Ізраїль допомагає Україні більше, ніж ви про це думаєте

Не так давно Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор повідомляє, що ізраїльська держава допомагає Україні набагато більше, ніж заявляє публічно.

Не вдаючись в подробиці, він сказав, що все складніше, ніж здається на перший погляд.

Так і є. І я спробую прокоментувати його слова, розклавши по полицях, як Ізраїль допомагає Україні у стратегічних військових питаннях, обходячи можливі конфлікти з агресором, який не втрачає своїх позицій на Близькому Сході – рф.

Ще одна неоціненна допомога Ізраїлю стосується постійного блокування постачання зброї з Ірану до Лівану та Сирії, де зараз перебувають російські війська.

Зокрема, Єрусалим припиняє передачу збройним силам російської федерації безпілотників і ракет, які використовуються проти України. Зрозуміло, що повністю зупинити ці поставки дронів неможливо, однак, Ізраїль не зупиняється на цьому.

Ізраїль також передасть Україні систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

Ізраїльська система попередження використовує поєднання радарних і електрооптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників, класифікації розміру та загрози, яку вони становлять, і визначення на карті територій, які перебувають у небезпеці.

Не оминемо увагою й передачу Україні американських запасів зброї. Пентагон передає запаси американських боєприпасів, що зберігалися в Ізраїлі, щоб допомогти задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах

Ізраїльські та американські офіційні особи повідомили, що близько половини з 300 000 патронів, призначених для України, вже відправлено в Європу і згодом будуть доставлені через Польщу.

На початку жовтня росія почала завдавати удари по критичній інфраструктурі дронами камікадзе іранського виробництва.

А 21 жовтня минулого року Ізраїль здійснив авіаудар по районах поблизу Дамаска, що в Сирії. Так ізраїльські ракети вдарили по місцю збирання цих іранських дронів.

Крім того, цього року, в ніч проти 29 січня пролунали вибухи на військових базах Ірану. Видання The New York Times, посилаючись на власні джерела у розвідці, пише, що це справа рук Ізраїлю. Однак, офіційно ця інформація не підтверджена.

Що ми знаємо про цей інцидент? Головний удар випав на Ісфахан, який є головним центром ракетного виробництва, досліджень і розробок для Ірану, включаючи збірку багатьох його ракет середньої дальності "Шахаб", та ракет шахідів, про які ми вже добре знаємо.

Також в Ісфахані є чотири невеликі ядерні дослідницькі установки, усі поставлені Китаєм багато років тому. Але об’єкт, по якому було вражено, знаходився в центрі міста і, схоже, не був пов’язаний з ядерною зброєю.

Хто б не був причетним до цих вибухів, він допоміг Україні зупинити на деякий час виробництво "вбивць", які нищать критичну інфраструктуру в Україні та вбивають людей.

Не оминемо увагою й тему медичної допомоги. Крім створення ізраїльською стороною польових госпіталів та лікування українських військових в ізраїльських лікарнях, варто згадати й про допомогу матеріальну.

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Нещодавно, 30 січня, Міністерство оборони Ізраїлю передало три додаткові броньовані машини "швидкої допомоги" Mercedes Sprinter, оснащені бронею від ізраїльської компанії Plasan Re'em. Автомобілі також оснащені медичною технікою: дефібрилятором, монітором для контролю серцевого ритму та системою подачі кисню.

В умовах війни це вкрай необхідний транспорт, який врятує життя сотень військових та мирних жителів.

І це далеко не вся допомога. Можливо, хтось скаже, що цієї підтримки недостатньо, однак, не забувайте про те, що Ізраїль постійно знаходиться під загрозою з боку сусідів.

Тож Ізраїль допомагає Україні в межах своїх можливостей, в рамках власних інтересів. І робить це з обережністю, притаманній країні, яка воює.

Олег Вишняков

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