Від Лондона до Брюсселя

Я залишив Лондон і Конференцію з відновлення України з сильним почуттям оптимізму: Україна не може зазнати невдачі, її потенціал величезний, відновлення йде за планом, а міжнародна підтримка сильніша, ніж будь-коли. Я ніколи не чув, щоб так багато європейських лідерів говорили про членство України в ЄС. І так багато представників бізнесу говорили про інвестиційні можливості в Україні.

Деякі з них згадували про корупцію. Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) був, мабуть, чи не єдиним, хто під час панелі говорив про виклики та необхідність посилення антикорупційної роботи. Дійсно, він має рацію, адже це все більше актуалізується у світлі майбутнього відновлення та інтеграції до ЄС.

У Брюсселі, на наступний день після Лондонської конференції, Європейська Комісія опублікувала усний звіт про підготовку України до членства в ЄС. З семи пріоритетних кроків Україна виконала два, а прогрес у виконанні інших п'яти наразі йде за планом.

Антикорупція – один із семи кроків, який ще не повністю завершений. В Антикорупційній ініціативі ЄС в Україні (EUACI) ми уважно стежимо за розвитком подій в антикорупційній сфері, надаючи підтримку та сприяючи прогресу.

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Факт: антикорупційні структури демонструють більше результатів, ніж будь-коли. Тривають розслідування нових справ щодо високопосадовців, деякі чиновники вже були спіймані на гарячому.

Ефективність роботи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) покращилася, і наразі вони розслідують ще більше справ.

Ми спостерігаємо, що дедалі більше корумпованих політиків та високопосадовців отримують обвинувальні вироки Вищого антикорупційного суду, деякі з них опиняються за ґратами.

Цього року було винесено 32 вироки – майже стільки ж, скільки за весь 2022 рік. З вересня 2019 року, коли було створено Суд, до позбавлення волі було засуджено 80 осіб, 28 з яких зараз відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Серед засуджених – 5 народних депутатів, 1 заступник міністра, 21 суддя, 4 прокурори, 10 представників органів місцевого самоврядування та 26 керівників державних і комунальних підприємств. Ще кілька років тому ці високопосадовці були б безкарними та "недоторканими". Наразі на розгляді Суду перебуває 251 справа щодо 617 осіб. Ця статистика вражає, і вона надається новоствореним Судом у воєнний час.

Однак, варто працювати більше для підвищення спроможності антикорупційних інституцій та покращення їхньої структури.

У своїй усній доповіді Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї просить Україну вжити подальших системних заходів, зокрема, відновити систему електронного декларування та імплементувати ухвалену Державну антикорупційну програму.

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Працюючи з антикорупцією, для нас це також ключові кроки, які має зробити Україна для подальшого посилення запобігання та боротьби з корупцією. Реалізація Державної антикорупційної програми не лише суттєво посилить антикорупційні органи та надасть їм більше можливостей та автономії, вона також покращить протидію корупції у низці ключових сфер, наприклад, в освіті, інфраструктурі, обороні та судовій системі.

Відновлення системи електронного декларування обговорюється з осені минулого року. Система була наріжним каменем у боротьбі з корупцією, проклавши шлях до низки розслідувань як незаконне збагачення та інших корупційних дій. Вона була не лише інструментом для правоохоронних органів, але й для важливої роботи журналістів-розслідувачів та партнерів з громадянського суспільства.

Ми всі розуміємо, чому система була призупинена у березні 2022 року. Але зараз ситуація змінилася, і немає жодних причин, чому її не можна відновити вже сьогодні.

Аллан Паг Крістенсен, керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI)

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