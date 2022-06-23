УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУП В ЄС

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Про це пише "Європейська правда".

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

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"Угода. Європейська рада щойно вирішила отримати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санд та народи України і Молдови. Наше майбутнє разом", - написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

ВІДЕО ДНЯ

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

"Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Маю Санду і прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"

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