Кому План Маршалла?

В последнее время периодически возгорается дискуссия о послевоенном плане Маршалла. И если для Украины это вполне очевидное и прогнозируемое развитие событий, то некоторые голоса провозглашают необходимость плана Маршалла и для России. Об этом, в частности, говорится в статье известного международного лоббиста интересов Украины, а также главного куратора "российского вопроса" в Европарламента, мудрого и взвешенного бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса. Его поддержка вдохновила разных представителей российской оппозиции, которые уже было отчаялись пробить эту идею, на которую в Европе все смотрят довольно скептично.

Объясню, почему идея "Плана Маршалла для России" выглядит, во-первых, абсолютно аморально, во-вторых, совершенно контрпродуктивно.

Основной аргумент за такой "план Маршалла" – совершенно правильное соображение, что необходимо принять все меры, чтобы "прекрасная Россия будущего" стала нормальным членом международного сообщества и европейской цивилизации. И с этим я лично абсолютно согласен: я уверен, что Россия должна стать и членом Европейского Союза, и членом НАТО, но прекратить свое существование как империя, угрожающая своим соседям.

Также совершенно правильным мне представляется идея, что после демонтажа путинской системы власти россиянам надо объяснять, что Европа и весь западный мир – не враг им, и после примирения, покаяния и прохождения процедуры денацификации и демилитаризации закончить период отрицания всего русского и дискриминации граждан России. Все это совершенно верно. Но при чем тут план Маршалла?

План Маршалла – это был план реинтеграции послевоенной Германии в мировую экономику и политическую жизнь. Основой его была программа экономической помощи, но также он включал в себя и построение работающих политических институтов.

Нетрудно заметить, что вторую компоненту мировое сообщество уже пыталось реализовывать в отношении России в 90-е годы, когда страна была наводнена разнообразными советниками и представителями международных организаций, и с весьма скромным успехом, мягко говоря. А по большому счету шоковые реформы 90-х сильно дискредитировали в России и концепцию демократии, и самих либеральных принципов. Истоки путинизма как раз там.

С другой стороны, пострадавшей в экономическом плане страной в ходе войны, идущей с 2014-го года, является совершенно не Россия, а Украина.

Любое уравнивание России и Украины в этом контексте – во-первых, аморально, как уравнивание жертвы и агрессора, а во-вторых, осложнит создание плана Маршалла для самой Украины, так как у любого европейского политика, не глубоко погруженного в тему, будет создаваться ощущение, что подразумевается финансирование не только Украины, но и России. Страны-агрессора.

Это заблуждение будет тем более пагубным, что по факту основным донором плана Маршалла для Украины будет отнюдь не Евросоюз, и даже не Америка, а сама Россия. Объем средств, который должен получить Киев в порядке репараций, и который составит фантастические суммы – порядка полутриллиона долларов и даже более.

Думаю, максимально возможный объем финансирования от западных стран, на который можно рассчитывать, в лучшем случае составит 10% от этой суммы.

Что реально нужно России после окончания войны – это две вещи. И именно о них надо думать и говорить оппозиционно настроенным россиянам.

Во-первых, необходимо не допустить согласия стран Запада на сохранение путинской системы власти с заменой Путина на одного из "сислибов", кто пообещает провести деоккупацию Украины – Мишустина, Кириенко, Кудрина и им подобным. Ровно тех, чьи экономические воззрения сформировались в 1990е, и чьи интересы по факту и лоббирует значительная часть российской эмиграции, надеющаяся , для которых это "свои мальчики", конечно, могут заслужить прощение, но только если помогут смене власти и демонтажу системы. При этом власть должна быть для них закрыта раз и навсегда.

Во-вторых, необходимо решить вопрос с санкциями, которые наложены на Россию.

После смены власти необходимо действительно показать россиянам, что это было санкции, наложенные на режим, а не санкции, наложенные на страну на веки вечные. Это будет самый лучший сигнал о том, кому же является врагом и другом коллективный Запад.

С остальным россияне должны справиться сами. И уверен, что мы справимся! А также выполним долг перед разрушенной войной Украиной, которая заждалась своего плана Маршалла. Именно такова позиция Съезда народных депутатов, который сейчас вырабатывает план переходного периода и основы конституционного строя будущей России.

Илья Пономарев для "Украинской правды"

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