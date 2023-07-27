Як Україна в Женеві перемогла Росію та виборола зелене світло для інноваційного та креативного секторів

Нещодавно наша делегація повернулася з Женеви з Генеральної Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), яка є спеціалізованим агентством ООН. У світі, де не існує країн-терористів на кшталт рф, ця поїздка могла б стати простим і цілком закономірним кроком до розвитку української ІР-сфери, інноваційного та креативного секторів. Але наші реалії інакші, тож натомість нам довелося фактично виборювати це право на розвиток у баталіях із представниками російської федерації. Забігаючи наперед скажу, що нам вдалося здобути перемогу.

ІР офіс ‒ це сучасний, фаховий, технологічний і прозорий хаб повного циклу для креатора, сконструйований за принципом "єдиного вікна". Спеціалісти працюють над тим, щоб громадяни не тільки отримали підтримку своєї ідеї та відповідні охоронні документи, а й консультації стосовно патентного супроводу і захисту, пошуку інвестора та шляхів комерціалізації вашої інтелектуальної власності.

За результатами інтенсивних дискусій Міжнародне бюро ВОІВ і надалі продовжуватиме надавати конкретну допомогу та підтримку Україні, а також визнає негативні наслідки російської війни проти України. Чи були ці дні напруженими? Так. Щонайменше, у безглуздих та відчайдушних спробах російської делегації та їхніх маріонеток зірвати будь-які домовленості чи гарантії для України.

Це дійсно було непросто. В окремі моменти хотілося забути про дипломатію... Проте ми дотримались дипломатичних стандартів, і поки делегація терористів намагалася просувати чергову маячню про "київський злочинний режим", "підірвали Каховську ГЕС", закликала замість України "допомагати комусь іншому", ми працювали й вибудовували міцний фундамент для відновлення та розвитку наших винахідників, інноваторів та креативників, для нових партнерств та можливостей.

Зрештою, добре відоме прислів’я "Собака гавкає – караван іде" ще ніколи не отримувало аж настільки чіткої візуалізації. І якщо із роллю собаки все очевидно, то караван у цьому випадку – це не лише Україна, а й наші друзі, країни-партнери й безпосередньо ВОІВ на чолі з Генеральним директором Дареном Тангом, який безпосередньо презентував звіт про вплив війни на ІР-сферу України. Словом, цивілізований світ.

Що ми вибороли в Женеві

ВОІВ ухвалила рішення про подальшу допомогу Україні. Тут важливо розуміти, що йдеться не лише про якусь "дипломатичну руку допомоги". Навпаки, це реальні кроки та можливості для зміцнення та розвитку нашої ІР-сфери, інтеграції інноваторів у міжнародне середовище та зростання вітчизняних креативних індустрій.

Навіть сам факт присутності України на ВОІВ та масова підтримка нашої делегації свідчить про те, що нас сприймають як повноцінних гравців. Це не пільга, не подарунок і точно не "жест допомоги". Це визнання результативності роботи наших спеціалістів. Ми - вже частина цивілізованого світу, і цей процес, на щастя, вже не зупинити.

IP офіс продовжує виконання функцій Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ). Ми відстояли відповідні зміни до Угоди між Міністерством економіки (раніше – МЕРТ) України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, затверджені на 55-й сесії Асамблей Союзу Договору про патентну кооперацію (PCT) 10.07.2023 року. Що це означає для України? Те, що наші експерти нарівні з провідними відомствами світу (а їх, наділених статусом МПО, нині лише 25 разом з нами) можуть проводити міжнародні пошуки та експертизу для будь-яких заявок, що заходять в рамках міжнародної патентної кооперації. Ми підтвердили свій високий експертний рівень; ми включені до міжнародних баз патентних пошуків. І це, своєю чергою, – ще один крок до залучення глобальних інвестицій у нашу державу.

Зустріч із Гендиректором ВОІВ Дареном Тангом. Ключовим під час нашого спілкування стало погодження підготовленого Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та ВОІВ. І коли я кажу про меморандум – це не просто "папірець для галочки", як це часто трапляється. Ні, йдеться про потужний документ, що передбачає широке поглиблення нашої співпраці в сфері ІР за результатами оцінки впливу військової агресії рф на інноваційний та креативний сектори та екосистему України. В Женеві ми обговорили з відповідними службами ВОІВ конкретні напрямки, по яких співпрацюватимемо й зможемо організовувати технічну підтримку наших секторів.

