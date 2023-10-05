Скільки "московських попів" у Реєстрі Zрадників?

41 релігійний діяч у Реєстрі Zрадників Руху ЧЕСНО. І 40 із них – представники УПЦ МП, яка фактично є частиною російської православної церкви на території України.

16 мають офіційні підозри від правоохоронних органів, 21 діяч внесений до санкційних списків або позбавлений громадянства. Як правило, підставою для внесення їх до реєстру та вручення підозр є виправдання збройної агресії РФ проти України та розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Депутати Верховної Ради вже зібрали 190 підписів за винесення на голосування ініціатив щодо заборони московської "церкви", проте до сесійної зали проєкти досі не потрапили.

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Той факт, що переважна більшість релігійних діячів у Реєстрі Zрадників є представниками УПЦ МП, свідчить про те, що московська "церква" становить загрозу національній безпеці України та діє не як релігійна організація, а як важлива організаційна та адміністративна структура російської церкви та агентурна мережа окупаційних спецслужб.

СБУ неодноразово проводила обшуки у представників Московського патріархату в різних областях. У них знаходили російські паспорти, рублі, пропагандистські матеріали та навіть сухпайки армії окупантів. Учора, 4 жовтня, ​​СБУ повідомила про викриття понад 60 кліриків УПЦ МП з початку повномасштабної війни, які працювали на росію, продавали зброю і дитячу порнографію.

Не раз священики УПЦ МП відмовлялися проводити заупокійну літургію за загиблими воїнами ЗСУ в різних регіонах України. Настоятель Свято-Михайлівського храму (РПЦ) у Бородянці Київської області Віктор Талько під час повномасштабного вторгнення та окупації Бородянки прийняв російську армію та забезпечував її штаб усім необхідним. Він сприяв взяттю у полон та примусовому вивезенню мешканців Бородянки та сусідніх селищ на територію Білорусі, а також допомагав коригувати вогонь по Гостомелю та підступах до Києва.

До Реєстру Zрадників внесені як керівники, так і пересічні представники УПЦ МП. Настоятель УПЦ МП Онуфрій у 2022 році приймав російських полонених окупантів у Києво-Печерській лаврі, де провів спільну молитву, проспівав "Многая літа", побажав окупантам здоров’я та всього найкращого, а особливо успіхів на полі бою. А намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь (відомий як "Паша Мерседес") наразі знаходиться під слідством за відкритим Генпрокуратурою кримінальним провадженням за звинуваченням у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Допомагають із поширенням наративів російської пропаганди у заборонених соцмережах і діячі без сану. Для прикладу, таку підозру було вручено послушнику Києво-Печерської лаври Олександру Смірнову.

Заборонити діяльність московської "церкви" може лише Верховна Рада, проте вже понад рік депутати відкладають розгляд таких ініціатив. Щоб пришвидшити розгляд питання у сесійній зали, депутати збирають підписи. Наразі зібрано 190 підписів, проте під час погоджувальної ради 3 жовтня підписанти отримали відмову у винесенні пропозиції на голосування.

Нагадаємо, вже понад рік на розгляд очікує урядовий законопроєкт (№ 8371), який, на переконання авторів, дасть змогу встановити чіткі і зрозумілі обмеження діяльності релігійних організацій. Цей законопроєкт пройшов комітет ще у лютому 2023 року, але так і не потрапив у порядок денний.

Ще одна ініціатива з подібною метою була зареєстрована трохи раніше, у листопаді 2022 року (№ 8221), проте так само досі не потрапила до сесійної зали. Її авторами є переважно депутати від ЄС, зокрема Микола Княжицький та Ростислав Павленко, а також Лариса Білозір із групи "Довіра" та інші нардепи.

Закликаємо депутатів все ж винести на голосування та підтримати заборону діяльності московської "церкви".

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Нагадаємо, найвищий ступінь відзнаки – звання Героя України – продовжує носити священнослужитель УПЦ МП, вікарій Чернівецької єпархії, намісник Банченського монастиря Михайло Жар (Лонгин), колишній помічник на громадських засадах нардепа-"регіонала" Миколи Романюка. Він називав ПЦУ "церквою антихриста" та "сатанинською" під час літургій. Нині йому оголосили підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, проте звання Героя не позбавили.

Наявність найвищого державного звання у Юрія Бойка чи Михайла Жара знецінює цю нагороду, яку нині отримують захисники держави – як правило, посмертно. Тому важливо звернути на цю проблему особливу увагу.

Вікторія Олійник, Рух ЧЕСНО

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