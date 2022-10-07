Київ готовий до зими. Але це не причина розслаблятися

На початку осені Росія знищила власні газогони до Європи – Північний потік-1 та Північний потік-2.

Ні у кого в цивілізованому світі немає сумнівів, що це зроблено саме Росією з єдиною метою – посилити енергетичний шантаж України та Європи. Вони розраховують розіграти свою енергетичну карту, бо зима близько.

Багато хто справедливо вважає, що ця зима може бути вирішальною зимою в історії України, Європи та самої Росії.

Успіхи ЗСУ, санкційний тиск на Росію та наростаюча ентропія путінської системи залишає росіянам все менше простору для маневру. В них все менше часу, все менше можливостей, і тому вони будуть намагатися використати цю зиму сповна.

Але стратегічно – це спрощує нашу задачу: Росія сама нищить себе як гравця енергетичного ринку, Росія змушує і Європу, і Україну нарешті подорослішати, відмовитися від "простих рішень" та сформувати нову концепцію сталої енергетичної безпеки. Без російських газу та нафти.

Так, ця зима дійсно буде складною. На фронті буде гаряче. На міжнародних політичних полях – гаряче. В економіці буде ще гарячіше ніж зараз.

А зробити по-справжньому зимно в домівках, офісах та на виробництвах в Україні та Європі – очевидна мета нашого ворога.

Нам і Європі треба це пережити із мінімальними втратами. Для цього усім треба якісно попрацювати і, нарешті, змінити деякі старі звички. Це стосується не тільки влади, профільних чиновників та комунальників, але і нас – споживачів.

Що робитиме ворог, щоб завдати максимальної шкоди та створити багато проблем для проходження цієї зими?

Перший акт ми вже побачили: росіяни перекриватимуть всі можливі шляхи постачання енергоносіїв на європейський континент. Свої газогони на Балтиці вони вже заблокували. Прокачку газу через Україну звузили до мінімуму, і, я впевнений, рано чи пізно повністю заблокують транзит.

Другим етапом буде збільшення кількості та потужності атак на енергетичну інфраструктуру.

Ми не знаємо, чи будуть вони влаштовувати диверсії в Європі. Але точно знаємо, що це чекає Україну.

Вони не можуть перемогти нашу армію, тому намагатимуться "перемогти" наші ТЕЦ, котельні, електричні мережі та підстанції, магістральні трубопроводи.

Вони вже показали приклади свого енергетичного терору, атакуючи ТЕЦ в Харкові та в Дніпропетровській області. Ми маємо очікувати збільшення кількості подібних спроб.

Ми віримо в нашу протиповітряну оборону. Але всі ці ризики мають бути враховані, бо якісь ракети чи дрони-камікадзе можуть долетіти та влучити.

Чи готові ми до всіх ризиків цієї зими?

Чи вистачить нам газу, нафтопродуктів, вугілля?

Чи буде в наших будинках світло та тепло?

Чи готові ми реагувати на форс-мажори та як?

Розглянемо на прикладі Києва.

Місто готове забезпечити стабільне проходження зими, але є декілька нюансів. Який план?

Опалення буде включене в залежності від погодних умов. Тут без новин. Влада в місті не прив'язується до конкретної дати, а прийматиме рішення про запуск систем опалення коли середньодобова температура стабільно опуститься нижче 8 градусів за Цельсієм. В місті повністю завершено гідравлічні випробування системи опалення. Ліквідовано понад 2000 пошкоджень, які могли завадити надавати тепло взимку, замінено майже 20 кілометрів мереж. На випадок вдалих терористичних атак росіян опалення критичної гуманітарної інфраструктури забезпечать мобільні котельні. Насамперед вони призначені для опалення лікарень, дитсадків, шкіл та пунктів обігріву. Їх місто закуповувало протягом літа і наразі їх має вистачити для всіх об'єктів критичної соціальної інфраструктури. Місто закупило як додаткове паливо для ТЕЦ, так і генератори для вироблення електрики. Адже для ворога ціллю будуть не тільки тепломережі, але й забезпечення міста електроенергією. Бо без електрики багато секторів критичної інфраструктури столиці працювати не зможуть. У Києві за останні роки реалізували понад 1200 проектів щодо збільшення енергоефективності. Це допоможе забезпечити більш якісне теплопостачання та знизити витрати на нього. У багатьох будинках є індивідуальні теплові пункти, які дозволяють ефективно використовувати теплоносії і відповідно економити, регулюючи потужність згідно реальних потреб, особливо під час теплої погоди. Комунальники отримали додаткове обладнання для оперативного ремонту можливих пошкоджень. Київ перебуває в постійному контакті з центральними органами виконавчої влади на випадок екстремальних подій. Місто готове діяти спільно з Урядом для якомога м'якішого проходження зими.