Меморандум із Відомством інтелектуальної власності ЄС (EUIPO). Нам вдалося чітко визначити сфери для співпраці й закласти основу для подальших спільних проєктів та якісного розвитку попередніх напрацювань, зокрема підвищення кваліфікацій наших експертів на європейських практиках та гайдах. Проте найголовніше в цьому документі те, що він в цілому підтверджує європейський шлях гармонізації та партнерства. А це, повірте, неабияк позитивно вплине на всю українську систему інтелектуальної власності.

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Меморандум із Європейським патентним відомством (ЕРО). Це додаткова можливість для обміну передовим досвідом у стратегічних і технічних сферах. Вже невдовзі ми зможемо покращити якість обробки національних та міжнародних заявок, адже складовою співпраці також є підвищення кваліфікацій експертним корпусом.

Зустріч з Офісом інтелектуальної власності Сінгапуру (IPOS). Розвиток українського ІР-сектору неможливий без обміну досвідом із партнерами. І сінгапурські колеги заявили про готовність ділитися напрацюваннями та власними кейсами. Зокрема щодо розвитку ІТ-ресурсів, впровадження технологій ШІ, підтримки бізнесу, креативних індустрій та управління ІР у держсекторі.

Зустріч із керівництвом Міжнародної асоціації торговельних марок (INTA). Якщо говорити простими словами, йдеться також про підтримку України. Нам є над чим працювати, і колеги з INTA готові в цьому допомогти.

Звісно, росіяни слідкували практично за кожним нашим кроком у Женеві. Гадаю, їм складно уявити, що в ХХІ столітті країни можуть дбати про розвиток і партнерства, а не про захоплення територій та ядерне шантажування. Тому наша команда постійно наголошувала на тому, аби ВОІВ припинила фінансування проєктів Зовнішнього офісу у рф. Адже навіщо інтелектуальна власність терористам, які крадуть, вбивають і знищують усе на своєму шляху? На підтримку нашої пропозиції виступили делегації США, Великої Британії, Польщі, Литви, Німеччини, Латвії, Естонії та Чеської Республіки.

Наступний крок – повне закриття офісу в москві. Знаю, що це може звучати як щось неможливе, але українці уже давно стерли межу між можливим і неможливим.

Звісно, перемога в Женеві не означає, що вже завтра в Україну спрямують величезні потоки інвестицій та нові зразки західної зброї. Діяльність ВОІВ не пов’язана з військовою сферою. Але при цьому відкрито підтримують нас – Україну. Вони визнають, що росія напала на нашу державу, а головне – прагнуть нас підтримати.

Зрештою, найкраще про це говорять факти: ВОІВ виділила на нас окремо кошти з бюджету, аби допомогти із реалізацією низки проєктів. Уявіть, із якими обличчями цю новину зустріли російські делегати, коли ВОІВ вдруге поспіль голосувала за Україну, відійшовши від класичного принципу ООН приймати рішення консенсусом.

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Важливо розуміти, що у Швейцарії ми заклали одну з цеглинок, яка дозволить продовжувати рух у напрямку розвитку інновацій та інтелектуальної власності. І це можливості не лише для ІР-офісу, а й для бізнесу, креативників, айтівців. Кожна перемога на міжнародній арені — це внесок у майбутні розробки, технології тощо.

У ВОІВ побачили звіт про Україну, мовою фактів і цифр зрозуміли, якого удару російська агресія завдала по креативному сектору України. І кожен підписаний меморандум, кожна зустріч і кожний жест підтримки — це реакція і чіткий сигнал. Нас підтримують. Інноваційне середовище та креативні індустрії отримують зелене світло для розвитку та співпраці з провідними спеціалістами світу. У нас хочуть інвестувати, нас прагнуть відновлювати та розвивати. А отже, наш караван став радше криголамом, що пройшовся цим морем, не зважаючи на російську кригу.

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