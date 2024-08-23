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Сергій Волина
командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського

"Прапор Надії" як боротьба за кожне життя, що у полоні

П'ятниця, 23 серпня 2024, 19:07

Сьогодні, 23 серпня, День Державного Прапора України, який символізує боротьбу і незламність країни, національну єдність, честь та гідність!

Але в ці важкі для України часи наш прапор має отримати ще один важливий сенс. Ми повинні доповнити його символом, який буде щодня нагадувати про наших полонених — тих, хто чекає на своє повернення додому. Час зробити так, щоб наш прапор став ще сильнішим, ще глибшим за своїм змістом. Це має бути не просто символ, а заклик до дії.

Сьогодні я подав петицію до Президента України з проханням впровадити "Прапор Надії".

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Цей прапор покликаний стати новим символом боротьби за кожного нашого полоненого. Я пропоную вивішувати чорно-білий прапор під державним прапором на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір символізує неволю, біль та смерть в полоні, а білий — незламну надію на повернення кожного полоненого додому.

 

Чому це важливо?

Тисячі наших військових та цивільних досі знаходяться в полоні. Ми не можемо про них забути ні на мить, адже військовий потрапляє в полон з однієї причини – захист українського народу та територіальної цілісності держави.

Подібний символ уже існує у США, де під державним прапором майорить прапор, що нагадує про їхніх полонених та зниклих безвісти. Ми теж повинні мати такий символ, щоб кожен день нагадувати світові і собі: Україна не зупиниться, поки кожен герой не повернеться додому.

Я прошу кожного з вас підписати цю петицію. Кожен підпис – це не просто голос, це крок до свободи наших полонених, це дія, що наближає день, коли вони знову обіймуть своїх рідних.

Сьогодні, у День Прапора, ми можемо зробити ще один символ боротьби – боротьби за кожне українське життя, що зараз у полоні.

Підписати петицію можна за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/232764

Нехай цей день стане історичним.

Сергій Волина

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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