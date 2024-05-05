Переформування лісів: як це працюватиме в Україні

Чи можна заготовляти деревину так, щоб не чекати роками, поки на місці зрубу виросте молодий ліс?

Так, можливо.

І саме таку практику тепер можемо більш активно застосовувати в Україні! З відведених під заготівлю ділянок буде періодично забиратися не вся, а лише невелика частка деревини. Це називається "переформування лісу".

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Так як ліс постійно відновлюється, то в результаті переформування у ньому з’являються дерева різного віку, висоти, різних порід. Формується справжній природній ліс. Такий ліс більш стійкий до пожеж, шкідників, змін клімату.

Раніше рубки переформування призначалися в основному для одновікових чистих насаджень. Але 23 квітня цього року Кабмін ухвалив історичну постанову, якою змінив Правила поліпшення якісного складу лісів.

Фактично маємо перехід на принципи наближеного до природи лісівництва.

Серед позитиву не лише поступово зменшення частки суцільних рубок. Також зменшиться потреба у санітарних рубках, які так часто критикують екологи – інвазійні, хворі дерева прибиратимуться на черговому етапі заготівлі, що сприятиме оздоровленню лісів.

З економічним аспектом складніше.

Розрідження лісу призводить до більш інтенсивного збільшення запасу деревину. З іншого боку, заготівля технічно ускладниться, собівартість її зросте. Але Україна свідомо поставила за мету застосування принципів наближеного до природи лісівництва, тож маємо рухатися обраним курсом.

Переформування може проводитися у всіх категоріях лісів, але чи дозволяє це лісівникам "рубати що завгодно, де завгодно і скільки завгодно"? Звичайно, ні!

Процес дуже чітко регламентований.

Наприклад, у лісах, де заборонені рубки головного користування, рубки переформування проводяться виключно у деревостанах штучного походження або одновікових деревостанах природного походження (відмінні від головних породи становлять разом не більше 30%). Таким чином рубки можливі лише там, де дійсно є потреба у створенні різновікового та багатоярусного лісу.

Ділянки для проведення рубок переформування визначаються не за бажанням, а відповідно до матеріалів лісовпорядкування!

На кожну рубку переформування буде складатися спеціальна облікова картка, яка дозволить контролювати, як змінюється деревостан.

Рубки переформування проводяться в декілька етапів. За один захід забирається не більше ніж 25% від запасу деревини.

Кожний наступний прийом призначається за умови досягнення запланованих результатів переформування та наявності достатньої кількості підросту деревних порід. Дуже важливо, що з ділянки заборонено забирати більше деревини, ніж приросло з часу минулої заготівлі!

Іншими словами, в лісі постійно залишається не менше ніж 75% від первинного запасу деревини.

Нові правила, як бачите, мають достатньо запобіжників від спроб спотворити ідею переформування деревостанів.

Як швидко лісова галузь має відійти від суцільних рубок? Відповідь на поставлене запитання у самій постанові.

Через три роки з дня набрання нею чинності заборонено проведення суцільнолісосічних рубок головного користування в гірських лісах Карпат.

Юрій Болоховець

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