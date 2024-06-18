Що з дровами для зими?

Хочеться вірити, що ситуація в енергетиці стабілізується, але скоріш за все зима буде складною.

Не виключаю, що багато хто вирішить на опалювальний період перебратися у приватний сектор із пічним опаленням. Піч не залежить від наявності електрики чи газу.

Тож чи варто знову, як восени 2022 року, чекати на ажіотаж із дровами?

Наразі ми не спостерігаємо зростання попиту. Ціни на дрова з минулого сезону практично не змінилися. Попит традиційний для цієї пори року. Тобто невисокий.

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У робочих поїздках по наших господарствах зазвичай перевіряємо наявність асортименту. Наразі є і більш дешеві хвойні, і твердолистяні. Не треба тижнями чекати доставку.

Купити можна як через інтернет-магазин, так і безпосередньо у філіях. Оплата переважно безготівкова. Готівку прибираємо свідомо, бо це один із корупційних ризиків.

У середньому населення та соціальна сфера купують приблизно 3,5 млн м3. дров паливних на рік. Але це за умови, що стабільно працює централізоване опалення, є електрика, газ.

Нещодавно ми звернулися до керівництва місцевих громад, запропонували уточнити потребу на наступний сезон. Лісівники готові забезпечити додатковий обсяг. Потрібен плюс мільйон кубів – зробимо. Але маємо розуміти, чи налаштовані громади на додаткові обсяги, щоб деревина не гнила на складах.

Дуже важливо, щоб вже сьогодні українці визначилися з обсягом дров, який планують купляти. Це дасть нам можливість спланувати виробництво – відвести ділянки, залучити заготівельні бригади, техніку.

Загалом купівлю дров краще не відкладати на осінь. Теплотворна здатність деревини, яка просохла за літо, значно вище. Ви отримаєте значно більше тепла за ті самі гроші, якщо подбаєте про дрова заздалегідь.

До речі, соціальна сфера, яка зазвичай споживає 0,5-0,7 млн м3, вже активно проводить закупівлі. У системі Prozorro на різних стадіях торги приблизно на 200 тис. м3 деревини. Намагаємося приймати участь у всіх. Якщо, звісно, замовник не прописав умови під конкретного переможця (трапляється і таке).

Наразі обговорюємо питання постачання не лише дров, але й порубкових рештків – біопалива для енергетики. Мінімум 20% рештків має залишатися у лісі для відновлення ґрунтів, частина використовується у технологічних процесах (особливо у гірській місцевості). Втім, залишається значний об’єм у понад 0,5 млн м3, який обов’язково запропонуємо ринку.

Не від лісівників залежить економічна доцільність використання рештків як палива у енергетиці. Але технічно до організації поставок ми готові. Рішення за бізнесом.

Які фактори можуть завадити збільшенню заготівлі дров?

Нестача робочих рук, яка відчутно загострюється. Працюємо з державними і місцевими органами влади над рішеннями, які дозволять хоча б частково бронювати заготівельників.

Блокування законодавчих ініціатив, які спрощують розробку ділянок лісу після пожеж, вітровалів. Як тут не згадати законопроєкт №9516.

Просідання обсягів переробки деревини внаслідок дефіциту електроенергії. Не можна окремо заготовити дрова, а окремо – ділову деревину. Без попиту на круглу деревину впаде і обсяг заготівлі дров.

Як працювати з ризиками – розуміємо. Налаштуємо роботу так, щоб їх запобігти. Але населення, громади, інші споживачі мають вже чітко визначитися з потребою і почати вже сьогодні створювати запаси! Не відкладайте питання до листопада, щоб потім в авральному порядку починати його вирішувати, звинувачуючи лісівників у чергах та дефіциті найбільш популярних порід! Наскільки складним буде опалювальний сезон залежить лише від нас самих.

Юрій Болоховець

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