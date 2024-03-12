Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

У ДБР пояснили, звідки взялась справа проти Шабуніна: змусив суд

Валентина РоманенкоВівторок, 12 березня 2024, 16:17
У ДБР пояснили, звідки взялась справа проти Шабуніна: змусив суд
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДБР

У Державному бюро розслідувань кажуть, що відкрити кримінальні провадження щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна їх змусив суд.

Джерело: відповідь ДБР на інформаційний запит "Української правди"

Деталі: У Бюро зазначили, що 6 жовтня 2023 року до них надійшла заява голови громадської організації "Громадська рада доброчесності" Ростислава Кравця щодо "можливих протиправних дій керівника Центру протидії корупції Шабуніна".

Реклама:

Столичне Територіальне управління ДБР зазначену заяву Кравця надіслало до Центрального управління Військової служби правопорядку по місту Києву та Київські області для проведення службового розслідування.

Водночас у листопаді пан Кравець через суд (рішення Шевченківського районного суду міста Києва –ред.) домігся, щоб ДБР взялося розслідувати його заяву. На виконання рішення суду в листопаді 2023 року ДБР відкрило два кримінальні провадження за статтями ККУ про підробку документів та ухилення від військової служби.

Як йдеться у відповіді Бюро, 19 грудня 2023 прокурор ухвалив рішення про об'єднання двох вищевказаних проваджень.

ВІДЕО ДНЯ

На запитання УП, на якій стадії перебуває розслідування, які слідчі дії було проведено та якими є їхні результати, ДБР не відповіло, зазначивши лише, що "розслідування триває".

Що передувало: Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження.

Шабунін наголосив, що не ухиляється від військової служби, а, за його словами, добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни.

Ростислава Кравця очільник ЦПК назвав "центром кремлівської мережі ТГ– каналів, а також – прихвостнем Павла Вовка (голови ОАСКу)".

Теми: ЦПКДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
ЦПК
Шабунін заявив, що проти нього відкрили два "ідіотичних" провадження
Підсудний нардеп Дубневич "телепортувався" за кордон
​Справу "короля контрабанди" Альперіна закрили через "правки Лозового" – ЦПК
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: