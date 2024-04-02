Дискредитація громсектору через мобілізацію: до чого тут ДБР?

Впродовж кількох тижнів головного редактора Руху ЧЕСНО Олександра Саліженка згадують інтернет-помийки в контексті того, що він начебто ухиляється від мобілізації, хоча це зовсім не так. Інформаційна дискредитація — лише частина проблеми, адже для тиску на громадськість використовують владні ресурси, зокрема ДБР.

Це не єдиний випадок, коли через погрози мобілізацією перешкоджають роботі громадських організацій. За кілька місяців ми бачили подібні атаки на журналістів-розслідувачів та лідерів антикорупційних організацій. А тих, кого не залякували мобілізацією, намагались звинуватити начебто у "вживанні наркотичних речовин".

За нашою інформацією, окрім інформаційної кампанії влада залучила й адмінресурс — на підставі звернення громадянина ДБР ініціювало перевірку бездіяльності ТЦК щодо мобілізації Саліженка. Причому Бюро відразу взялося працювати над цим зверненням. Хоча часто держоргани громадянам відправляють відписки, або ж не вчиняють ніяких дій.

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Схоже звернення щодо Віталія Шабуніна з Центру протидії корупції написав адвокат Ростислав Кравець, який захищав інтереси фігуранта справ про державну зраду Медведчука. Крім того, одіозний адвокат захищав суддів ОАСКу та є фігурантом "плівок судді Вовка".

Фактично, ресурс держави використовують для того, щоб тиснути на роботу національних антикорупційних організацій.

Саліженко публічно прокоментував цю ситуацію у себе на Фейсбуці. Не служить, бо онкохворий та має групу інвалідності. Саша ніколи не приховував діагнозу і навпаки власним прикладом намагався підтримати інших онкохворих та надихнути їх на боротьбу з недугою.

Ніхто не вимагає винятків для лідерів громадських організацій щодо мобілізації. Більше того, керівник київського напрямку Руху ЧЕСНО Сергій Огородник з перших днів повномасштабного вторгнення служить у Збройних силах України.

Однак правила мають бути єдиними для всіх — не треба використовувати мобілізацію як тиск на громадянське суспільство, а також робити її інструментом помсти за роботу ГО. Більше того, такі кроки дискредитують загалом процес мобілізації та державні інституції.

Таке вибіркове переслідування з боку ДБР вважаємо тиском на роботу Руху ЧЕСНО.

Складається враження, що ми повертаємось у часи Януковича — стеження за роботою журналістів, використання правоохоронних органів для тиску на лідерів громадянського суспільства через мобілізацію, судові позови до медіа та розслідувачів від проросійських діячів, які, ймовірно, планують повернутися в політичну систему.

Від початку відновлення незалежності України громадянське суспільство пройшло через низку складних етапів та непростих викликів. Однак, попри все, громсектор завжди був на сторожі демократичних та національних цінностей, викривав антидержавні інтереси політиків у різний час. Тримаємо стрій і тепер.



Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО

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