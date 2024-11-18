Що ми очікуємо від другого конкурсу до ВАКС?

Нарешті 14 та 15 листопада пройшли перші тестування кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За їхніми результатами до наступних етапів конкурсу пройшли 123 учасники, а 17 не набрали мінімальний бал і припинили участь у конкурсі.

Утім вже скоро минає рік від старту конкурсу на зайняття 25 посад суддів ВАКС, а суддів і досі не обрано, а відбір навіть не досягнув екватора. І це сумно, адже увага до відбору досить висока — і з боку громадськості, і від наших міжнародних партнерів.

Успішне завершення цього конкурсу потрапило в перелік вимог та рекомендацій, які стоять перед Україною на євроінтеграційному шляху. А отже відбір нових суддів прямо означатиме наше наближення до членства в ЄС.

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Однак не євроінтеграцією єдиною. Через скандальні справи, як-то корупція у Верховному Суді чи у МСЕК, увага українського суспільства до Антикорсуду лише зростає. І так само пропорційно примножуються очікування на швидкі та справедливі рішення щодо справжніх корупціонерів.

Якщо поглянути глибше, стає зрозуміло, що Антикорсуду терміново потрібне збільшення кількості суддів, адже наявне навантаження на них гальмує не лише роботу інституції, а й прямо впливає на сприйняття результатів роботи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Час іде, а судді не обираються?

Проводить конкурс в Антикорсуд Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС), і на її плечі ліг не лише він. Паралельно проходить зокрема відбір 550 суддів до апеляційних судів, що також важливо в умовах кадрової кризи в судовій владі. І оскільки зараз Комісія лише починає проводити оцінювання охочих у судді ВАКС, вже видається, що конкурс "трішки" затягнувся. Ще у березні ВККС сподівалася закінчити цей відбір до кінця 2024 року, але сьогодні вже ясно, що це неможливо — і за новим прогнозом дедлайн перенесли на травень 2025 року.

Кваліфікаційне оцінювання лише стартувало, і на тих кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу, чекають іспит, дослідження досьє та співбесіди. Крім цього, впродовж 45 днів Громадська рада міжнародних експертів зі свого боку (ГРМЕ) матиме право проводити спільні з ВККС засідання щодо відповідності кандидатів критеріям доброчесності та професійності.

Тож, як бачимо, попереду в межах цього конкурсу чекає ще величезний шмат роботи, однак виглядає, що ВККС намагається справді ґрунтовано підійти до неї.

Тут треба розуміти, що і навантаження на Комісію сьогодні чимале. Після п’яти років простою у червні 2023 року ВККС нарешті відновила роботу у новому складі, і разом з цим на її плечі лягло багато нових завдань. Серед них розробка під нові законодавчі вимоги нормативної бази для оцінювання всіх суддів та кандидатів у судді.

Тож лише цього літа Комісія затвердила Положення про кваліфікаційний іспит, а скоро має завершитися публічне обговорення загального Положення про кваліфікаційне оцінювання. Без цих підготовчих етапів на якісне проведення конкурсу з боку ВККС марно сподіватися.

Здається, що така плавність та послідовність повинна була показати беззастережний успіх відбору — ще б пак, після аж такої підготовки. Але цього вже, на жаль, не сталося. Яскраво це ілюструють проблеми, що виникли 4 та 5 листопада під час тестування когнітивних здібностей (IQ) у межах конкурсу в апеляції. Через технічні неполадки системи результати цих дефектних тестувань довелося скасувати, а графіки їх проведення посунути. Це зачепило й конкурс в Антикорсуд — згідно з останнім планом, 11 листопада таке ж тестування мали пройти й учасники відбору у ВАКС, але його знову перенесли на невизначений термін.

Як бачимо, конкурс ВАКС має багато організаційних проблем та затримок, однак визначальною передусім є не наявність таких перепон, а реакція на них та підходи до вирішення.

