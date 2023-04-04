Free Svydovets! Як пов'язані з Коломойським намагаються вирубати Карпатський ліс в приватних цілях 

Свидовець – це гірський хребет особливо багатий на праліси, високогірні луки, льодовикові озера та річки, сотні червонокнижних тварин та рослин, що особливо цінні для збереження екосистеми в умовах зміни клімату.

Тут розташована загальноєвропейська система букових незайманих лісів Карпат, що належить до переліку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Забудова гірського масиву

Починаючи з 2016 року нависла величезна небезпека забудови гірського масиву. Адже тодішній голова Закарпатської облради Геннадій Москаль заявив про наміри побудови там надзвичайно масштабного курорту.

1400 гектарів, понад 230 кілометрів лижних трас, 33 підйомники, готелі тощо мали би одночасно приймати до 28 000 людей. І все це ціною руйнування того, що по праву належить всім українцям. Будувати мало би ТОВ "Буковель", тісно пов’язане з олігархом Ігорем Коломойським.

Але і цим руйнування української природи може не обмежитися. Адже крім Свидовця, Паляницька та Усть-Чорнянська сільради ухвалили рішення на користь "Буковеля" для побудови додаткових курортів "Бистриця" і "Турбат" відповідно.

Плани компаній, що афілійовані з Коломойським та Ігорем Палицею сягають континентальних масштабів: потенційні курорти "Свидовець", "Бистриця" і "Турбат" хочуть об’єднати з "Буковелем" та в підсумку отримати гігантський комплекс площею як мінімум 2800 гектарів, розрахований одночасно на понад 65 000 відпочивальників.

Місцева влада цьому чомусь сприяє. Хоча в таких рішеннях мова направду йде про більший за місцеві ради масштаб.

Що каже центральна влада?

Вирішив поцікавитися в Кабміну щодо можливої масштабної забудови Карпат та правового аспекту таких рішень.

Лист від Мін’юсту в цілому обнадіює. Очільник відомства Денис Малюська у відповіді на звернення повідомив, що Кабмін надіслав відповідним органам доручення надати пропозиції стосовно скасування актів Тячівської та Рахівської РДА за результатами звернення.

А Міндовкілля повідомило, що такі об'єкти потребують висновку оцінки впливу на довкілля, водночас такий висновок ще не видавався.

Окрім цього, ухвалою Верховного Суду України від 25 січня 2023 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 15 грудня 2022 року у справі №807/1314/17. Справа поки що не розглянута.

Тобто, будь-яка забудова Свидовця та найближчого довкілля наразі є незаконною.

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Як забудовники намагаються обійти заборону?

Уникнути заборони інвестори намагаються через проєкт інвест-нянь. ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славскі" подали заявки про держпідтримку на "інвестняню" у Міністерство економіки наприкінці грудня 2022 – на початку січня 2023 року.

У жовтні 2022-го уряд ухвалив постанову про зменшення нормативно-правового тиску на заявників, які розробляють інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями, а також на інвесторів. Зокрема спрощення підготовки техніко-економічного обґрунтування та зменшення строку оцінки інвестиційних проєктів до 45 днів (раніше 60 днів).

Якщо інвестори успішно пройдуть державні програми, то надалі передбачається держпідтримка у втіленні проєктів. Зокрема, звільнення від сплати окремих податків та зборів, сприяння у виділенні земельних ділянок, забезпечення права землекористування, що перебуває в державній чи комунальній власності. Та навіть забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури необхідних для реалізації інвестиційного проєкту. Виглядає занадто вигідно як для тих, хто хоче вирубати та забудувати оазу Карпат.

Наразі заявка від ТОВ "Буковель" є на стадії оцінки, надати яку вони не можуть, оскільки така інформація є конфіденційною і може бути надана лише за згоди ТОВ "Буковель". Словом, усе покрито невідомістю. Хоча й цілком очевидно, до чого це йде.

У підсумку ми можемо отримати винятково масштабний кейс, коли замість блокування діяльності олігархів та забудови наших Карпат, державні інституції нададуть можливість саме олігархам та наближеним до них забудовувати українські ліс та гори.

Ініціатива Free Svydovets живе й буде надалі боротися за своє. Особисто я також долучаюся до підтримки громадськості, регулярно звертаюся до профільних відомств та б’ю в набат, вбачаючи у втіленні таких проєктів як корупційні ризики, так і відбирання в українців те, що належить усьому народу.

При нагоді закликаю всіх небайдужих долучитися до петиції Президентові України. Активісти просять гаранта Конституції зберегти недоторкану природу гірського масиву Свидовець від забудови та вирубки карпатського лісу. Ось посилання, долучайтеся

Ярослав Юрчишин

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