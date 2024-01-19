"Наша стратегічна перевага – це українці": як працює проєкт "рекрутинг" від Міноборони

Ми, громадяни України, памʼятаємо як сотні тисяч українців та українок прийшли у військо в лютому-березні 2022.

Серед них були й ветерани – найбільш підготовлені, з бойовим досвідом. Вони повертались цілими підрозділами і посилювали каркас ЗСУ, вчили новачків.

Серед тих, хто став до лав ЗСУ два роки тому, є і ті, хто ніколи не тримав зброю в руках, не планував повʼязувати своє життя з армією, але ворог зламав плани на мирне життя. Тож ці люди прийняли рішення стати на захист України.

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Це дало українській армії сили, на які не розраховувала росія. І це зламало її плани на швидку перемогу. Дякуємо вам за це.

Колишні цивільні, а тепер військові принесли у військо нові рішення. Несподівані ідеї. Розуміючи, що цивільні знання і навики людей – це наша стратегічна перевага над ворогом, ми створили механізм, який дозволяє українцям служити на тій посаді, де можна максимально ефективно застосувати досвід, отриманий у цивільному житті.

Саме тому ми запустили проєкт "рекрутинг". Окремий від ТЦК шлях, що в довгостроковій перспективі створить нове сучасне військо.

Вже 2 місяці існує сервіс, в якому можна дізнатись про вакансії, обрати підрозділ і знайти себе в Збройних силах України. Чотири кадрові компанії Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX стали нашими партнерами. Також ми розпочали створення рекрутингової агенції Міноборони.

Багато скептиків казали, що це не спрацює, що вже всі, хто хотів служити – служать. Але наш задум вдався: десятки тисяч людей відгукуються на вакансії сектору безпеки і оборони! Деякі з вакансій закриваються за лічені дні. І кожного дня кількість вакансій, як і кількість відгуків на них, збільшується.

Служба в армії – це насамперед робота. Складна, небезпечна, з великим рівнем невизначеності, але все-таки робота. Сьогодні ЗСУ є тим роботодавцем, який дає найбільшу середню зарплату по країні. Визначення доплати за ризик – це одне із перших рішень, яке було прийняте одразу після початку повномасштабного вторгнення. Це ті самі сто тисяч, які отримають люди, що перебувають в самому авангарді війни.

Справедливість підвищеної оплати цієї служби не викликає ні в кого сумнівів, і держава визначає ці видатки як першочергові для країни. Але зарплата – не єдиний фактор прийняття рішення. В будь-якій роботі, особливо в такій.

Що ж далі? Наразі тривають узгодження змін в законодавстві щодо мобілізації. Насамперед це стосується питання прогнозованості служби та відпочинку.

Тож важливим елементом законопроєкту є визначення терміну служби в 36 місяців. Це вкрай важливо для тих, хто вже понад два роки платить ціну незрівнянно більшу ніж інші громадяни. І ми всією країною зобовʼязані підготувати цим воїнам заміну та дати відпочинок. Також кінцевий термін служби дає усім, хто зараз приєднується до війська, розуміння, що повернення додому буде.

Крім цього, ми визначаємо терміни відпустки, час підготовки в статусі рекрута, звільнення строковиків, уточнення бронювання для держслужбовців і багато чого іншого. А, отже, ухвалення закону допоможе прийняти рішення про службу.

Ми також готуємо зміни щодо підвищення якості підготовки у навчальних центрах, створення ефективної комунікації військових частин з сім’ями та близькими військовослужбовців, діджиталізації та спрощення паперових процедур.

Служба у армії для захисту країни – це важливий момент єднання суспільства. Бо всі – рівні. І кожен має змогу знайти найкраще місце для себе.

До перемоги докладеться кожен. Тільки так ми можемо перемогти. Тільки так ми повернемо мир на нашу землю. І зможемо його підтримувати.

Наталія Калмикова

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