Як Офіс Президента планує знову рейдернути АРМА

Поки у суспільстві точиться дискусія про доцільність майбутнього існування АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів), Офіс президента (ОП), здається, вже вигадав, як знову взяти агентство під повний контроль та використати у своїх цілях.

Прямо зараз в ОП намагаються протягнути на посаду голови АРМА свого кандидата і "хакнути" конкурс.

Так, на початку червня Конкурсна комісія з відбору голови Агенства провела співбесіди з вісьмома кандидатами. Серед них – два чинні та два колишні посадовці самого АРМА, зокрема чинний в. о. Дмитро Жоравович, начальник управління Станіслав Серьогін, ексзаступник голови Володимир Павленко та ексначальник юридичного управління Андрій Потьомкін, старший детектив НАБУ Сергій Рокунь, керівник відділу ВАКС Артем Брінцов, ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума і керівник Офісу протидії рейдерству Мін`юсту Віктор Дубовик. Комісія може визначитись із фіналістом конкурсу вже наступного тижня.

Хоча цього разу конкурс виглядає краще, ніж торік, не обійшлося без кандидатів, до професійних якостей і головне доброчесності яких є достатньо питань.

Почнемо з Дмитра Жоравовича — виконувача обов’язків керівника АРМА, за якого торік відомству "вдалось" заробити для держави 34 мільйони гривень на активах вартістю близько 10 мільярдів гривень. Скільки точно активів, у тому числі російських, перебуває в управлінні АРМА, не знає ніхто: реєстру арештованого майна як не було, так і немає, хоча з моменту його призначення у серпні 2021 року часу для цього було вдосталь.

При цьому Жоравович навіть не з'явився на засідання Тимчасової слідчої комісії, де обговорювали його дії як керівника. Жоравович не забезпечив прозорі аукціони з продажу майна, продав російський аміак за значно заниженими цінами, однак вважає роботу свого відомства задовільною.

Цікаво, що Дмитро Жоравович намагався притягнути до дисциплінарної відповідальності свого колегу по АРМА і конкурента по конкурсу Станіслава Серьогіна, за що отримав скаргу в НАЗК щодо очевидного конфлікту інтересів. Жоравовича називають близьким до ОП, хоча той публічно будь-які зв’язки відкидає.

Ще один конкурсант – колишній заступник голови АРМА, а нині військовослужбовець Володимир Павленко – досі є підозрюваним у справі заволодіння конфіскованих і переданих в АРМА 400 тисяч доларів. За версією слідства колишній керівник АРМА з підлеглими, серед яких Павленко, на підставі підроблених судових рішень перерахували гроші на рахунок сторонньої фізичної особи, а потім поділили їх між собою. Підозра з Павленка наразі не знята, а захист фігурантів уже рік ознайомлюється з матеріалами справи.

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До речі, свідком у справі проти Павленка є ще один кандидат на голову АРМА Андрій Потьомкін, який нібито викрив цю корупційну схему. Сам Потьомкін до роботи в АРМА працював науковим радником юрфірми LCF, яка належить дружині оголошеного в розшук Андрія Довбенка.

НАБУ і САП підозрюють Довбенка в організації розтрати заарештованого та переданого в управління АРМА майна вартістю понад 485 млн грн. У квітні цього року Довбенка було заочно заарештовано. Bihus.Info назвали Довбенка "смотрящім" за Мінʼюстом часів Павла Петренка. Якраз тоді, у 2015 році радником Петренка був саме Андрій Потьомкін.

До оточення Андрія Довбенка зараховують і Віктора Дубовика, до біографії якого найбільше запитань. Дубовик прийшов у Мін’юст у 2020 році і невдовзі обійняв посаду очільника Офісу протидії рейдерству. Дубовик знайомство з Довбенком заперечує, проте, за моєю інформацією, співпраця Дубовика та Довбенка під час роботи в Мін'юсті була досить тісною.

Також під час своєї співбесіди Віктор Дубовик заперечив будь-який вплив свого батька, Віктора Дубовика-старшого, на свою кар'єру, мотивуючи це тим, що батько вже давно пенсіонер. Враховуючи, що батькові лише 60 років і посади, які той займав у минулому, – слова кандидата викликають сумніви.

