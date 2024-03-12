У ДБР пояснили, звідки взялась справа проти Шабуніна: змусив суд

У Державному бюро розслідувань кажуть, що відкрити кримінальні провадження щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна їх змусив суд.

Джерело: відповідь ДБР на інформаційний запит "Української правди"

Деталі: У Бюро зазначили, що 6 жовтня 2023 року до них надійшла заява голови громадської організації "Громадська рада доброчесності" Ростислава Кравця щодо "можливих протиправних дій керівника Центру протидії корупції Шабуніна".

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Столичне Територіальне управління ДБР зазначену заяву Кравця надіслало до Центрального управління Військової служби правопорядку по місту Києву та Київські області для проведення службового розслідування.

Водночас у листопаді пан Кравець через суд (рішення Шевченківського районного суду міста Києва –ред.) домігся, щоб ДБР взялося розслідувати його заяву. На виконання рішення суду в листопаді 2023 року ДБР відкрило два кримінальні провадження за статтями ККУ про підробку документів та ухилення від військової служби.

Як йдеться у відповіді Бюро, 19 грудня 2023 прокурор ухвалив рішення про об'єднання двох вищевказаних проваджень.

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На запитання УП, на якій стадії перебуває розслідування, які слідчі дії було проведено та якими є їхні результати, ДБР не відповіло, зазначивши лише, що "розслідування триває".

Що передувало: Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження.

Шабунін наголосив, що не ухиляється від військової служби, а, за його словами, добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни.

Ростислава Кравця очільник ЦПК назвав "центром кремлівської мережі ТГ– каналів, а також – прихвостнем Павла Вовка (голови ОАСКу)".