Громадськість повинна бачити, що відбувається в конкурсі

Як не крути, у порівнянні з першим відбором суддів до ВАКС чимало помилок оновленій ВККС вдалося виправити, однак все ще залишається актуальним питання прозорості та відкритості конкурсу. На нього нарікали ще у 2019 році й нарікають досі, оскільки проблеми залишилися переважно ті ж самі.

І тут примітно, що нова нормативна база Комісії знову не враховує запити експертів і громадськості на прозорість. Ми побачили це ще влітку під час публічного обговорення проєкту Положення про кваліфікаційний іспит, де, наприклад, члени ВККС проігнорували пропозицію громадськості публікувати виконані практичні завдання учасників разом з поіменним оцінюванням.

"Кваліфікаційне оцінювання проводиться прозоро та публічно", — так сказано в проєкті нового Положення, але реальних речей, які б вказували на прозорість, у цьому документі, на жаль, віднайти важко. Є ризик, що навіть рішення з балами конкурсантів за кваліфікаційне оцінювання не будуть опубліковані, як і не будуть оприлюднені спільні рішення ГРМЕ та ВККС, що ми вже спостерігали на першому відборі ВАКС.

Таким чином повноцінно відстежувати всі етапи конкурсу не вдасться. А чим більше буде запитань до неоприлюднених результатів на різних етапах відбору, тим більше буде можливостей оскаржити і поставити під сумнів вибір ВККС.

Тож ВККС ще є куди розвиватися, щоб виправити ситуацію. І хоч не всі процеси можуть бути їй підвладні, як-от технічні несправності, та для вирішення значної частини проблем потрібна лише воля членів Комісії.

Ми очікуємо, що ВККС успішно завершить конкурс на суддів ВАКС та АП ВАКС, і пройде він на найвищому рівні, але для цього їй треба забезпечити максимальну прозорість, ефективність та об’єктивність. Потрібна низка змін до підходів — і ось головні з них.

ВККС повинна завчасно розробляти порядки та методології оцінювання учасників конкурсів, а також регулярно переглядати їх відповідно до актуальних потреб. Ефективний менеджмент конкурсу не має сенсу, коли Комісії вчасно не має чим оцінювати конкурсантів. ВККС має надавати доступ громадськості до прийнятих рішень в межах конкурсу та транслювати свої засідання. Довіру до судової гілки влади можна побудувати лише за умови абсолютної прозорості добору. Також Комісія має оприлюднити виконані кандидатами практичні завдання у межах іспиту, оскільки це критично важлива сторона прозорості конкурсу та відповідно довіри до обраних суддів.

Все пропало, чи ще ні?

Відбір рухається повільно, і це точно не добре. Та на цьому шляху нам уже вдалося розв’язати одну з найгостріших проблем, яка могла зірвати другий конкурс ВАКС, — закінчення 6 листопада строку повноважень ГРМЕ.

Парламентарі 8 жовтня з більшістю наших рекомендацій прийняли закон № 3996-IX, який ще на наступні півтора року подовжив повноваження Громради, тим самим забезпечивши конкурсний відбір підвищеним рівнем незалежності та об’єктивності відбору суддів до ВАКС. Також пройшов перше читання законопроєкт, який покращить тестування IQ майбутніх суддів.

Це все — підготовча робота, яка дозволить зробити ефективну модель відбору суддів не на один майбутній конкурс. До слова, за другим відбором суддів ВАКС відразу буде йти третій, адже суддями Апеляційної палати ВАКС хочуть стати 11 чинних суддів першої інстанції ВАКС, що знову збільшить кількість вакантних посад в Антикорсуді.

Заповнення ВАКС хорошими суддями — це передусім потреба українського суспільства мати доброчесних, професійних та незаплямованих людей, які будуть відправляти правосуддя над топкорупціонерами. Щобільше — це потрібний крок на нашому євроінтеграційному шляху.

Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань

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