Ігрова залежність у військових. Що далі?

Наші захисники на передовій стикаються з такими колосальними викликами, рівень яких ми, в тилу, не можемо собі навіть уявити. Нелюдська напруга. Не лише фізичне, емоційне, а й психологічне навантаження. І психіка, звісно, шукає виходи з такого високого рівня гострого стресу.

Це одна з основних причин тієї проблеми, про яку сьогодні все голосніше говорять у нашому суспільстві – ігрова залежність. Лудоманія. Патологічна схильність до азартних ігор, яка для багатьох бійців стає небезпечним способом відволіктися від важких подій на фронті.

Коли психіка хоче врятуватися від гострого стресу і зберегтися, вона обирає найдоступніший, найлегший і найшвидший спосіб.

Реклама:

Онлайн-казино стали цим легким, швидким і доступним способом для багатьох бійців, і в той же час стали небезпечною пасткою, в яку багато хто вже потрапив.

"Ліки", які стали отрутою, адже суми, які щодня програються в нашій країні в онлайн-казино, жахають своїми масштабами.

За деякими даними, кошти, які за минулий рік надійшли від тих, хто програв, на рахунки онлайн казино, у рази перевищують усю волонтерську допомогу.

Першими почали говорити про цю проблему самі бійці. Ті, хто бачив, у яку пастку потрапило багато їхніх побратимів і ті, хто зміг усвідомити, що онлайн-казино не лише збагачуються на психологічних проблемах людей, котрі опинилися у надзвичайно важких умовах, а й просто грабують країну. Адже багато онлайн-казино, жертвами яких стали наші хлопці, швидше за все зареєстровані за межами країни.

Через деякий час, завдяки наполегливості багатьох військових та сильному резонансу у суспільстві, на сигнали відреагувала і влада.

Нещодавно президентом підписаний Указ "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет" №234/2024 від 20 квітня 2024 року, який передбачає обмеження реклами онлайн-казино, введення системи онлайн моніторингу, блокування нелегальних вебсайтів, обмеження для військових тощо.

Тепер справа не лише за виконавчими органами, а й за нами – тими, хто займається реабілітацією воїнів.

У своїх реабілітаційних центрах ми теж бачимо, що ця проблема існує, адже деякі хлопці, перебуваючи на фізичній реабілітації, продовжують використовувати ігри в онлайн-казино як спосіб відволіктися, заспокоїтися, забути.

І перед нами постає нове завдання: як, поряд з фізичною, психологічною та емоційною реабілітацією, допомогти нашим бійцям позбутися патологічної ігрової залежності.

Завдання це дуже непросте, адже у світі на сьогодні існує дуже мало методик та напрацювань, які можна було швидко освоїти нашим фахівцям та застосовувати тут.

Протоколи роботи з ігровими залежностями зараз перебувають у стадії формування у багатьох дослідницьких центрах світу та значно відрізняються від протоколів роботи з хімічними залежностями, тобто, алко, нарко та лікарськими залежностями.

Перед реабілітаційними центрами країни стоїть дуже серйозне завдання і ми маємо виконати величезну роботу в цій сфері: дослідити міжнародний досвід і вибрати найкраще, сформувати відповідні методики та протоколи роботи, залучити фахівців і найголовніше - адаптувати методики під наші запити, нашу реальність і наших хлопців.

Адже ми завжди і в усьому – на боці тих, кому допомагаємо реабілітуватися та повернутися до повноцінного життя.

Ірина Сисоєнко, президент ГО "Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації і курортології", керівник "Центру медико-психологічної реабілітації на Саксаганського" Інституту медицини праці ім. Кундієва Національної академії медичних наук України, народний депутат України VIII скликання, політичний та громадський діяч, заслужений юрист України

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.