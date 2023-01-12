З'їзд суддів обрав 8 членів Вищої ради правосуддя: чому це важливо

Завершилася робота XIX позачергового з’їзду суддів України, який вже, без перебільшень, можна назвати історичним.

Представники суддівської спільноти за своєю квотою обрали всіх 8 членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, раніше визнаних Етичною радою такими, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності.

Загальна кількість членів Вищої ради правосуддя (ВРП) досягла відмітки 15 осіб, більшість з яких становлять судді. Це значить, що роботу вищого органу суддівського врядування майже після річної перерви буде врешті-решт відновлено.

ВРП стала повноважною для того, щоб ухвалювати ключові рішення, необхідні для функціонування всієї судової системи України: звільняти та призначати суддів, переводити суддів з одного суду до іншого, давати згоду на їхній арешт, притягувати до дисциплінарної відповідальності тощо.

Серед іншого, це дозволить найближчим часом, зокрема, звільнити деяких суддів-зрадників, які перейшли на сторону держави-агресора, та заповнити вакантні місця у судах.

Таким чином, з’їзд суддів продемонстрував відповідальність суддівської спільноти перед всім українським суспільством, зробивши все від нього належне, аби оновлена Вища рада правосуддя, члени якої відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, в найкоротші строки запрацювала, а Україна отримала шанс на високу якість правосуддя, що відповідає міжнародним стандартам. Не кажучи вже про те, що рішення з’їзду суддів сприяє європейській інтеграції України, адже формування ВРП – одна з ключових умов надання нашій державі статусу кандидата на вступ до ЄС.

Цей шлях був довгим та непростим. Війна також наклала свій відбиток на роботу Етичної ради, проте ми, незважаючи на зовнішні обставини, доклали усіх зусиль, аби ВРП запрацювала якнайшвидше.

Нагадаю, що після кількох місяців напруженої роботи, яка тривала влітку-восени минулого року, члени Етичної ради оцінили 60 кандидатів на посаду члена ВРП від з’їзду суддів (дві хвилі), зокрема, провели з ними 53 співбесіди.

Як результат, 16 кандидатів було визнано такими, що відповідають критеріям професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена ВРП, а 20 – ні. Ще 21 кандидат припинив участь у відборі за власним бажанням.

Серед основних причин, чому деяких з кандидатів рішеннями Етичної ради було визнано недоброчесними – невідповідність вимогам фінансового контролю (15 кандидатів), невідповідність критеріям сумлінності (11 кандидатів), чесності (10), законності джерел походження майна (8), дотримання етичних норм та бездоганної поведінки (5) тощо.

Робота Етичної ради триває. Зокрема, нині ми продовжуємо оцінювання кандидатів на посаду члена ВРП від всеукраїнської конференції прокурорів та найближчим часом починаємо оцінювання кандидатів від Президента України та з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Тож з високою вірогідністю невдовзі склад Вищої ради правосуддя поповниться новими доброчесними членами, що зробить його роботу більш сталою, передбачуваною та якісною на благо держави та всіх українців.

Лев Кишакевич

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