Нацполіція перевіряє благодійні фонди: що мають знати волонтери?

З початку 2023 року волонтери, громадські організації та благодійні фонди все частіше отримують запити від Національної поліції.

Ці запити здійснюються в рамках кримінальних проваджень щодо незаконного продажу чи використання благодійної допомоги. Зазвичай вони стосуються надання інформації про отримання від військових частини гарантійних листів для ввезення товарів подвійного або військового призначення (тепловізори, безпілотники, бронежилети), благодійної/гуманітарної допомоги та документів, що підтверджують їх передачу цим військовим частинам.

Пояснюємо, що мають робити благодійні організації, щоб довести свою добросовісність.

З чого все почалося?

На початку повномасштабного вторгнення кожен прагнув будь-що допомогти захисникам та особам, які цього потребували. І, що цілком закономірно, не завжди був час на те, щоб належним чином оформити документацію по передачі таких товарів.

Проте, на сьогодні, за більше ніж рік після початку великої війни, стають відомі ситуації, в яких відсутність документів про передачу бронежилетів чи інших товарів супроводжується шахрайством на сотні тисяч гривень.

Як відомо, в Міністерстві оборони України триває аудит. Він, зокрема, полягає в перевірці допомоги військовим частинам від волонтерів, громадських організацій та благодійних фондів. Після цього правоохоронці перевіряють, чи дійсно отримували ті чи інші благодійні фонди такі листи від військових і чи поставляли вказані товари.

Поліція виявила декілька непорядних фондів і розпочала масштабну перевірку більшості організацій цього напрямку.

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Які ризики для волонтерів і благодійних організацій?

У статті 201-2 Кримінального кодексу України зазначено, що продаж гуманітарної допомоги, нецільове використання коштів чи майна, що надійшло від благодійників, або інші дії, направлені на отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, а також ці ж незаконні дії із гуманітарною допомогою, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, є неправомірними.

За ці дії можливе застосування таких санкцій:

штраф від 34 000 до 51 000 тисячі грн.,

виправні роботи до 2-х років;

обмеження волі до 4-х років;

ув’язнення від 3-х до 7-ми років з конфіскацією майна або без такої (за нецільове використання гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі).

Стаття також класифікує наслідки таких дій:

Продаж гуманітарної допомоги у значному розмірі: якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у 350 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян – 469 700 грн +;

Продаж гуманітарної допомоги у великому розмірі: якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у 1000 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян – 1 342 000 грн +;

Продаж гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у 3000 і більше разів перевищує мінімум доходів громадян – 4 026 000 грн +.

Ще однією найпоширенішою фабулою у запитах від правоохоронців є шахрайство з боку благодійників та волонтерів.

Зі встановлених фактів доведено, що злочинці, під виглядом волонтерів чи благодійних організацій підробляли, наприклад, гарантійні листи для спрощеного ввезення тепловізорів, квадрокоптерів, бронежилетів та інших товарів подвійного чи військового призначення.

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Що мають знати волонтери?

Особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення дуже часто допомога військовим була потрібна "на вчора", а волонтери отримували і обробляли десятки запитів від різних військових частин одночасно. Облік відкладався на третій план за зрозумілих причин.

У тому темпі, в якому волонтери шукали і направляли допомогу по всій країні, часто виникала плутанина з документами. Через це зараз велика кількість добросовісних благодійних організацій може опинитися під слідством, а їхні рахунки будуть заблоковані до закриття проваджень, і до зняття арешту фонди не зможуть здійснювати і отримувати платежі.

Тим, кого це може стосуватись, насамперед потрібно провести аудит організації і зафіксувати, яка кількість запитів та від кого надійшла, а також, які товари та кому були передані.

Підкріпіть документами всі запити, щоб у вас був ланцюжок від отримання запиту до передачі цього товару. Ви можете попросити військову частину надіслати вам лист про те, що вона дійсно отримала цей товар (що підтверджується обліковими документами військової частини), але не змогла вчасно надати акт прийому-передачі.

Якщо ви отримали запит від правоохоронців – надайте проміжну відповідь, у разі, якщо маєте чіткі причини, що унеможливлять вкластись по строкам, які передбачені у запиті, або вичерпну відповідь і дотримуйтесь дедлайнів.

Відсутність відповіді на запит правоохоронного органу чи її несвоєчасне надання – пряма підстава для отримання потенційно негативного процесуального наслідку: позапланової перевірки або обшуку. Тому кожен запит повинен сприйматися вкрай серйозно.

Продовжуємо підтримувати ЗСУ, та водночас пам’ятаємо про законність наших дій.

Андрій Івченко

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