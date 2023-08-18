Головні виклики перед новою Громадською радою доброчесності

Тиждень розпочався з гарної новини в судовій сфері. 14 серпня Громадська рада доброчесності (далі – ГРД) отримала свій оновлений склад із 20 осіб. Дивно, але в інформаційному просторі цій події не надали великого значення, хоча такі зрушення вкрай важливі для очищення нашого судового апарату. Отже, хто ввійшов до нової ГРД та чому обрання цих людей критично важливі для якісної роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів?

Новий склад Громадської ради доброчесності: хто вони?

Повний список обраної двадцятки виглядає так: Ансіфорова Марина, Богуславець Мартина, Веретільник Ольга, Волошин Олександр, Гусак Віталій, Зелінський Антон, Іванов Олег, Катриченко Тетяна, Крейденкова Вероніка, Кулібаба Андрій, Мартинюк Назар, Мєлких Едуард, Ніколов Юрій, Піскунова Ольга, Попков Данило, Смолов Костянтин, Трибушна Олена, Шульгат Євген, Яким'як Олег та Янкіна Людмила.

Також збори громадського органу обрали запасних членів ГРД на випадок виходу зі складу обраних членів: Ільницьку Світлану, Курманову Тетяну, Лиско Ганну. Увесь список (20+3) – це члени громадських організацій із напрочуд хорошою репутацією: "Асоціація правників України", "Трансперенсі Інтернешнл", "Рух Чесно", "Фундація Деюре" та інші.

Приємно визнавати, що ми отримали напрочуд потужний склад ради. З багатьма членами вже не перший рік знайомий особисто: це активісти, що віддаються боротьбі з корупцією, незалежні журналісти, які регулярно порушують питання недоброчесності, представники громадських об’єднань тощо.

Подавати своїх кандидатів могли лише ті ГО, що чітко відповідали низці вимог. Членами Громадської ради доброчесності можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності.

Словом, маємо потужну двадцятку (+3) зі спеціалістів різних напрямків, проте об’єднаних спільними цілями: перешкоджати корупційним ризикам та визначати найкращих кандидатів на судові посади.

Чим корисна ГРД?

Громадська рада доброчесності – це головний помічник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка у свою чергу займається відбором кандидатів на суддівські посади. ВККС постає одним із головних стовпів нашої Феміди: якщо до роботи комісії не виникатиме запитань – у підсумку маємо шанси отримати гідних фахівців на суддівські позиції.

ГРД обирають на 2 роки. Її функції:

збір та аналіз інформації щодо судді або кандидата, а також висновки щодо цієї особи;

повідомити ВККС, якщо судді або кандидати не відповідають критеріям професійної етики та доброчесності;

делегувати свого представника для участі у засіданні ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата).

Фактично Громадська рада доброчесності — це головний громадський орган, який мусить сигналізувати, якщо та чи інша кандидатура не має займати суддівський пост через моральну чи фахову невідповідність. Члени ради доброчесності мають право делегуватися на засідання ВККС задля участі у співбесіді та представлені свого висновку щодо тієї чи іншої кандидатури. Також представники від ГРД мають право ставити запитання таким кандидатурам.

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Виклики

Відзначу, що попереду в новообраної Громадської ради доброчесності — надзвичайно важливий та об’ємний пласт роботи. Нова рада вступає до лав відразу з двома серйозними викликами:

закінчення кваліфікаційного оцінювання майже 2000 суддів. Ця цифра незмінна з 2021 року;

добір приблизно 700 суддів на вакантні посади в апеляційних судах.

Одна з вимог до України як кандидата на вступ до Європейського Союзу – продовження судової реформи. У якому ключі буде йти оновлення нашого судового апарату залежить і від ГРД. Це саме ті зміни всередині держави, які не можна відкладати на "після війни". Адже Україна заслуговує на те, аби підійти до завершення бойових дій із уже виконаними вимогами європейських екзаменаторів.

А відбір доброчесних суддів – це також справа честі та моралі. Бо післявоєнне українське суспільство буде мати надзвичайно гострий запит на справедливість. І це передусім стосується наших захисників та захисниць: ті, хто боронили цілий народ, мають почуватися повністю захищеними у країні, де діятимуть верховенство права та безкомпромісні суди. І ГРД має в цьому допомогти.

Ярослав Юрчишин

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