За стандартами НАТО: як Україна захищає культурну спадщину у великій війні XXI століття

Знищення ознак ідентичності української нації – це стратегічна мета російської агресії. Культура є безпосереднім об’єктом нашого ворога. Це той унікальний випадок, коли з часів Другої світової війни культурні об’єкти є не супутніми втратами, а безпосередніми воєнними цілями.

Масштаб та умисний характер злочинів РФ проти української культури змушує міжнародну спільноту поступово робити очевидні висновки. Ще весною 2023 року міжнародна група юристів на замовлення комітету з культури Європейського Парламенту представила дослідження, встановивши, що культурна спадщина є прямою військовою ціллю з ідеологічних міркувань агресора. У червні цього року Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, у якій чітко визначила, що знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про намір знищити українську національну ідентичність – що є ознакою злочину геноциду.

Тому ставлення українців до своїх культурних цінностей під час війни має відрізнятися. Захист культури є безпосереднім завданням Сил Оборони України, а Міністерство оборони має забезпечити виконання такого завдання необхідними ресурсами.

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Такий ресурс є, до того ж, він унікальний для України і за характеристиками перевищує аналоги, наявні у партнерів. Українські військові використовують систему ситуаційної обізнаності "Дельта" (DELTA). В історії України це перший випадок, коли військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО.

"Дельта" – це розвинена і захищена електронна мапа, головне завдання якої – забезпечувати українських захисників актуальними і перевіреними даними про ворога для планування, організації та ведення бойових дій. За даними Міноборони, за допомогою "Дельти" було знищено техніки ворога на $15 млрд.

Це основне, однак, не єдине завдання, що виконує "Дельта". Ця система дозволяє захищати культурну спадщину. Інструмент містить інформацію про розташування культурних об’єктів, яку військові мають враховувати під час планування своїх операцій. Ще на початку повномасштабного вторгнення об’єднання культурних дієвців Ukrainian Heritage Monitoring Lab ініціювало укладення переліку культурних об’єктів, що були нанесені на цифрові мапи Дельти. Крім того, система Дельта містить ще один шар, на який наносять інформацію про пошкоджені культурні об’єкти. Робоча група Командування Сил ТРО, створена 2022 року для документування російських злочинів на лінії бойового зіткнення, створила в Дельті окремий шар з матеріалами документування порушень міжнародного гуманітарного права щодо культурної спадщини.

Таким чином Україна виконує Гаазьку конвенцію Про захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту 1954 року. Цей документ зобов’язує сторони, які воюють, забезпечити поінформованість військових про розташування культурних об’єктів та вживати заходів дляїх збереження. Завдяки системі Дельта Україна виконує Конвенцію на кілька рівнів вище.

Чому це важливо?

Повторюся: культурні цінності та дієвці культури не є супутніми втратами у цій війні. Українська культура є стратегічною ціллю, російські військові системно та цілеспрямовано атакують українські пам’ятки, намагаючись стерти нашу пам’ять.

Дельта може стати ефективним інструментом для розслідування злочинів, що вчиняють росіяни в Україні.

Переважно воєнні злочини вчиняються в зоні ведення бойових дій чи на окупованих територіях. Проблема полягає в тому, що слідчі Національної поліції, СБУ та представники прокуратури не мають доступу до цих територій протягом тривалого часу. Докази знищуються, тож перспектива засудження росіян стає примарною.

Застосування системи Дельта може вирішити цю проблему, адже система забезпечить правоохоронцям віртуальний доступ до місця вчинення злочину в будь-який момент. Дані, які зберігаються в системі, можуть і мають бути використані для цілей кримінальних проваджень. Крім того, Дельта може істотно пришвидшити комунікацію правоохоронців із військовими та розвідкою для встановлення обставин злочину.

Використання системи Дельта для документування злочинів проти культурної спадщини відкриває нові перспективи для міжнародного правосуддя. Ця система може стати одним із ключових інструментів для майбутніх судових процесів над російськими військовими злочинцями не тільки в українських судах, але й на міжнародній арені. Ці технології дають Україні унікальну можливість надати світу незаперечні докази системних злочинів проти культурної спадщини, що посилює аргументи на користь притягнення керівництва РФ до відповідальності за злочин геноциду на культурній основі.

Віталій Титич

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