Отже, батько Віктора Вікторовича Дубовика — перший заступник міністра МВС Захарченка в часи Януковича, який перебував пліч-о-пліч із Захарченком протягом усієї Революції Гідності. Нагадаю, що водночас заступником начальника Головного слідчого управління МВС працював Олег Татаров, а Дубовик-молодший був радником першого віцепрем’єра, а нині підозрюваного у корупції Сергія Арбузова. У 2014 році Дубовик-старший і Арбузов втекли з України до Москви. Взагалі не зрозуміло, як син соратника Захарченка через шість років після розстрілу Небесної Сотні очолив Офіс протидії рейдерству в Міністерстві юстиції.

Нескладно здогадатися, хто з ОП може стояти за просуванням Дубовика-молодшого на посаду очільника відомства, повноважного реалізовувати конфісковані активи росіян.

Варто згадати й кандидатуру ексзаступниці керівника Чернігівської ОДА Олени Думи. Під час президентської передвиборчої кампанії 2019 року кандидатка фактично агітувала за одного з кандидатів на своєму Youtube-каналі. Водночас Дума була держслужбовицею та очолювала один з департаментів Мінекології. Отже, кандидатка очевидно не дотримувалась вимоги політичної неупередженості та порушувала принципи державної служби.

Крім того, Олену Думу звільнили з Фонду соцстрахування, зокрема, за імовірні спроби незаконної виплати матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань. Дума свою провину заперечує і вважає своє звільнення помстою за її антикорупційні викриття у відомстві. До того ж, не до кінця зрозумілі статки самої кандидатки, якій попри скромний заробіток вдалось придбати квартиру в Києві і автомобіль Mazda MX 30 2021 року випуску. Сама кандидатка пояснює це позикою сестри і несправністю придбаної машини, яка не заважає їй у використанні.

Посада голови АРМА наразі є дуже впливовою і важливою. Під час війни в управління Агентства потрапляють сотні активів, конфіскованих у пособників окупантів. На кону – повноваження управляти чи розпоряджатися, зокрема, "Альфа-Банком", "Альфа Страхування", "Карпатнафтохімом", "Терміналом Карпати".

Кожна копійка прибутку від кожного конфіскованого бізнесу має йти на боротьбу з окупантом і відбудову. Для цього АРМА має очолювати фаховий, незалежний, а головне доброчесний кандидат. Інакше цей життєво важливий для країни ресурс буде просто розкрадено. Немає жодного сумніву, що Офіс президента намагатиметься проштовхнути на крісло голови АРМА свого кандидата — для контролю за потоком і потенційними дивідендами. Справа про вкрадені на квартирах для нацгвардійців кошти довела: Олег Татаров опікується спільним благом так, як голодний вовк заблукалою вівцею.

За моєю інформацією, оточення президента "ставить" саме на Віктора Дубовика. У жодному разі не можна допустити, аби конфіскованими російськими активами розпоряджався син замміністра МВС часів Януковича, батько якого може бути близьким із тими, чиє майно уже перейшло чи ще перейде в управління АРМА. Особливо враховуючи потенційно приятельський зв’язок Татарова і Дубовика-старшого.

Напочатку я наголосила, що в суспільстві зараз точиться дискусія щодо доцільності існування АРМА загалом. Від того, як закінчиться конкурс на очільника органу, залежить, чи можна буде в цьому обговоренні поставити крапку.

У разі, якщо головою АРМА вчергове буде призначено сумнівного кандидата, який є креатурою ОП – навіть у найвідданіших захисників цього органу закінчаться аргументи для його підтримки. Натомість призначення кандидата, щодо біографії і професійності якого немає застережень, може направити суспільну дискусію в бік збереження органу за умови законодавчих та внутрішніх змін, необхідних, щоб АРМА нарешті запрацювала так, як очікують громадяни та міжнародні партнери.

Катерина Бутко, Голова Всеукраїнського Об'єднання "Автомайдан"

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