Загалом ситуація виглядає помірковано оптимістично.

Які підводні камені? Нам все одно доведеться економити енергію та ставитися з розумінням до можливих позаштатних ситуацій.

Так, температура в домівках буде на декілька градусів нижче за звичну і буде триматися в діапазоні 17-19 градусів за Цельсієм. Але все ще залишиться в рамках санітарної норми. Це необхідно щоб підстрахуватися на випадок позаштатних ситуацій, а також уникнути необхідності швидко шукати "креативні" рішення в разі холодної весни.

Так, якщо ракетна атака чи диверсія росіян буде вдалою, якась частина міста може залишитися без тепла чи електрики на кілька годин чи діб. Я не збираюся нікого лякати, але ми маємо ставитися до цих ризиків максимально серйозно. І не нехтувати ними.

Так, наші комунальники можуть творити дива та ремонтувати все в мінімальні терміни, але вони не мають чарівних паличок і ліквідація наслідків можливих атак займе час.

Ми знаємо, що якість роботи наших чиновники не ідеальна. Вона потребує зокрема і громадського контролю.

Ми як депутати Київради, разом з людьми на місцях постійно контролюємо ситуацію в своїх районах.

Якщо ви бачите неадекватні дії комунальників чи місцевих чиновників – звертайтеся до свого депутата. Можливо це найкоротший шлях до виправлення проблем, що виникають через людський фактор.

Але, крім держави та міста, треба підготуватися до зими на індивідуальному рівні, на рівні власної родини. Підготовку до зими вже немає часу відкладати "на потім". Перші справжні морози будуть вже скоро.

Що можна зробити на індивідуальному рівні?

Сприймайте свою споживацьку поведінку цієї зими як участь в утриманні енергетичного фронту. Нам потрібно зберігати пильність та відповідальність в усьому. І не чекати, що ЗСУ все зробить за нас. Ваша участь навіть на рівні відповідального споживання електрики взимку – важлива. Комунікації та горизонтальні зв'язки можуть стати в нагоді. Узгодьте з друзями та родичами план, як діяти у разі відключення опалення чи електрики в оселі когось із вас. Відімкнули у них — вони їдуть ночувати до вас чи хоча б дітей відправляють. Навпаки – ви до них. Це дозволить і уникнути негативних наслідків для здоров'я, і підтримати один одного. Перевагу краще віддавати відповідальному споживанню: тепліше одягайтеся, не використовуйте зайві електричні прилади, не включайте надмірне опалення. Одяг завжди буде з вами, а обігрівачі споживають і без того дефіцитну енергію. Крім того, якщо перевантажити мережі – без світла залишиться весь будинок. А якщо світла теж не буде певний час? Тому купуйте теплі речі: термобілизну, тепле домашнє взуття, спальник. Нічого страшного немає в тому, щоб одягатися тепліше. Будьте хоча б на мінімальному рівні готові для відключення електрики. Майте заряджений powerbank. А краще – кілька. Телефон та ноутбук вам знадобиться для роботи чи для зв'язку з рідними. Зробіть свій внесок в економію енергетики. Можете відрегулювати рівень опалення? Знизьте температуру та вдягніться тепліше. Ще не встановили вдома енергозаощаджуюче освітлення? Зробіть це. Зараз саме час. Купіть собі туристичну газову плиту. Дуже суворо дотримуйтесь правил безпеки, але в разі відсутності газу чи електрики ви зможете приготувати гарячу їжу чи чай, що вже буде вкрай корисно.

Дотримання цього списку дозволить вам якісно підготуватися до важкої зими, а також виробити нові звички відповідального енергоспоживання.

Росіяни думають, що погрози холодної зими можуть нас налякати. Але це не спрацює.

І кожен з нас, і наше місто, і наша країна у підсумку цієї зими стане тільки сильнішими. Більш досвідченими. Більш практичними та розумними.

Ми навчимося думати та діяти більш гнучко та відповідально. Залишилося проявити достатній рівень дисципліни. І ми впораємось. Вдягаємось тепло і стоїмо!

Григорій Маленко