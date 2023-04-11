Золота антилопа АРМА

Безумовна ефективність Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не викликає сумнівів в експертному середовищі як на національному так і міжнародному рівнях.

А за останній рік було досягнуто найвищі результати в роботі унікального для України органу створеного згідно вимог європейського законодавства.

Основною ідеєю є те, що до остаточної конфіскації засобів та доходів, отриманих злочинним шляхом, держава отримає в тимчасове управління активи і не лише зберігає їх економічну вартість, але й отримує прибуток, наприклад, від тимчасового розміщення коштів в облігаціях внутрішніх державних позик (овдп).

Так у Директиві 2014/42/ЄС навіть є обов'язок створити централізований офіс, групу таких офісів або еквівалентний механізм, який допоміг би забезпечити належне управління арештованою в рамках кримінального провадження власністю з метою її можливої подальшої конфіскації.

Оперативна обстановка

Про міжнародний досвід ефективності цього механізму зазначав Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик

Нещодавно я теж долучився до Клубу УП і користуючись нагодою вже повідомляв широкий загал не лише на своїй сторінці в Facebook але й на "Економічній правді" в оглядовій публікації про стан справ на ринку арештованих активів.

Ринок проблемних активів перебуває у стадії становлення і саме деякі проблеми з економічною турбулентністю періодично викликають певний резонанс, в зв’язку із відсутністю усталених правил в сучасному українському політикумі до вирішення справ долучається велика кількість осіб без відповідної компетентності.

Для того щоб активи не перетворювались в уламки, а управління активами було якомога ефективним вже досить давно напрацьовано десять ініціатив про вісім з яких писала знаний експерт, юрист Катерина Риженко.

Тобто в нашій державі вже є пул експертів які обізнані в механізмах які притаманні європейському суспільству, але відсутність чітко визначеної політичної волі щодо імплементації постійно попадає до зони особливої уваги.

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Полювання та мисливські собаки Аркада, сина німфи Каллісто

В державі відбувається "гонитва за Золотою антилопою", а тим часом активи перетворюються на черепки. Ні економічно ні з точки зору теорії права необґрунтовані, кулуарні домовленості можуть перетворити економічний "Моссад" з політико-економічно важливого органу на фарс.

В АРМА працює команда експертів яких дуже важко було залучити з ринку праці за досить обмежені кошти, на це звертають увагу постійно і можу доповісти, що експертне середовище вже звертало увагу законодавчий дисбаланс.

Наразі маємо зниження зарплати у працівників Агенства майже в два рази в порівнянні з минулими роками в гривневому еквіваленті без урахування індексу інфляції.

Але разом з тим можу передбачити, що після завершення конкурсу з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активми, одержаними від корупційних та інших злочинів позначені питання зникнуть з радарів уваги широкого загалу, а проблеми залишаться.

Наразі ми маємо неабияку політичну активність відносно АРМА, питання які постають у публічні площині можна систематизувати на наступні блоки:

Прозора, швидка, ефективна система управління і продажу арештованими активами, максимізація надходжень до бюджету. Підзвітність щодо управління і продажу зазначених активів. Персоналізація процесів.

Перейдем до першого блоку. Прозорість? За заявами низки ньюзмейкерів прозорість на сьогодні асоціюється з певними компаніями, які мають на імідж визнаний і достатньо широко просунутий на ринку. Насамперед це стосується комерційної діяльності компанії Prozorro.Продажі – яка є державним підприємство і знаходиться у сфері управління Міністерства економіки.

Я неодноразово заявляв, що маркетингові можливості цієї компанії дуже сильні, крім того ці можливості підтримуються адміністративним шляхом, що робить цю компанію сильнішою за інші. Керівник цієї компанії Олексій Соболєв нещодавно обійняв посаду заступника Міністра економіки. А сама компанія Prozorro.Продажі перетворюється з державного підприємства на акціонерне товариство, процес корпоратизації триватиме до травня 2022 року включно.

Швидкість продажів, саме над цим зараз працюють в АРМА, розроблена відповідна нормативна база по об’єднанню, а точніше запаралення процесів які раніше були послідовними. Тепер об’єднання процесів в модулі і запровадження алгоритмічних методів дадуть свій результат. Такі кроки сприятимуть підвищенні ефективності системи управління і продажу арештованими активами. Також на сайті АРМА буде відповідне пряме помилання на розділ Prozorro.Продажі .

Легенда про надходження

Щодо максимізації надходжень до бюджету, безумовно Агенство не є фіскальним органом та не стягує ніяких платежів до бюджету. Разом з тим основним джерелом надходжень до бюджету від діяльності Управителів є їхні обов’язкові платежі за договорами управління тимчасово арештованим майном.

Разом з тим треба зазначити, що на утримання активів витрачається значні суми, що також є економією для бюджету. Так у 2022 році суми на утримання витрачено понад 748 мільйонів гривень.

