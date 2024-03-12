У ДБР пояснили, звідки взялась справа проти Шабуніна: змусив суд
У Державному бюро розслідувань кажуть, що відкрити кримінальні провадження щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна їх змусив суд.
Джерело: відповідь ДБР на інформаційний запит "Української правди"
Деталі: У Бюро зазначили, що 6 жовтня 2023 року до них надійшла заява голови громадської організації "Громадська рада доброчесності" Ростислава Кравця щодо "можливих протиправних дій керівника Центру протидії корупції Шабуніна".
Столичне Територіальне управління ДБР зазначену заяву Кравця надіслало до Центрального управління Військової служби правопорядку по місту Києву та Київські області для проведення службового розслідування.
Водночас у листопаді пан Кравець через суд (рішення Шевченківського районного суду міста Києва –ред.) домігся, щоб ДБР взялося розслідувати його заяву. На виконання рішення суду в листопаді 2023 року ДБР відкрило два кримінальні провадження за статтями ККУ про підробку документів та ухилення від військової служби.
Як йдеться у відповіді Бюро, 19 грудня 2023 прокурор ухвалив рішення про об'єднання двох вищевказаних проваджень.
На запитання УП, на якій стадії перебуває розслідування, які слідчі дії було проведено та якими є їхні результати, ДБР не відповіло, зазначивши лише, що "розслідування триває".
Що передувало: Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження.
Шабунін наголосив, що не ухиляється від військової служби, а, за його словами, добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни.
Ростислава Кравця очільник ЦПК назвав "центром кремлівської мережі ТГ– каналів, а також – прихвостнем Павла Вовка (голови ОАСКу)".