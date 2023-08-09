Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано більш ніж пʼять мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За неофіційними даними, їхнє число перевищує сім мільйонів. 60% ВПО – це жінки. Дітей серед внутрішньо переміщених осіб 25%.

Окрім стресу та адаптації до нового місця проживання, жінки з дітьми стикаються з труднощами оформлення низки державних послуг – від реєстрації дитини в дитсадок чи школу до отримання соціальних виплат як ВПО.

В Україні такі послуги вимагають витягу про місце проживання. Загалом з двох тисяч державних послуг близько семиста передбачають надання громадянином такого документу.

На вирішення цієї проблеми Міністерство цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP Фонду Східна Європа запускає послугу декларування місця проживання онлайн.

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Для цього з нуля створено нову екосистему – електронну базу даних, яка містить відомості про місце проживання всіх громадян України.

Тепер жінка ВПО може задекларувати нове місце проживання, перебуваючи вдома з немовлям або поспішаючи на роботу в маршрутці. Для цього достатньо заповнити два поля у застосунку Дія на смартфоні – вказати свій телефон та електронну пошту.

Також зробити витяг про місце проживання можна через портал, заповнивши на чотири поля більше (там треба дані власника нерухомості). Це все, що вимагається від людини. Інше за неї робить система.

Нова послуга полегшує життя не лише ВПО, адже близько мільйона українців змінюють місце проживання щороку. Витяг про місце проживання допомагає в різноманітних життєвих ситуаціях – купити авто, отримати посвідчення водія, отримати направлення до національних медичних центрів.

Розповідаємо, як працює онлайн декларування місця проживання і як нові зміни захищають права власників нерухомості.

Як працює декларування місця проживання онлайн

Тепер послуга з онлайн-декларування місця проживання є комплексною: відразу можна змінити місце проживання матері та дитини. Не треба подавати окремі заяви. У межах одного процесу можливо змінити місце проживання себе та шести дітей. Це актуально зараз, коли жінки з дітьми вимушені виїжджати в інші області через війну.

Чи можуть цією послугою скористатися і чоловіки? Для чоловіків непризовного віку сервіс є доступним. Однак, чоловіки 17-59 років не мають можливості змінювати місце проживання онлайн. Справа в тому, що Міноборони не може відкрити реєстр військовозобовʼязаних у звʼязку з безпекою даних в умовах війни.

До 24 лютого 2022 року система працювала наступним чином. За даними, які людина внесла через портал Дія, Мінцифри зверталося до реєстру військовозобовʼязаних. Якщо громадянин був в такому реєстрі, його номер додавали до заяви на "прописку". Коли реєстратор в громаді реєстрував чоловіка за місцем проживання, нова адреса поверталася до реєстру військовозобов’язаних.

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Автоматизація послуги

Декларування місця проживання онлайн частково знімає з людини, яка хоче отримати соціальну послугу, тягар збору додаткової інформації про себе (як-от витягу про місце проживання).

Українцям більше не потрібно ходити в декілька адміністративних установ та чекати по дві години в довжелезних чергах, щоб отримати один "папірець".

Це є можливим завдяки автоматизації. Автоматичні послуги не вимагають людського фактору для ухвалення рішення про надання послуги. Це означає, що заяву перевіряє не адміністративний працівник, а сама система. Якщо особа підходить під всі умови, система автоматично вносить відомості про нове місце проживання до реєстру.

Під час декларування місця проживання онлайн, система сама перевіряє дані заявника і, якщо особа підходить під всі умови (повноліття, наявність паспорту), ухвалює відповідне рішення і вносить вносить відомості в реєстр.

На практиці це працює так:

Заявник заходить на портал Дія. Система перевіряє про нього дані та формує заяву до Державної міграційної служби (ДМС). ДМС повторно перевіряє ці дані і вносить запис у відомчо-інформаційну систему ДМС. Людина вважається зареєстрованою і отримує свій витяг з QR-кодом.

Для чого він може знадобитися?

Якщо особа не є власником нерухомості, система запитує, у кого людина бажає зареєструватися. Тоді формується QR-код, яким можна поділитися з власником квартири, щоб він підтвердив реєстрацію.

Вишенька на тортику – Міністерство юстиції можуть перекодувати назву вулиці в реєстрі, якщо вона була змінена внаслідок декомунізації. Тож реєстр осучаснюється і відповідає реаліям.

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Як послуга захищає права власника нерухомості

Декларування місця проживання посилює захист прав власника нерухомості. Для декларування проживання не у власному помешканні обов'язково потрібна згода власника. Відповідний запит надходить власнику через портал Дія.

Не виходячи з дому, власник житла може отримати інформацію про зареєстрованих осіб, відредагувати їхні дані в разі помилки та "виписати" їх. Тепер "виписати" з помешкання без рішення суду можна і дитину. Тобто у разі зняття з реєстрації дорослого дитина "виписується" автоматично. Раніше цього було неможливо зробити без рішення суду.

"Виписка" неможлива тільки у випадку, якщо декларування місця проживання відбулося на підставі договору найму. Тоді зняти людину з місця проживання можна після закінчення терміну оренди.

Отже, онлайн-декларування в помешканні має місце тільки за згодою власника. Ця послуга жодним чином не надає людині можливість прописатися в чужій квартирі, усупереч міфам, які мають власники житла. Вона допомагає українцям прозоро та безболісно задекларувати проживання, щоб отримати доступ до низки державних послуг. Тепер жодних двогодинних черг, нервів та "папірців".

Переваги онлайн декларування місця проживання для держави

З плюсами декларування місця проживання для людини зрозуміло. А як щодо держави?

Для неї передусім це про економію ресурсу. На електронних послугах для бізнесу держава вже економить 22 мільярди гривень на рік. Заощаджуються зусилля людей, адже непотрібно вручну обробляти кожну заявку. Таким чином на послузі онлайн-реєстрації ФОП держава зберігає мінімум 8 500 гривень щодня, що є більше двох мільйонів щорічно.

Більше того, за рахунок автоматизації послуги зростає ефективність послуги. В середньому, реєстратор опрацьовує одну заяву 20-30 хвилин. Планується, що система буде справлятись за 1 хвилину. Таким чином, людина може обробити орієнтовно 25 таких заявок в день, автомат – до 1500 заявок щоденно. Іншою перевагою є прозорість процесу. За рахунок відсутності людського фактору, повністю усувається корупція.

Тестуйте послугу декларування місця проживання онлайн у бета-режимі та допомагайте державі перетворюватися на зручний онлайн-сервіс для кожного українця!

Послуга розроблена Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP Фонду Східна Європа.

Ольга Рябуха

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