На початку активної фази збройної агресії рф Агенство виступило з ініціативою щодо залучення інструменту військових облігацій. Для того щоб зрозуміти швидкість імплементації законодавчих ініціатив приведу наступну інформацію від ідеї 3 березня 2022 року до покупки першого пакету облігацій пройшло 10 місяців і 13 вересня 2022 року придбали перші облігації на суму 150 мільйонів гривень.

Цей приклад яскраво відображає як заяви щодо реформ імплементуються в реалії. Звідки береться висновок про швидкість передачі функції від АРМА до Фонду держмайна та налагодження нової ефективної системи управління арештованими активами не розумію. Тим більше, що ніякої чіткої дорожньої карти не існує. А безпідставний галас блокує існуючий механізм саме про це була ініціативна публікація професора Сергія Пєткова, який є експертом в побудові ефективних систем, саме за його безпосередньої участі створювалась система антикорупційних органів нашої держави, він входив до ряду робочих груп по формуванню антикорупційної політики та автор науково-практичних коментарів кодифікованих документів.

На мій погляд внесення змін щодо зняття обмежень щодо купівлі облігацій та розблокування управління корпоративними правами стали б більш дієвими ініціативами і призвели до очікуваного суспільством економічного результату, саме такий інтенсивний шлях реформ дасть найшвидший результат.

Цербери АРМА

Підзвітність щодо управління і продажу іллегальних активів. Відповідно до норм законодавства АРМА є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним Кабінетом Міністрів України. Ці заходи щодо контролю здійснюються на постійній основі і АРМА надає всі запитувані документи вказаним уповноваженим органам.

Більше того законодавством передбачено, що оцінку діяльності Агентства проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб.Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з переліку осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатурі, наукових установах, судах в іноземних державах та/або в міжнародних організаціях, необхідні знання та навички для проведення такої оцінки, а також мають бездоганну ділову репутацію. Щороку також відбувається зовнішній аудит.

На мій погляд, необхідно було б розшири такий аудит і об’єктом має стати не лише агентство, а й інші державні органи які здійснюють свою діяльність у сфері злочинних активів.

До того ще необхідно додати, що в Україні прийнято Державну антикорупційну програму 2023-2025. Абсолютна більшість положень щодо АРМА стосується саме питанням управління арештованими активами.

Чому перед активістами не постає питання щодо виконання норм законодавства, а здійснюється лише фонтанування нових ініціатив не зрозуміло з логічної точки зору. Таке шалене каскадування ідей характерне для людей які схильні до мрій але не до дій.

Для зменшення ризиків, які пов’язані із розпорошенням державних сил та засобів здійснення владних повноважень, в АРМА проводиться широка просвітницька робота, як на базах провідних навчальних закладів так і в громадських ініціативах, а головне в експертному середовищі. Саме на це направлені значні інтелектуальні зусилля експертів АРМА.

Будьте обережні...

Персоналізація процесів. Саме на цьому чомусь ставиться акцент в заявах, які лунають в ЗМІ. Але мабуть люди призабули, що час продажів та бартерів посадами, а тим більше функціями держави не характерний для сучасного етапу розвитку європейського суспільства.

Кожен, хто помилково вважає себе експертом, може з легкістю управляти у своїх фантазіях не лише невеличким агентством, але й державою в цілому. Хоча законодавство чітко вказує на критерії тих хто може здійснювати як управлінські так і контрольні повноваження. А проявлення такого роду спеціалістів без ідей щодо інформатизації процесів не йде на корить розвитку систем публічного управління.

Думаю, це знов таки пов’язано з виборчим процесом Голови АРМА, який триває вже понад три роки. За цей час в агентстві вже сформувалось ряд сталих підсистем управління і контролю із застосуванням сучасних ІТ-технологій, це стосується і антикорупційного блоку, блоку розшуку, кадрового, бухгалтерського та юридичного напрямків. В меншому ступені торкнулися функції менеджменту. Це пов’язано з чинниками складності та унікальності самого процесу, який з одного боку має багато етапів, а з іншого цей процес постійно знаходиться під впливом багатьох суб’єктів владних повноважень.

Разом з тим у міжнародної спільноти не виникає претензій до АРМА. Чому?

Маючи більш значний досвід в побудові ARO AMO офісів за короткий період часу в ЄС помітили значний прогрес в побудові цієї інституції. Ніхто не прислухався би до неперспективних органів. Але позитивний рух і реально високі досягнення плюс перспектива розвитку провокують ряд засігань на існуючу модель.

Незабаром буде прийнято нову редакцію Директиви ЄС і перед державою постане чергове Дежавю – питання щодо оптимізації структури офісу ARO AMO, але чомусь нашою національною рисою є те що ми знаємо як робити, але все одно уникаємо системності в побудові архітектури антикорупційної системи. Ми нагромаджуємо проблеми, створюємо нові органи, нелогічно розподіляємо функції, а потім дивуємося чому воно не працює.

Європейські механізми щодо розшуку та управління кримінальними активами є дієвими, а їх застосування має бути ефективним, безумовно централізація таких функцій є виправданим, а вилучені кошти мають бути спрямовані на оборону.

Антон Чубенко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.