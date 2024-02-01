50 мільярдів від Європейського Союзу: що це означає для України

Європейська рада схвалила фінансування для України обсягом 50 млрд євро. Тепер підтримка нашої держави закріплена у бюджеті ЄС і буде здійснюватися впродовж 2024-2027 років за програмою Ukraine Facility.

Минулого літа анонс програми Ukraine Facility від Європейського Союзу став великим досягненням Лондонської конференції з відновлення України. Європейська комісія розробляла програму як інструмент аналогічний іншим механізмам підтримки ЄС для власних членів.

Тоді ж наша делегація представила бачення того, як може розвиватися українська економіка. Ми прагнули показати, що Україна вже може перетворитися з отримувача допомоги на надійного союзника, що посилює економіку та безпеку вільного світу.

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У конференції брали участь сотні інвесторів з усього світу, очільники держав та керівники урядів, міжнародних організацій та фінансових інституцій. І вони побачили дві ключові речі.

По-перше, ЄС вже починає працювати з Україною як з повноправним членом спільноти.

По-друге, Україна також працює над внутрішніми трансформаціями, які дозволять інтегрувати нашу економіку з ЄС та нашими іншими союзниками.

Одразу по завершенню конференції ми та наші європейські партнери розпочали два паралельні процеси для запуску Ukraine Facility. ЄС перейшов до підготовки регламенту програми та внутрішнього затвердження фінансування, а Україна розпочала підготовку Плану для Ukraine Facility – переліку реформ та заходів, які дозволять закласти фундамент для подальшого економічного зростання.

Зазвичай розробка та погодження подібних програм займає 1-2 роки, але нам спільно вдалося підготувати все в надшвидкому темпі. І вже сьогодні своїм рішенням всі 27 країн-членів закріпили підтримку для України в бюджеті ЄС.

Для Європейського Союзу ухвалення програми масштабу Ukraine Facility – це довгий бюрократичний процес. І ми вчергове побачили, наскільки злагоджено може працювати цей механізм, попри політичні виклики.

Як кандидат до Європейського Союзу ми на прикладі Ukraine Facility зрозуміли, що ЄС створений для подолання криз, де потрібно знайти спільне рішення для всіх держав-членів, інституцій та зацікавлених сторін.

Європейський Союз вкотре довів, що здатен подолати різного роду суперечності. Цей консенсус також хороший сигнал і для подальших кроків для вступу України у ЄС, які б виклики й складні питання перед нами не стояли.

Ще один важливий сигнал — рішення Європейської ради показує позитивну оцінку підготовки Плану для Ukraine Facility. Сама робота над документом стала навчанням, як бути членом ЄС. План враховує усі внутрішні стандарти Євросоюзу. Це було важливо, аби документ відповідав вимогам ЄС та надалі пройшов швидке затвердження.

Все це заслуга сотень та тисяч людей: урядовців, бізнесу, який брав участь у робочих групах, громадянського суспільства та експертів, які допомагали удосконалювати План. Міністерство економіки своєю чергою координувало роботу над документом. Це наше колективне досягнення.

Які кроки попереду після сьогоднішнього рішення

Тепер Європейська рада, Єврокомісія та Європейський парламент мають визначити фінальні умови програми. Після цього Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Але вже зараз можна сказати точно — Україна отримає фінансування від ЄС. І це безперечно можна вважати нашою спільною перемогою. Кроком, який створює базу для макрофінансової стабільності й певності на наступні чотири роки.

Коли Європарламент затвердить регламент, ми врахуємо його фінальні умови у Плані. Наші консультації з ЄС тривають весь час з початку роботи над документом, і ми спільно завершимо його підготовку відповідно до прийнятої програми. Після цього План буде затверджено в Уряді та передано для розгляду Європейській комісії.

Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Перемовини країн-членів та Європейського парламенту стосовно цього почнуться вже у понеділок.

Всього макрофінансова підтримка бюджету за 4 роки складе 39 млрд євро, з яких в цьому році ми маємо отримати 18 млрд євро. Звісно, дефіцит бюджету значно перевищує цю суму.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні у 2024 році становлять понад 37 млрд доларів. Але підтримка ЄС точно стане вагомим внеском у нашу стійкість. Крім того, ми очікуємо, що інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах обсягом 8 млрд євро дозволить залучити в країну більше ніж 30 млрд євро додаткових інвестицій.

Але важливість сьогоднішнього рішення вимірюється не лише грошима, воно несе значно глибше значення — Україна наближається до повноцінного членства в Європейському Союзі. Партнери підтримують нас і ця підтримка залишиться незмінною в наступні роки.

Звісно, попереду ще чимало роботи. Для отримання коштів ми матимемо виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ та інвестицій. Це і реформа публічних фінансів, судова реформа, протидія корупції та чимало іншого від приватизації до покращення умов для ведення бізнесу в Україні. Це далеко не повний план реформ, які необхідні Україні. Їх здійснення потребуватиме злагодженої й системної роботи усіх державних органів у наступні роки.

Та сьогодні ми точно можемо сказати, що стали ще на крок ближче до економічної стійкості у наступні 4 роки. Але головне — на крок ближче до європейської родини.

Юлія Свириденко, Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України

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