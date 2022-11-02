Істерика російських пропагандистів, або Чому орки бояться Дельти

Я воював розвідником. Збирав інформацію про ворога, виявляв ворожу техніку, допомагав корегувати вогонь. Я знаю, як працює ситуаційна обізнаність про ворога на полі бою.

Це дуже ефективно. Адже можливість спостерігати за агресором, його технікою, позиціями, маневрами дає можливість оперативно ухвалювати рішення та відпрацьовувати бойові завдання.

Завдяки нашим іноземним союзниками ми маємо сучасну зброю, яка жахає російських мобілізованих.

Завдяки нашим геніальним ІТівцям з волонтерського руху, з Міноборони, Мінцифри, український боєць має і технологічну перевагу – бойовий софт.

Це і чат-боти, і програми для артилеристів та для Воєнно-повітряних сил, і система ситуаційної обізнаності Дельта, яку розробляють в Центрі інновацій Міноборони.

Саме ця система жахає ворога не згірше "Хаймарсів". Бо вона інтегрує на цифровій мапі й дає точне розуміння та координати розміщення ворожих сил по всій лінії фронту.

Сьогодні пропагандистські канали атакують команду Дельти публічно. Їхні кібератаки виявилися нікчемними, тож тепер вони вирішили дискредитувати захищеність Дельти, поширюючи про неї фейки. Чергове ІПСО, мета якого – запобігти використанню системи Збройними силами. Але не тільки.

Нещодавно фахівці Центру інновацій, які займаються Дельтою, презентували її разом з Мінцифрою на дуже престижній конференції розробникив НАТО. Це викликало ажіотаж і заздрість у росіян, які й досі користуються паперовими картами, а з огляду на інтелектуальний потенціал та мобілізацію, ніколи й не матимуть нічого подібного в себе.

Перспектива зміцнення вітчизняних українських ІТ-розробок та передача союзниками технологій лякає росіян не менше, ніж постачання озброєння. Технології передавати простіше, розгортати їх – легше, навчати ним – швидше.

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Власне, Дельта, побудована нашими програмістами за стандартами НАТО і є такою розробкою. Причому вона вже обкатана на полі бою і враховує багато того, що стандартами неможливо передбачити.

Дельта дозволяє нам вести мережевоцентричну війну. Це концепція ведення бойових дій, яка передбачає збільшення бойової потужності об'єднаних сил шляхом утворення єдиної інформаційної мережі.

Вона об’єднує джерела інформації від розвідки, органів військового управління та засобів ураження. А це забезпечує доведення до всіх учасників операцій достовірної та повної інформації про бойову обстановку практично в реальному часі.

Виграти у такій війні без аналогічних засобів дуже важко. Це вже доведено Київською та Харківською операціями, під час планування та реалізації яких, зокрема, використовували Дельту.

На жаль, це всі деталі, які можна розповісти без шкоди для майбутніх операцій.

Українським військовим пощастило мати такі цифрові розробки.

Дельта і подібні до неї системи є стратегічною ціллю для ворога – своєю атакою 1 листопада він це вкотре довів.

Найкращою відповіддю російським пропагандистам буде, якщо кількість користувачів Дельти зростатиме – не лише в армії, але й поміж усіх сил безпеки й оборони України.

Масі Найєм

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