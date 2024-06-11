Новий Європарламент та Україна: чого чекати?

Ніколи ще, напевно, українці так пильно не стежили за виборами до Європейського парламенту, як цьогоріч. Тут є кілька причин. Від позиції цього органу залежить фінансова допомога, допомога з відновленням і відбудовою. А ми вже маємо сумний досвід виборчих перегонів у партнерів, коли збройна підтримка затримувалась на пів року (як зі США) чи нам блокували кордони для експорту (як у випадку з Польщею). До того ж, ми на шляху вступу до ЄС і нам важливо розуміти, хто буде ухвалювати рішення, з ким ми будемо працювати в питаннях оборони і санкційного тиску на рф.

То яким буде новий Європейський парламент і що в результаті цих виборів є "зрадою", а що "перемогою" для України?

Чи справді це тріумф правих?

Чимало медіа та аналітиків вже назвали результат цих виборів "рухом Європи вправо". Справді, євроскептики і ультраправі підвищили свої результати і матимуть сумарно близько 130 мандатів. В деяких країнах це було дуже разюче: так "Альтернатива для Німеччини" стала другою і обійшла партію чинного канцлера Олафа Шольца. У Франції "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен потіснило партію президента Макрона. З іншого боку, партія угорського премʼєра Віктора Орбана отримала історично найгірший результат, як зрештою і політсила словацького премʼєра Роберта Фіцо.

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Праві сили справді посилились у майбутній каденції Європарламенту. І це викликає занепокоєння. Однак навіть усі разом праві і популісти не зможуть утворити коаліцію. Хоча це було головним ризиком цих виборів. Лідерка Європейської народної партії Урсула фон дер Ляєн вже повідомила, що до майбутньої коаліції входять три партії: ЄНП, S&D та Renew.

Ці вибори – це зворотній звʼязок від самого європейського виборця. І з цих результатів ми бачимо, що європейців більше турбують невирішені проблеми, як до прикладу, міграційна політика, безпека і єдність Європи, аніж питання клімату.

Результати лібералів

Група лібералів Renew (яка є представництвом ALDE, до якої своєю чергою належить і партія "Голос"), стала третьою за результатами голосування. За попередніми даними, це обʼєднання матиме близько 80 мандатів у майбутньому Європарламенті. Це приблизно на 20 багнетів менше, ніж за попередньої каденції, однак все ще вагомо для входження в коаліцію. Суттєві зміни відбулись в складі самої групи лібералів. Значно поменшало представників Франції та Бельгії, однак зросло представництво Чехії і Словаччини.

Важливо, що в групі Renew дуже багато справжніх друзів України і ці політсили будуть у новому Європарламенті. Як віцепрезидентка ALDE, багато спілкуюсь з представниками цих партій і вони послідовно підтримують перемогу України і нашу європейську інтеграцію.

Окремо варто відзначити шведських лібералів з Liberalerna та Centerpartiet і це чудово, що ці політсили будуть в новому парламенті Європи.

Партія NEOS з Австрії, яка має в своєму складі фантастичних друзів України – Helmut Brandstätter та Anna Stürgkh, які теж проходять до Європарламенту. Окремо варто відзначити і "Вільних демократів" з Німеччини, які отримують 5 мандатів. До цієї політсили входить Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн, голова Комітету Бундестагу з питань оборони, яка порадувала нас висловами про російські літаки.

Також ви точно чули про латвійську партію Kustība Par!. Їхній список на виборах до Європарламенту очолила етнічна українка Іванна Волочій. На жаль, вони не потрапили в цей склад Європарламенту, однак, сподіваюсь, багато чому навчилися під час кампанії.

Струс для Європи і надія для України

Ці вибори до Європарламенту вже дали неочікувані результати на національних рівнях. Президент Франції Еманюель Макрон розпустив нижню палату французького парламенту – Національну Асамблею після того, як його політсила набрала лише лише 15% голосів.

Премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо зі сльозами на очах оголосив, що йде у відставку. Його партія на цих євро-виборах отримала лише 5,7% голосів.

Однак ми сподіваємось, що цей Європейський парламент буде підтримувати нас і надалі. Ми маємо сильних партнерів, які допоможуть нам як виграти війну, так в євроінтеграції України. І нам є над чим працювати.

Надзвичайно важливим для нас буде робота нових комісарів: єврокомісар з питань розширення, адже цілком очевидно, що старт наших переговорів про вступ припадає на каденцію саме цього Європарламенту. Новий єврокомісар з питань оборони — адже нам потрібна збройна підтримка від Європи. Також ми чекаємо на людину, яка буде займатись питаннями санкцій і того, як агресор їх обходить.

У нас багато роботи попереду, але ми можемо бути впевнені в підтримці нового Європарламенту. Але цю підтримку потрібно посилювати і зберігати єдиною.

Кіра Рудик

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