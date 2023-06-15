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Європарламент у резолюції щодо України закликав зупинити скандальну реформу містобудування

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 23:23
Європарламент у резолюції щодо України закликав зупинити скандальну реформу містобудування
Європарламент, фото Getty Images

Європейський парламент в ухваленій у четвер резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України в НАТО міститься заклик до президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт №5655 про реформу містобудування.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звернув увагу Рух ЧЕСНО.

Пункт 17 ухваленої резолюції "застерігає проти використання майбутніх заходів із відбудови у спосіб, який був би вигідним окремим групам інтересів за рахунок рівних правил гри й прозорості".

"(Європарламент. – Ред.) закликає президента Зеленського не підписувати законопроєкт №5655 про містобудівну діяльність", – ідеться в тексті.

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Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності 13 грудня 2022 року. Документ ухвалили майже мінімально необхідною кількістю голосів – 228 проти 226.

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Низка громадських організацій і ЗМІ наголошували на тому, що реформу проводять без належного обговорення.

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Крім того, проти ухвалення законопроєкту виступало Міністерство культури та інформаційної політики, яке вказало на ризики збереження культурної спадщини, а Нацагентство з запобігання корупції визначило, що №5655 не відповідає Антикорупційній стратегії.

Як вказував раніше Рух ЧЕСНО, лобіювала законопроєкт голова фракції партії влади "Слуга народу" Олена Шуляк, яку пов’язують із забудовним бізнесом.

Теми: ЄвропарламентзаконодавствоЗеленський
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