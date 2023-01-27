Боротьба з корупцією триває попри війну з Росією

"Якщо корупція не зникне, то за що воюють наші солдати?". Ці слова одного з посадовців виражають почуття багатьох українців, які бажають жити у кращому та менш корумпованому суспільстві після перемоги України.

Цю думку поділяють і розвивають багато видатних українців та іноземців під час інтерв'ю у проєкті "Ukraine Now: візія майбутнього", який був реалізований Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) за підтримки EUACI.

Менш корумповане суспільство не може з'явитися само собою. Однак Україна має шанси досягти успіху на цьому шляху.

Важливим інструментом є амбітна Національна антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки, прийнята у червні 2022 року, за два дні до надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Для забезпечення реалізації стратегії була підготована Державна антикорупційна програма (ДАП) обсягом понад 500 сторінок. Втілення цієї програми в її теперішньому вигляді дасть потужний поштовх боротьбі з корупцією. EUACI готова підтримати Україну в цьому процесі.

Головною метою ДАП є подальше зміцнення антикорупційної інфраструктури. Вона включає дії, спрямовані на запобігання та протидію корупції в окремих галузях.

Зокрема, судова система, оборонно-промисловий комплекс, охорона здоров'я, освіта, інфраструктура та землеустрій. Останні дві сфери є особливо важливими для забезпечення доброчесного та прозорого процесу відбудови України.

Це питання є одним із центральних у порядку денному іноземних донорів. Воно також є не менш важливим для українців, які платять високу ціну за захист своїх демократичних цінностей і прав у війні з Росією.

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Наразі НАЗК вдруге подає Програму до Кабінету міністрів України. Чим швидше вона буде прийнята, тим краще. Це дасть можливість зрушити з мертвої точки та розпочати нову та ще амбітнішу фазу протидії корупції в Україні.

Програма також стане вагомим кроком на шляху до вступу України до ЄС у галузі антикорупції та сильним політичним сигналом державам-членам ЄС.

Підготовка Національним агентством ДАП відбувалася за інклюзивним загальноурядовим підходом та із залученням усіх відповідних стейкхолдерів: міністерств, відомств, установ та інших державних органів.

Були проведені відкриті слухання за участі представників громадянського суспільства, експертних кіл та іноземних партнерів.

Це приклад належного врядування (good governance), який нагадує мені про те, як організована робота над стратегічними політичними та державними питаннями в Данії із застосуванням виваженого і довгострокового підходу до прийняття рішень.

Антикорупційна інфраструктура, створена після Революції гідності, відіграватиме ключову роль в імплементації Державної антикорупційної програми.

Коли я розмовляю з іноземними колегами, вони часто дивуються, що антикорупційні інституції продовжують свою роботу попри війну. Повітряні тривоги, вибухи, мобілізація частини штату до лав Збройних сил, відключення електроенергії впродовж годин або й навіть днів, а також скорочення бюджетного фінансування не завадили цим інституціям виконувати свою роботу.

Мені здається, що зараз їхні співробітники ще більше віддані своїй справі. Чудовою ілюстрацією такої високої активності є значне підвищення показників діяльності минулого року деякими інституціями в порівнянні з позаминулим роком.

Наприклад, Вищий антикорупційний суд розглянув 49 справ у 2022 році проти 48 у позаминулому році, а Спеціальна антикорупційна прокуратура/Національне антикорупційне бюро України вручили 193 підозри у 2022 році проти 124 у позаминулому. При цьому розслідування корупції на найвищому рівні та судові засідання відбувалися за будь-яких умов, жодної справи не було закрито через війну.

Завдяки реалізації Державної антикорупційної програми та за підтримки ще потужнішої антикорупційної інфраструктури Україна матиме можливість реалізувати візію кращого суспільства без корупції.

Аллан Паг Крістенсен, керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI)