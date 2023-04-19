Від "Альфи" до Київстару: які активи Фрідмана так і не змогла конфіскувати Україна за пів року?

Автори: Центр протидії корупції, Автомайдан

19 жовтня 2022 року Україна наклала санкції на російського олігарха Михайла Фрідмана.

Фрідман став далеко не першим "гаманцем путіна", який потрапив до українських санкційних списків. Та й оприлюднений у той день список ряснів не менш відомими іменами: Міхаїл Воєводін, брати Ротенберги, Володимир Крупчак та ще понад 250 бізнесменів, 1,5 тис. компаній та 4 тис. пропагандистів, колаборантів та іншої нечисті.

Проте поява саме прізвища Фрідмана у документах РНБО стала знаковою. Адже до того як у владі, так і в медіа можна було не раз почути про те, що народжений у Львові олігарх намагається усіма силами запобігти потраплянню до санкційних списків. Зокрема своєрідним "відкупом від санкцій" мала начебто стати докапіталізація "Альфа-Банку" на 1 млрд доларів, яка, за словами голови Нацбанку, так і не була проведена.

Виводити свої активи з-під санкційного удару Фрідман та його бізнес-партнери почали ще минулого року. Рік тому Офіс Генпрокурора повідомляв про те, що російський олігарх напередодні та після початку повномасштабного вторгнення намагався вивести з України 1,1 млрд грн через фіктивні правочини та фінансові операції.

Також у грудні минулого року журналісти "Схем" виявили, як Фрідман його партнер Авен вже після введення санкцій на рівні Євросоюзу позбулися своїх бізнесів у Польщі та Данії, в які за два останні роки проінвестували понад пів мільярда євро.

Більше того, на початку березня 2023 року так звані російські "ліберали" запропонували чиновникам ЄС і Великобританії зняти санкції з деяких кремлівських олігархів, навівши як приклад Міхаіла Фрідмана та його партнерів по "Альфа-банку". У відповідь на таку зухвалість Центр протидії корупції (ЦПК) разом з партнерами закликав європейців залишати під санкціями усіх кремлівських олігархів до закінчення війни та виплати росією повних репарацій Україні.

Водночас за пів року українські санкції лишилися для Фрідмана та його партнера Авена пшиком – з того часу держава так і не конфіскувала їхні активи. Хоча саме статки цих бізнесменів є справді "великою рибою" в контексті конфіскації російських активів.

Звісно, про найбільші активи Фрідмана/Авена медіа писали неодноразово, проте для суду цих даних, очевидно, недостатньо. Найважливіша інформація – підстави для стягнення активів та підтвердження зв'язку активів із підсанкційною особою.

Тож аби полегшити роботу державі з пошуку цих активів та (сподіваємося) наблизити момент, коли всі ми побачимо ці активи конфіскованими на користь бюджету, розповідаємо детально – якими активами володіє Фрідман/Авен в Україні.

Умовно ми їх поділили на три групи:

Група 1: "Альфа-груп"

Однозначно один із ключових активів групи – Банк Сенс, який ще донедавна був нам всім відомий як Альфа-банк. Розмір статутного капіталу банку складає 28,7 млрд грн.

Банк контролюється Михайлом Фрідманом через офшори: кіпрську компанію ABH Ukraine Limited (42,39%) та люксембурзьку ABH Holdings SA (57,6%). При цьому кіпрська ABH повністю належить люксембурзькій.

На жаль, через рішення суду Люксембурзький реєстр бенефіціарних власників закритий для громадськості з листопада 2022 року. Проте станом на вересень минулого року було відомо, що 22 березня 2022 року Герман Хан та Петр Авен "скинули" свої частки в ABH Holdings SA ще одному підсанкційному олігарху – Андрію Косогову. Після чого Косогову належить 40,96%, у Михайла Фрідмана 32,86%.

8 вересня 2016 року до власності люксембурзької ABH Holding SA (читайте – Фрідмана та інших російських олігархів) після рішення Антимонопольного комітету перейшов і Укрсоцбанк з усіма його дочірніми компаніями. Існування самого банку як юридичної особи вже припинено, проте деякі пов'язані структури продовжують існувати.

Серед них – ТОВ Укрсоцбуд зі статутним капіталом 150 млн, яка повністю належить АТ Альфа-банк. У власності товариства понад 180 об'єктів нерухомості, які знаходяться в Ірпені на вул Григорія Сковороди. За минулий рік збитки компанії склали 188 тис грн, проте накопичений непокритий збиток на кінець 2022 року перевищує 150 млн грн.

У стані припинення з 2020 року перебуває ще одне товариство, яке належить групі через АТ Альфа-банк, це – ТОВ СІБ КУА Укрсоц-нерухомість. Попри те, що компанія закінчила 2022 рік зі збитком у 126 тис грн, її власний капітал на кінець року складав 11 млн грн.

Через вже згадану кіпрську ABH Ukraine Limited контролює ще п'ять компаній. При цьому дві з них попри війну та очевидний російський слід не просто не втратили за минулий рік своїх позицій, а ще й встигли підзаробити:

ПрАТ СК Альфа-Страхування. За даними аналітичної системи YouControl, за 2022 рік прибуток Альфа-Страхування склав 177 млн грн. При цьому розмір статутного капіталу компанії складає 108 млн грн (95,22% у ABH Ukraine Limited). ТОВ Паритет-фінанс. Компанія мала прибутковий рік, через що її власний капітал на кінець року склав 16,5 млн грн. ABH Ukraine Limited стала власником товариства, внісши до статутного капіталу понад 14 млн грн. Дещо гірше справи пішли у ТОВ Універсальна лізингова компанія Альфа. Товариство є збитковим і станом на грудень 2022 року накопичило 129 млн грн нерозподіленого збитку. Лише за останній рік збитки компанії склали 12 млн грн. Розмір статутного капіталу компанії складає всього 37 500 грн. Повністю належить "офшорці". Схожа ситуація і з ТОВ Альфа-лізинг Україна. За минулий рік компанія задекларувала майже 120 млн збитків, значно додавши до непокритого збитку (накопиченого за всі роки діяльності компанії), який на кінець року склав 471 млн грн. При цьому статутний капітал компанії складає 584 млн грн (в ABH Ukraine Limited – 100%). У товариства шість об'єктів нерухомості, щонайменше один з яких знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме – в Донецьку. Також у власності товариства понад півтори тисячі автівок. Ще одна повністю контрольована фрідманівським офшором компанія – ІТ-підприємство ТОВ Сенс-діджитал. Зареєстрували її лише за місяць до повномасштабного вторгнення. Статутний капітал компанії мав би складати 20 млн грн, проте на кінець 2022 року внесли лише 100 тис грн. Збиток компанії склав 153 тис грн за рік.

Група 2: Мінеральні води (група компаній IDS Ukraine).

До цієї групи входять компанії бренду "Моршинська", "Миргородська" та інші.

Власне Україна арештувала активи IDS Ukraine. 13 березня АРМА навіть призначила управителя групи компаній у вигляді конкурента – ТОВ "Карпатські мінеральні води". Проте увесь процес відбувався не за санкційним механізмом, а шляхом накладення арешту зі сторони БЕБ в кримінальній справі. І наразі він виглядає радше як погана практика, а не успішний кейс.

Бо по факту в управління конкурентам передали повністю усі активи, а не лише частки підсанційних Фрідмана і ко. Зважаючи на те, що сьогодні всю діяльність як БЕБ, так і АРМА вже ставлять під питання, саме конфіскація за санкційним механізмом – за позовом Мін'юсту із рішенням ВАКС – могла б допомогти тут розставити всі крапки над "і".

Повертаючись до структури власності компаній, усі вони також контролюються кіпрською "офшоркою" – International Distribution systems limited. Їй напряму або опосередковано через дочірні українські компанії станом належать 10 українських підприємств, серед яких:

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"" (40436197). Статутний капітал: 8 800 000 грн;

ПРАТ ІДС (24364528). Статутний капітал: 4 500 000,00 грн;

ПрАТ "Миргородський Завод Мінеральних Вод" (382651). Статутний капітал: 21 474 022,50 грн;

ТОВ ІДС АКВА СЕРВІС (42201052). Статутний капітал: 1 000 000,00 грн;

Приватне підприємство ІВА (22411181);

Дочірнє підприємство Нова.Ком (35074707). Статутний капітал: 1 500 000 грн;

ТОВ Потужність (30203858). Статутний капітал: 16 184 375,00 грн.

Загалом у своєму фінансовому звіті за 2020 рік ця компанія розкриває наступну структуру групи:

International Distribution systems limited, своєю чергою, пов'язана з Фрідманом через ланцюжок інших підприємств, оформлених в офшорних зонах. Так, 100% підприємства належить іншій кіпрській компанії – Rissa investment limited, 90+% акцій якої, у свою чергу, належить двом іншим формуванням: гібралтарській Black Waters limited та кіпрській Erasmony Limited.

Остання – Erasmony Limited – з 2021 року контролюється Alfa finance holdings limited. Хоча на зв'язок з Фрідманом натякає вже сама назва компанії, він додатково підтверджується і в аудиторському звіті підприємства, де вказано, що Alfa finance holdings limited входить в CTF Holding Group, зареєстрованої в Люксембурзі.

Бенефіціарними власниками CTF Holding SA є напряму Михайло Фрідман (45,161%) і Андрій Косогов (54,839%). За даними кіпрського реєстру, Alfa finance holdings limited має складну структуру власності, проте CTF Holding SA дійсно володіє значною часткою (понад 75%) статутного капіталу напряму. Також кіпрська Альфа зазначала, що у 2020 році значна частина її групи проводила діяльність на території рф.

Після повномасштабного вторгнення структура власності дещо змінилась. Так, 14 червня 2022 року Erasmony limited безкоштовно передала 1104 акції Уряду Грузії.

Група 3: Київстар і Helsi.me.

Те, що ці компанії досі мають зв'язок із росіянами справді лякає. Як Київстар, так і Helsi.me мають доступ до особистих чутливих даних мільйонів українців. Фактично якщо українець є клієнтом Київстару та зареєстрований у системі Helsi.me у компанії про нього може бути ледь не будь-яка інформація – починаючи від особистих переписок і закінчуючи переліком можливих хвороб.

Чи є ризик, що ці дані потраплять до ворога? Однозначно є. Проте поки що держава з цим не зробила абсолютно нічого.

Ба більше. Саме у серпні минулого року, у розпал війни, Україна жодним чином не стала на заваді придбання Київстаром мажоритарної частки медичного сервісу. Так, на сьогодні ПрАТ Київстар належить 69,99% у ТОВ Хелсі Україна.

Сам же Київстар контролюється нідерландською Veon Holdings B V. За даними компанії, Veon Holdings B V. належить Veom Amsterdam B.V., а остання – бермудській Veon Ltd.

Ця Veon Ltd перебуває на 47% у власності люксембурзької групи LetterOne. Letter One у структурі представлена трьома люксембурзькими компаніями: Letterone Investment Holding SA, Letterone Core Investments S.a.r.l. та L1T VIP Holding S.a.r.l. З серпня-вересня 2022 року Міхаілу Фрідману та Андрію Косогову належало 37,8686% та 47,2352% відповідно.

Які можна зробити висновки? Ризики "російського сліду" у цих компаніях очевидні. І на початку війни ми у Центрі протидії корупції ці ризики більш ніж розуміли.

Саме тому разом із партнерами створили та провели через парламент санкційний механізм конфіскації російських активів. Він дозволяє (за бажання влади) провести весь ланцюжок процесу конфіскації – від накладення санкцій до рішення ВАКС про конфіскацію – буквально за декілька місяців.

Тож чому такі ризикові активи досі не у власності держави? Питання відкрите.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Центру протидії корупції та Автомайдану і не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.