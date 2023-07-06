Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?

Європарламент підтримав Резолюцію, в якій йдеться про те, що президент не має підписувати скандальну "містобудівну реформу" Олени Шуляк (№ 5655). Її створили в інтересах забудовників і, по суті, не залучали інші сторони.

Згадка у Резолюції Європарламенту має великий плюс і величезний мінус.

Із позитивного – чудово, що нарешті міжнародна спільнота, яка дає нам кошти на відбудову, подала чіткий сигнал Банковій. На жаль, ані петиція до Володимира Зеленського, яка в рекордні строки отримала потужну підтримку громадян, ані зауваження експертів та сотні статей із роз’ясненнями не мали належного впливу.

І от тут є величезний мінус. Це сталося тому, що ні на рівні парламенту, ні на рівні Офісу президента ніхто не зміг зупинити недолугий лобізм забудовників. А процесом керує, нагадаємо, голова партії "Слуга народу".

З думкою громадян і експертів у цьому випадку, на жаль, не рахувалися. Це при тому, що джерело влади в країні – народ. Реальна суб’єктність у цьому питанні залишається хіба що у міжнародних партнерів. Їх ігнорувати вже важче. Вони дають ресурси, без яких країна у воєнний час не може функціонувати.

Ось така ситуація є вже тривожною. Зараз ми маємо не просто безглузду витрату часових ресурсів на адвокацію і роз’яснення. Держава отримала серйозний сигнал на міжнародному рівні, що підриває до нас довіру як до чесного партнера. Здавалося б, усі мали все зрозуміти і дуже швидко зробити висновки не лише тематичні, а й кадрові. Але відбудова – це про мільярди. І інтерес недоброчесних політиків тут колосальний.

Ані голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, ані віцепрем’єр Олександр Кубраков, ані Михайло Федоров не зробили, на жаль, належних висновків. Шуляк із Кубраковим у Лондоні знову ганебно просували № 5655. Тобто одразу після рішення Європарламенту політичний менеджмент країни показав, що думка міжнародних партнерів для нього нічого не варта. Сказати, що західних партнерів це дивує, це нічого не сказати.

А за кілька днів спікер парламенту Руслан Стефанчук вирішив написати листа в Європарламент. Спробує переконати західних колег у тому, що "не все так однозначно".

Прозора і чесна відбудова є цінністю. Якщо втратимо довіру партнерів – ресурси можуть не надати нам знову. Більше того, ми отримуємо кошти платників податків інших країн, які будемо віддавати і ми, і щонайменше наші діти й онуки.

Рух ЧЕСНО та низка інших громадських організацій, зокрема "Автомайдан", De JURE, Центр спільних дій, Інститут законодавчих ініціатив, теж направили звернення до Європарламенту. Важливо, що його підписала і редакція "Дзеркала тижня", і асоціації, які представляють архітекторів та органи місцевого самоврядування. Тобто одразу кілька секторів вбачають у цьому законопроєкті загрозу для чесної відбудови і неприйнятність таких комунікацій з боку політичного менеджменту країни.

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За законопроєкт № 5655 голосували без належного обговорення і залучення стейкхолдерів. Зараз на рівні Європарламенту спікер Стефанчук намагається зробити те саме – лобіювати проєкт, який вигідний недоброчесним забудовникам, і інші точки зору він представляти не буде.

Жодної згадки про те, що у профільному комітеті вже працюють над альтернативою – містобудівним кодексом, у зверненні Стефанчука немає. Звісно, хто ж буде про це згадувати, якщо навіть на сайті "Урядового кур’єру" стаття про роботу над кодексом зникла. А це не що інше, як цензура. Про це західним партнерам лобісти № 5655 теж не розкажуть.

Тому ми просимо долучати до таких дискусій про № 5655 і нас. Європарламент має розуміти, що в Україні є ті, для кого чесна відбудова, свобода слова і демократія є цінністю.

Рух ЧЕСНО вкотре наголошує на тому, що робота у комітетах парламенту та у Верховній Раді має бути прозорою. Відсутність журналістів і представників громадського сектору на засіданнях негативно впливає не просто на прозорість роботи Ради, а й на якість законотворчості.

Віта Думанська

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