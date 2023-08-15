Декларування військових під час війни: військкомам, закупівельникам та ВЛК – обов'язково, решті – не потрібно

Більшість військових, як і раніше, не повинні декларуватись взагалі – ні під час війни, ні після її завершення. Після закінчення воєнного стану декларуватимуться тільки військові, які перебувають на управлінських та матеріально відповідальних посадах. Разом з тим, військкоми, чиновники ВЛК, закупівельники та апарат Міноборони все ж мають прозвітувати про свої статки і пройти перевірки вже зараз. Попри намагання міністра оборони "відмазати" цих осіб від обов’язкового декларування, моя позиція як голови антикорупційного комітету однозначна – суспільство має побачити їх декларації вже зараз.

Після ухвалення парламентом законопроєкту про відновлення обов'язкового декларування № 9534 в першому читанні почали поширюватися міфи про те, що депутати хочуть змусити усіх військових подавати декларації прямо із окопів. Такі твердження не відповідають дійсності. Парламент не має і ніколи не мав наміру змусити військових подавати декларації під час війни.

Проте є категорії військовослужбовців, які не мають отримати легальну можливість сховатися за спинами героїв. Це, зокрема, військкоми, члени військово-лікарських комісій та ті, хто відповідає за здійснення закупівель.

Скандали навколо закупівель Міністерства оборони не вщухають багато місяців, а саме це міністерство розпоряджається наразі половиною державного бюджету країни. Про раптові зростання статків деяких військкомів зайво нагадувати – за цим із огидою спостерігає вся країна. Парламент не має рятувати цих та подібних "ділків" у погонах від подання декларацій про статки з відстрочкою.

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Тенденція до спекуляції на питанні декларування військових та введення в оману як наших захисників, так і журналістів, дуже прикра. Я бачу в цьому тільку одну мету – умисне перешкоджання відновленню контролю за статками високопосадовців. Відсутність публічних декларацій помножила жагу до збагачення певних діячів на відчуття безкарності, а відмовлятися від клептоманії дехто із них досі не готовий.

Закликаю не піддаватися на маніпуляції і прямо зараз розібратися в питанні декларування військових. Нижче поясню свої пропозиції. Спойлер: за загальним правилом військові не повинні декларуватися.

Почнемо з того, що абсолютна більшість військовослужбовців не є і ніколи не була декларантами по закону, який діє з 2017 року. Для прикладу, у абстрактній бригаді на 3 тисячі людей обов'язок подавати декларації у мирний час може поширюватися на 40-50 осіб. Декларуватися мають не військові як такі, а військові посадові особи – ті, хто обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.

Очевидно, що в умовах військового часу військові командири та інші посадові особи не повинні відволікатись від військових завдань. Зрозуміло також, що такі завдання можуть виконуватися як на передовій, так і в прикордонних районах або і по всій країні (яскравий приклад – сили повітряної оборони). Мобільність військовослужбовців є надто високою, тому встановлювати відлік строків на подання декларацій від моменту тимчасового повернення у тил справді недоцільно. Це стосується і розвідників та контррозвідників, а також інших посадовців, які постійно перебувають на території ведення бойових дій для виконання службових повноважень. Таким чином, обов'язок подання декларацій для військовослужбовців, поліцейських-спецпризначенців, прикордонників, розвідників тощо має бути відкладений до припинення або скасування воєнного стану. Не маю сумнівів, що парламент це підтримає. Я зареєструвала відповідні поправки до законопроєкту № 9534.

Однак, ми точно не оминемо увагою тих, кого журналісти охрестили "тиловими пацюками" – часто справедливо. Якщо велика війна не завадила окремим військкомам скуповувати нерухомість за кордоном і накопичувати готівку невідомого походження, то час і можливості для подання декларацій вже зараз вони також знайдуть. Звісно ж, вони мають бути зобов'язані подати декларації навіть у разі звільнення до моменту ухвалення закону. Те саме має стосуватися військово-лікарських комісій, міністра оборони, його заступників, керівників інших дотичних до війни ЦОВВ та військовослужбовців у центральних апаратах цих органів. Відповідні поправки до законопроєкту я також зареєструвала.

Подібний підхід до декларування військових посадових осіб поділяє, наприклад, Державна прикордонна служба (ДПСУ), військовослужбовці якої разом із іншими родам і видам військ захищають Україну від росіян.

У ДПСУ вважають, що військові посадовці центрального апарату, територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), військово-лікарської комісії (ВЛК) тощо можуть декларуватися уже зараз, а решта військових посадовців – після припинення чи скасування воєнного стану.

На необхідності декларування керівників та заступників керівників ТЦК та особового складу ВЛК наголошує також Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони.

А що ж каже міністр оборони Олексій Резніков? На жаль, він буквально "відмазує" військкомів і ВЛК від декларування. У офіційному листі до нашого комітету він наголосив на тому, що усі без винятку військові посадові особи мають подати декларації виключно після завершення воєнного стану. Хоча тимчасово виконуючий обов’яязки управління із запобігання корупції Міноборони Сергій Степанян на нараді у Комітеті з питань антикорупційної політики підтримав необхідність декларування окремих категорій військових посадовців без відстрочки до кінця війни, у першу чергу із ТЦК та закупівельників, і обіцяв підготувати готував відповідну пропозицію на підпис міністру.

Отже, міністр Рєзніков проти декларування закупівельників, військкомів та посадовців ВЛК.

Нагадаю, це саме той міністр, заступник якого В’ячеслав Шаповалов разом із колишнім керівником департаменту закупівель Богданом Хмельницьким прямо зараз сидять в СІЗО з підозрами у сумнівних закупівлях, і який сам тривалий час брехав нам усім про те, що МО не закуповувало яйця по 17 гривень/шт (допоки керівниця Держаудитслужби вивчила документи і викрила цю брехню). За таких умов міністру вартувало б одним із перших виступати за негайне відкрите декларування матеріально відповідальних осіб у тилу – проте цього, очікувано, не сталось.

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Поки Президент закликає Головнокомандувача звільнити заплямованих корупційними скандалами обласних військкомів по всій Україні, міністр оборони безпосередньо "відмазує" їх від обов’язку подавати декларації під час воєнного стану.

Виходить, що Міністр вирішив покривати і одеського військкома з віллою в Іспанії, і закарпатського голову ВЛК, якого впіймали на хабарі, і подібних нечистих на руку чиновників, прикриваючи їх спинами героїв із Бахмуту та інших міст. Це – огидно.

Упевнена, що українські захисники, які неодноразово і, головне, особисто спостерігали корупцію в ТЦК і ВЛК, охоче підтримають вимогу негайного і відкритого декларування для військкомів, чиновників ВЛК і закупівельників, особливо з Міноборони.

Анастасія Радіна, голова комітету з питань антикорупційної політики

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