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Михайло Ткач
журналіст УП

Російський шепіт, або "Добридень, а ви з Росії?"

Вівторок, 04 жовтня 2022, 08:00

Росіяни завжди були надто гучними туристами. Якщо на пляжі, в готелі, на вулиці або в музеї ви, боронь боже, натрапляли на сім'ю росіян, вони миттєво забруднювали простір звуками.

Але тепер все змінилось. 

Окремі представники болотії де-не-де в цивілізованих країнах ще отримують по джерелах звуку за надмірно гамірне послуговування російською мовою в громадських місцях. 

Але більшість представників країни-спонсора тероризму, яких я зустрів у відрядженні до Відня, "найбільш російського" міста Євросоюзу, варті уваги з огляду на те, як хутко вони перевзулися в польоті. 

Тут часто-густо можна стати свідком, як швидко росіяни переходять від ролі імперських гучномовців до когорти переляканих і присоромлених космополітів. 

Вони бояться зайвий раз витягти паспорт, замальовують на номерних знаках російський триколор та все частіше за певних обставин брешуть, ніби самі з України. 

Ось, наприклад, авто з російською реєстрацією у Монако. І там таких перероблених номерів дедалі більше. 

 

росія наразі – це соромно та огидно. Бо росія – це фашизм, геноцид, убивства, катування і зґвалтування. 

росія – це все те, чого нема і не може бути в тих країнах, де так полюбляють бувати росіяни, і де, значить, будь-якої миті можуть з'явитися фашизм, геноцид, убивства, катування і зґвалтування. 

Інших асоціацій із росіянами у вільному світі годі й шукати. І це лише початок. 

Перебуваючи у Відні кілька тижнів тому, ми вирішили запитати в пересічних російських туристів, як вони ставляться до можливої заборони на в'їзд російським громадянам у цивілізовані країни. 

Процедура, авжеж, огидна. Але найголовніше, як виявилося, навіть не відповіді на це питання. 

Найголовніше – росіяни тепер майже ніколи не відповідають ствердно на запитання "Ви з росії?".

Це, звісно, пристосуванство. І вони це роблять лише бо розуміють, що дуже скоро зорі стануть так: ти або з росії, або потрапляєш у Європу. 

І оскільки кількість тих росіян, які хочуть в Європу трохи більша, ніж тих, хто хоче звідти, пропоную тримати їх у тонусі та драйвити щоразу, коли з'являється така можливість. 

Я точно буду цим займатись. 

Бо виїхати з росії та відсидітись у Європі – надто просто. 

Треба відповідати. Для початку – на запитання. 

Михайло Ткач

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: РосіяАвстріявійна
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