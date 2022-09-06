Добір суддів КСУ: що передбачають нові правила конкурсу 

Україна отримала статус кандидата в Європейський Союз разом із сімома рекомендаціями Європейської Комісії.

Якщо ми їх виконаємо, зробимо усе правильно – ми продовжимо наш євроінтеграційний шлях та вже в осяжному майбутньому приєднаємося до європейської демократичної родини.

Тому і Президент, і Парламент взяли на себе зобов’язання в короткі терміни виконати усі рекомендації Єврокомісії.

Одним із перших пунктів є реформа Конституційного Суду України – зміна процедури конкурсного добору суддів КСУ на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок кандидатів на посаду. Це давнє проблематичне питання, вирішення якого очікує ЄС та вимагає українське суспільство.

Саме задля цього сьогодні парламент ухвалив у першому читанні відповідний законопроєкт 7662, який я ініціював. Розглянемо детальніше, про що йдеться.

Конституційний Суд України мають представляти найкращі з кращих

Наразі суддів КСУ призначають на конкурсних засадах, як це передбачено нашою Конституцією. Натомість порядок і особливості конкурсу визначаються Законом "Про Конституційний Суд України" та частково Регламентом Верховної Ради.

При призначенні суддів КСУ Президентом, Верховною Радою та З’їздом суддів України фактично застосовуються різні конкурсні процедури, але всі вони мають однаковий недолік – недостатня перевірка кандидатів критеріям моральної якості (доброчесності) та професійної компетенції. Нікуди не зникає й ризик політичного впливу (на) кандидата.

Тож не дивно, що чинні з 2017 року правила конкурсу справедливо отримують критику як від українського суспільства, так і від наших міжнародних партнерів за їх політизованість, недостатню прозорість, недосконалість, а інколи – навіть неконституційність окремих положень.

Зокрема, Венеційська комісія неодноразово наголошувала на потребі удосконалення чинної системи конкурсного відбору суддів, за принципом прозорості та конкурентності. Окрім того, є відповідна заява послів країн G-7.

Зрештою, якісна зміна Україною законодавства про порядок добору суддів КСУ є одним із показників, виконання якого буде оцінюватися Єврокомісією.

Тому є гостра потреба змінити правила за якими відбувається конкурс на посаду суддів КСУ, які гарантують належну перевірку кандидатів критеріям моральної якості, зокрема доброчесності, та професійної компетенції, а також забезпечать рівні права та можливості для усіх учасників. Щоб Конституційний Суд України представляли виключно найкращі з кращих українських правників.

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Кандидати від Парламенту без політичного підтексту

Ми прибираємо момент опосередкованого політичного впливу на кандидатів.

Депутатські фракції та групи відтепер не зможуть висувати кандидатури на посаду суддів КСУ. Ця норма критикувалася довгий час, і справедливо, а одного разу навіть була оскаржена до самого Конституційного Суду України. Тепер цього не буде.

Таким чином, будь-яка особа зможе взяти участь у конкурсі на посаду судді КСУ за квотою Верховної Ради, при цьому не заручаючись підтримкою політичних сил.

Ми усуваємо ризик політичної заангажованості кандидатів, яка довгий час існувала в законі та очевидно ставила осіб в нерівне становище.

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Буде створено Дорадчу групу експертів

Зазначу, що загальна організація конкурсу: оголошення, прийом документів від кандидатів, прийняття рішення про допуск чи недопуск до конкурсу, організація спецперевірок кандидатів залишаться за суб’єктами призначення суддів КСУ.

Проте задля належної та повної оцінки кандидатів за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права, на що особливо акцентувала увагу Єврокомісія, ми маємо намір створити допоміжний орган – Дорадчу групу експертів, яка буде допомагати суб’єктам призначення в оцінці відповідності кандидатів на посаду судді КСУ визначеним критеріям.

Її роль та місце у конкурсі пропонується визначити таким чином. Група буде отримувати документи допущених до конкурсу кандидатів та здійснювати їхній аналіз, з можливістю запитувати додаткову інформацію як у самих кандидатів, так і в інших органів, проводити співбесіди із кандидатами тощо.

