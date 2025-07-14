URC-2025: про підтримку світу та потребу української єдності

Про Конференцію з питань відновлення України в Римі було багато постів у соцмережах. Думки щодо необхідності проводити такі заходи на четвертому році повномасштабного вторгнення розділилися кардинально. Учасники події, які представляли український уряд і державні інституції, відзвітували цифрами: кількістю підписаних угод, сумами залучних інвестицій та змістом міжнародних домовленостей. Представники українського громадського сектору та громад розповідають, яку роботу провели, налагоджуючи взаємодію з представниками міжнародних організацій та бізнесу.

Водночас українські соцмережі та медіа заполонили пости, в яких говориться, що недоцільно вести дискусії про відбудову під час довготривалої й виснажливої війни. Неодноразово лунали звинувачення в беззмістовних поїздках за кордон замість працювати над підтримкою обороноздатності України тут та на полі бою.

Так чи інакше, фактичним результатом Конференції стало підписання понад 200 конкретних угод, меморандумів і спільних заяв на загальну суму 13 мільярда євро. Все це стало можливим не завдяки дводенній події в Римі: підготовка до підписання тривала місяцями та була мало висвітлена в медіа. Проведений у Римі захід фактично став публічним завершенням щорічного циклу перемовин про те, щоб залучити інвестиції та підтримку України міжнародними партнерами. Можна сперечатися про доцільність такого масштабного формату фіксації домовленості, але важливо не забувати, що все це не є забаганкою України.

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Що ж таке Ukraine Recovery Conference (URC) та чому, попри увесь візуальний шум, проведення таких подій є важливою складовою міжнародної суб'єктності України?

URC 2025 став восьмою щорічною подією, що присвячена Україні. Проте конференції 2017–2021 року мали іншу назву: Ukraine Reform Conference, адже ці зустрічі були платформою для того, щоб представники уряду України, громадянського суспільства та бізнесу могли обговорити результативність ключових реформ із міжнародними партнерами України.

Та вже в 2022 році пріоритети міжнародної підтримки України значно змінилися. Захід, який мав стати п'ятою Конференцією з питань реформ в Україні, було перейменовано на Конференцію з відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC) , а його тематика вийшла за межі реформ, зосередившись на питаннях відновлення. Лугано стало унікальною можливістю для України представити свій План відновлення та залучити міжнародних партнерів до спільного пошуку найкращих рішень, щоб подолати масштабні проблеми, які стоять перед країною у війні.

Відтоді щорічно Ukraine Recovery Conference збирає тисячі представників світових урядів, бізнес-спільноти та неурядового сектору, щоб спільно відповісти на найнагальніші виклики реалій життя українців в умовах воєнних руйнувань. І з року в рік ця подія привертає світову увагу до України.

Цьогоріч понад 500 представників міжнародних медіа були акредитовані для участі в Конференції. Завдяки цьому вийшла значна кількість публікацій про Україну, а український порядок денний отримав підтримку світової спільноти. Під час проведення заходу вдалося зафіксувати надзвичайно активну та якісну роботу українських урядових, неурядових чи бізнес-організацій з пресою. У медіачат один за одним надходили пресрелізи та повідомлення про заплановані пресконференції, на яких журналісти зможуть поставити всі запитання відкрито. Пресконференція президента Володимира Зеленського зібрала повну залу, що наочно демонструє інтерес світової спільноти до України.

Значимості події у світі додала участь керівництва чи не всіх європейських країн. Їхні промови дали чіткий сигнал — Україна залишається центром світової уваги та не лишиться без підтримки. Звісно ж, частина заяв європейських лідерів може стати тригером для українців, які виснажені довготривалим відбиттям російського нападу, оскільки важливими є не лише розмови та мотиваційні тези, а й реальна підтримка зброєю та інвестиціями тут і зараз.

Масштаб та частково пафосне висвітлення події однозначно не мали на меті відвернути увагу світу та українців від подій на фронті. Адже офіційні заяви та непублічні переговори під час таких зустрічей так чи інакше стосуються теми зброї, перемовин і тиску світової спільноти на агресора.

Попри критику в соціальних мережах та загальне виснаження суспільства від війни, Конференція з відновлення України в Римі не є одноразовою показовою акцією, а слугує публічним завершенням складного і тривалого процесу переговорів, які дозволяють залучати мільярди євро на підтримку та відбудову країни.

В умовах тривалої війни українське суспільство потребує не лише героїзму на фронті, що, беззаперечно, є основою нашого виживання як держави, а й активної підтримки державотворчих процесів усередині країни. Кожен громадянин може зробити внесок — через інформування, діалог, адвокацію та взаємодію з державними структурами.

Конференція в Римі є одним із численних прикладів того, як Україна утримує міжнародну увагу та спроможна просувати власні інтереси на світовій арені. Щоб зберегти цей курс, важливо не лише критикувати, а й підтримувати, вимагати ефективності, контролювати прозорість — і водночас визнавати зусилля, які вже дають результат.

Вікторія Олійник

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