УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУП В ЄС

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Про це пише "Європейська правда".

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

"Угода. Європейська рада щойно вирішила отримати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санд та народи України і Молдови. Наше майбутнє разом", - написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

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"Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Маю Санду і прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"

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