За результатами вивчення документів кандидатів та проведених співбесід із ними, Дорадча група буде рекомендувати суб’єктами призначення обрати на посаду суддів КСУ тих кандидатів, які, на її думку, найбільше відповідають критеріям високої моральної якості та визнаного рівня компетентності у сфері права. Вона має рекомендувати не менше трьох осіб на одну вакантну посаду.

Таким чином, з відібраних кандидатів Дорадча група буде рекомендувати тільки найкращих.

Особи, які не отримають рекомендацію Дорадчої групи, припиняють участі у конкурсі. Відповідно Президент, ВРУ та З’їзд суддів зможуть призначати осіб на посаду судді КСУ лише із тих кандидатів, що були рекомендовані Дорадчою групою.

Окремим важливим моментом є формування Дорадчої групи – які особи входитимуть до її складу та вимоги до них.

Задля необхідного балансу ми пропонуємо створити Групу у складі шести осіб: по одній особі від Президента, Верховної Ради та З’їзду суддів України – як суб'єктів формування КСУ визначених Конституцією. Одну особу має запропонувати Венеційська комісія. І що дуже важливо – ще дві кандидатури делегують міжнародні організації, які протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сферах конституційної реформи, верховенства права, захисту прав людини, запобігання і протидії корупції.

Вимоги до членів Групи практично тотожні вимогам до судді Конституційного Суду України. Це мають бути правники із визнаним рівнем компетентності, зі стажем професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, які відповідають критеріям високих моральних якостей та політичної нейтральності.

Людина, яка належить до політичної партії або бере участь у політичній діяльності, чи відповідала цим критеріям протягом останніх двох років, не зможе увійти до складу Дорадчої групи.

Питання, яке залишається відкритим та яке ми обов’язково будемо дискутувати на Комітеті, це обов’язковість українського громадянства для членів Групи.

Відповідаючи на питання, як швидко Дорадча група експертів може бути утворена, скажу, що зі свого боку Парламент найближчим часом виконає свою частину: ми ухвалимо цей важливий законопроект в цілому. Далі "м’яч" опиниться на полі суб’єктів формування Групи. Впевнений, тут не буде жодних затримок.

Якщо дивитися на строки, встановлені законопроєктом, то два місця цілком достатньо для призначення усіх членів Дорадчої групи.

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Конституційний суд має бути балансуючою ланкою між усіма гілками влади

Звичайно, це лише один із кроків, які ми робимо наразі та плануємо зробити задля реформування Конституційного Суду України. Адже залишається ще низка питань, серед яких: покращення якості обґрунтування рішень, прозора процедура дисциплінарної відповідальності суддів КСУ тощо.

Але ми точно на правильному шляху.

Найближчим часом на розгляд Парламенту буде винесено другий важливий законопроект №4533, який урегулює процедурні та процесуальні питання діяльності КСУ. Він вже готовий до другого читання.

Зазначу, що якби ми прийняли його раніше, то не отримали б таких несподіваних рішень КСУ, як скасування електронного декларування та відповідальності за брехню в деклараціях. Так само, ми не мали би справ, які розглядаються КСУ вже по сім років, як справа щодо конституційності люстрації.

Після ухвалення цього законопроекту діяльність КСУ буде більш передбачуваною, а сам КСУ нарешті буде балансуючою ланкою між трьома гілками влади та стоятиме на сторожі інтересів держави і суспільства.

Отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС – заслуга всього українського народу, і передусім тих, хто сьогодні захищає наші території на передовій.

Ми вже довели світу, що варті кращого європейського майбутнього. Важливо не втратити довіру світу.

Ба більше, будь-яка якісна реформа має бути не вимушеним заходом на виконання вимоги ЄС, а нашим зваженим кроком. Впевнений, що реформа КСУ та загалом судової системи стане міцним фундаментом для європейської України.

Денис Маслов

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