Як ізраїльська система раннього оповіщення допоможе Україні у війні?

Україна почала випробування ізраїльської системи раннього оповіщення про ракетний удар. Відомо, що ця система, яку Ізраїль розробляв для нас, буде розміщена спочатку в Києві, а потім, якщо проєкт буде реалізований успішно, програма протягом літа буде розширена й на інші міста України.

Розмови про передачу цих технологій почалися ще минулого року. Попередній уряд Ізраїлю обіцяв цю систему Україні, але процес передачі затягнувся.

Посилаючись на неназваних ізраїльських та українських офіційних осіб, новинний сайт Walla повідомив, що офіцери командування тилу ЦАХАЛу протягом останніх місяців кілька разів зустрічалися в Польщі з офіцерами з України для переговорів щодо розгортання системи, подібної до тієї, що використовується в Ізраїлі.

Як працюватиме система раннього сповіщення?

Ось так виглядають сповіщення Red Alert, ізраїльської програми, яка попереджає місцевих жителів про наближення ракетних атак.

Ізраїльська система попередження використовує поєднання радарних і електрооптичних пристроїв для виявлення запусків ракет, ракет і безпілотників, класифікації розміру та загрози, яку вони представляють, і визначення на карті районів, які перебувають у небезпеці.

Громадяни в цих районах отримують попередження через сирени, сповіщення на телефони та повідомлення на телебаченні та радіо.

Цій системі приписують порятунок сотень життів в Ізраїлі протягом багатьох років під час спалахів насильства з терористичними групами в секторі Газа та Лівані, які запускали тисячі снарядів по ізраїльських містах.

Останніми роками точність системи підвищили, щоб вона могла обмежити сповіщення окремими районами великих міст.

У Сдероті система попереджає мешканців приблизно за 15 секунд до підльоту ракет до міста. В Ашкелоні – 30-32 секунди. У "поясі Гази" падіння ракети може бути менш як через 8 секунд після оповіщення.

Ізраїльський радар Red Alert є критично важливим компонентом системи протиракетної оборони країни, яка включає кілька інших передових технологій, таких як система протиракетної оборони "Залізний купол", система протиракетної оборони "David's Sling" та система протиракетної оборони "Стріла". Ці системи працюють разом, щоб забезпечити багаторівневий захист від ракетних загроз з різних джерел.

Однак, на відміну від Ізраїлю, система, призначена для розгортання в Україні, буде містити лише оповіщення, без можливостей перехоплення.

Чому ізраїльська система раннього оповіщення про ракетні удари "Red Alert" так необхідна Україні?

Ізраїльська система "Red Alert" може бути дуже корисною для України в боротьбі з ракетною загрозою. Через те, що система дозволить українським громадянам отримати інформацію про загрозу вчасно та підвищити їхню безпеку.

Додатково до зменшення кількості жертв, система раннього оповіщення може також допомогти у підвищенні ефективності військових дій. Українські військові, знаючи про можливий ракетний напад, матимуть більше часу та можливостей для захисту та відповіді на агресію.

Ізраїль має великий досвід у боротьбі з ракетною загрозою, який може бути використаний для розробки оптимальної моделі цієї системи для України. І ця модель буде актуальна і після завершення війни. Адже загрозу з боку північного сусіда, як на мене, можна очікувати навіть після перемоги України.

Олег Вишняков

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