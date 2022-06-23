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УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУП В ЄС

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 21:27
Ілюстрація: Oleksandr Grekhov / Facebook

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Про це пише "Європейська правда".

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

"Угода. Європейська рада щойно вирішила отримати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санд  та народи України і Молдови. Наше майбутнє разом", - написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

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"Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Маю Санду  і прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"

Дивіться більше: Що дасть статус кандидата у члени ЄС? Чи допоможе це у війні? Відповідаємо на головні питання.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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