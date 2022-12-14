Як отримати статус учасника бойових дій у війні проти Росії?

Із початком повномасштабного вторгнення багато захисників та захисниць стали на захист територіальної цілісності України. Тривалий час вони не могли отримати статус учасника бойових дій, оскільки порядок, який існував раніше, не був адаптований до реалій сьогодення.

1 грудня Генштаб запровадив новий алгоритм для надання військовослужбовцям статусу учасників бойових дій (УБД).

Хто може отримати статус учасника бойових дій?

Такий статус мають право отримати такі категорії військовослужбовців:

Збройних Сил України (Сили територіальної оборони (ТРО), Добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ), тощо);

Міністерства внутрішніх справ України;

Національної гвардії України;

Служби безпеки України;

Державної прикордонної служби України, а також інші силові структури.

Навіщо потрібен такий статус?

Військовослужбовці, що отримають статус УБД, мають право на пільги, серед яких:

щорічна разова грошова допомога;

фінансова підтримка для отримання освіти учаснику бойових дій та його дітям (наприклад, повна або часткова оплата навчання, забезпеченням Інтернетом тощо);

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

одержання пільгової позики (від 3% річних) на будівництво та ремонт житла;

безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та залізничним транспортом приміського сполучення;

безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

75% знижки на комунальні послуги (газ, електроенергія тощо).

Як можна отримати статус УБД?

Є кілька способів подання документів для отримання статусу учасника бойових дій.

Перший із них передбачає, що командир військової частини сам збирає усі необхідні документи підпорядкованих йому бійців та направляє відповідній комісії, яка займається присвоєнням та позбавленням статусу УБД.

Другий дозволяє самостійне звернення бійця особисто до комісії. Та спочатку потрібно звертатись до командира (начальника) військової частини за необхідними документами, що підтверджують безпосередню участь особи у заходах необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією росії. Далі командир організовує оформлення та видачу військовослужбовцю запитуваних документів.

Сюди ж потрібно надати один із таких документів:

витяги (копії) бойових донесень;

витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги (копії) з вахтових журналів;

копії польотних листів;

копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

розслідування за фактом потрапляння у полон (для тих, хто повернувся з полону).

Можуть надаватись інші документи, що підтверджують участь в обороні Батьківщини, наприклад, документи про направлення у відрядження до районів ведення бойових дій тощо.

Далі з усіма необхідними документами та заявою потрібно звернутися до комісії, яка займається присвоєнням та позбавленням статусу УБД.

Третій спосіб призначений для військовослужбовців, які були звільнені через Територіальні Центри Комплектування та Соціальної Підтримки (ТЦК та СП).

Для отримання статусу УБД вони мають звернутись до Територіального Центру за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) із заявою про розгляд їх документів для надання бажаного статусу та довідкою, що підтверджує безпосередню участь людини у заходах, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією росії.

А також один із документів:

витяги (копії) бойових донесень;

витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги (копії) з вахтових журналів;

копії польотних листів;

копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

За що можуть позбавити статусу УБД?

Комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій може позбавити статусу УБД у разі:

наявності обвинувального вироку суду, про вчинення тяжкого, або особливо тяжкого злочину людиною, в період її участі у бойових діях;

надання недостовірних даних про участь у бойових діях;

подання заяви про позбавлення такого статусу особисто учасником бойових дій.

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Який термін розгляду звернень?

Комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій повинна у місячний термін, від моменту подачі документів, повідомити ухвалене нею рішення про присвоєння або відмову у присвоєнні статусу УБД.

Як отримати пільги родичам загиблих військових, які не мали статусу УБД?

Родичі загиблого військовослужбовця мають право на пільги. Щоб їх отримати не потрібно присвоювати статус УБД загиблому, оскільки такий статус нерозривно пов’язаний із особою військовослужбовця і не може бути присвоєний йому після смерті.

Родина зможе отримати пільги, які передбачені "сім’ям загиблих захисників і захисниць України".

До таких пільг відносять зокрема:

щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

50% знижка на оплату комунальних послуг;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Детальний перелік таких пільг вказано у ст. 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Для отримання статусу, що дає право на пільги, необхідно звернутись до департаменту соціальної політики місцевої держадміністрації з документами, що підтверджують загибель людини, а також її участь у забезпеченні діяльності армії або виконанні бойових завдань. Це можуть бути такі документи:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель людини;

копії договору про провадження волонтерської діяльності або надання волонтерської допомоги;

витяги (копії) бойових донесень;

свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України тощо.

Які проблеми можуть виникнути?

Серед можливих перепон для отримання статусу УБД, або члена сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України, можна виділити:

збір усіх необхідних документів;

небажання командування самостійно подавати документи відповідній комісії;

пошук комісії, яка займається присвоєнням бажаного статусу саме вашій військовій частині;

порушення терміну розгляду звернень;

доведення участі у захисті територіальної цілісності України (особливо для добровольців);

отримання витягів із бойових донесень, польотних листів, журналів бойових дій, тощо;

отримання підтвердження перебування у полоні (для тих, хто з нього повернувся);

підтвердження загибелі військовослужбовця.

Важливо знати про всі нюанси завчасно, щоб не затягувати терміни отримання статусу та уникнути помилок. Тому краще звертатися за допомогою до юристів, які допоможуть у цьому розібратись.

Владислав Морозов

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