Україна-Швейцарія 2024: найбільш насичений рік в історії двосторонніх відносин

2024 рік був дуже насиченим роком в історії двосторонніх відносин між Швейцарією та Україною, мабуть найбільш насиченим з моменту здобуття Україною незалежності 33 роки тому. Фотографії світових лідерів, які зібралися в червні на Саміті з питань миру в Україні на швейцарському курорті Бюргеншток біля Люцернського озера, щоб обговорити, як може виглядати майбутній мирний процес, залишаться свідченням одних із найбільших дипломатичних зусиль, докладених цього року.

Рік розпочався в Давосі, де Швейцарія прийняла зустріч радників із питань національної безпеки щодо реалізації Формули миру. У червні у Швейцарії відбувся Саміт з питань миру в Україні. У вереснікраїна визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти цивільного українського населення. Конференція з питань протимінної діяльності в Україні–2024, що відбулася в жовтні у швейцарському місті Лозанна, підкреслила прагнення Швейцарії підтримати Україну у її прагненні розмінувати величезні території. Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд мала честь цього року двічі зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським у Швейцарії, а також із Прем’єр-міністром Шмигалем.

Неодноразово зустрічалися і наші міністри закордонних справ. Голова ВРУ Руслан Стефанчук та Віцепрем’єр-міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також відвідали Швейцарію з офіційними візитами. Дійсно вражаючий двосторонній порядок денний!

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Україна 1037 днів захищається від повномасштабної російської військової агресії проти своєї території, своєї незалежності, свого суверенітету та свого народу. Я був в Україні трохи більше половини цього часу. 556 днів минуло відтоді, як я мав честь вручити мої так звані вірчі грамоти – на підтвердження рішення мого Уряду про призначення мене Послом в Україні – Президенту Володимиру Зеленському на подвір’ї Софійського собору у Києві. З того дня, попри усі складнощі, я мав честь працювати в охопленій війною країні. З гостинним і добрим населенням і з відкритими до співпраці державними органами.

Довірливе та тривале партнерство: зусилля Швейцарії щодо співпраці та відновлення

Маловідомим залишається той факт, що Швейцарія почала підтримувати Україну не у 2022 чи 2014 році. Швейцарія підтримує Україну через спільні проєкти співпраці майже тридцять років. У сферах належного урядування та децентралізації, охорони здоров’я, сприяння малим і середнім підприємствам і розвитку розумних міст.

У 2022 році пріоритети було адаптовано з урахуванням нових викликів, спричинених повномасштабною військовою агресією. Проте загальний напрям нашої роботи виявився правильним, оскільки ці сфери й досі залишаються дуже актуальними. Децентралізація стала важливим підґрунтям для того, щоб муніципалітети залишалися стійкими у воєнний час. Попит на якісну медичну допомогу, включаючи реабілітацію травм війни та психічне здоров’я, у майбутньому лише зростатиме. Новим пріоритетом, який ми додали до нашого портфоліо, стало гуманітарне розмінування: убезпечення сільськогосподарських угідь, лісів і шкіл є необхідною умовою економічного відновлення. Але також допомога постраждалим і підвищення обізнаності населення про ризики, які несуть наземні міни та вибухонебезпечні пережитки війни.

Уряд Швейцарії оголосив про намір виділити 5 млрд євро на відновлення України протягом наступних 12 років, а 1,5 млрд євро виділено на наступні чотири роки. Наразі розробляється нова програма співпраці на 2025-2028 роки – новим аспектом буде залучення приватного сектору, оскільки потреби в Україні явно перевищують можливості державного сектору.

Ми також пишаємось нашою гуманітарною командою, яка надає підтримку, має тісний зв'язок з регіональною та місцевою владою та локальними виконавчими партнерами, а також може бути фізично присутньою на місцях у різних частинах України. Це дозволяє нам швидко й ефективно реагувати на потреби, що змінюються.

З моменту призначення на цю посаду я завжди мав на меті виїхати з "київської бульбашки" і побачити країну без столичного лоску. Вінниця стала моєю першою поїздкою за межі Києва в липні 2023 року. Десятки трамваїв Mirage і Tram-2000, що курсують вулицями міста, можна розпізнати по синьо-білому дизайну у кольорах герба Цюриха. З переміщенням багатьох ВПО до інших міст і потребами людей з інвалідністю розвиток ефективного громадського транспорту поступово стає все більш актуальним. Цієї осені до Чернігова доставили автобуси зі швейцарського міста Санкт-Галлен, а незабаром на вулицях Львова з’являться перші червоні низькопідлогові трамваї з Берна.

Також Вінниця – це місто, яке навіює спогади про мій перший "Херсонський торт", який я скуштував у маленькій релокованій пекарні. Підтримуючи зусилля з раннього відновлення, ми допомагаємо українському мікро- та малому бізнесу – пекарням, кафе, текстильним ательє. Ці підприємці дарують надію своїм землякам, зокрема на прифронтовій території.

Не лише український, а й швейцарський бізнес, що працює в Україні, переживає нелегкі часи, але переважна частина компаній залишилася в країні, демонструючи неймовірну стійкість, зберігаючи робочі місця та сплачуючи податки. Мені приємно спостерігати, як швейцарські компанії роблять великі інвестиції у нові виробництва у Волинській та Львівській областях. Нещодавно я мав честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з містом Харковом щодо пілотного проєкту, у межах якого швейцарський бізнес буде надавати товари для часткового ремонту пошкоджених цивільних будівель у місті. Це перший крок до ширшого залучення швейцарського бізнесу до процесу відновлення України.

Виклики та потреби сильно відрізняються у різних областях України. Тому нам потрібен цілий набір інструментів, які потрібно застосовувати одночасно. На сході Швейцарія дуже активно надає гуманітарну допомогу. Ми працюємо з усіма основними агенціями ООН, які відіграють ключову роль у підтримці України, а також з багатьма місцевими партнерами. Локалізація гуманітарної допомоги є ключовою для її стійкості. Цьогорічна зима є надзвичайно складною для українців через повторні атаки на критичну енергетичну інфраструктуру. Ми надаємо генератори, тверде паливо, зимовий одяг, допомагаємо відремонтувати пошкоджені будинки, теплові помпи та енергетичні системи, а також задовольнили нагальні гуманітарні потреби з оголошеним зимовим пакетом підтримки України у розмірі близько 45 мільйонів євро.

Ще один маловідомий факт – Швейцарія була одним із перших донорів, які повірили та підтримали застосунок Дія. Відтоді електронні послуги та цифровізація України є одним із наших ключових пріоритетів. З Міністерством цифрової трансформації ми нещодавно підписали угоду про додаткову підтримку на 2,8 млрд грн для програми EGAP. Тим часом Україна випередила більшість інших країн, і нам є чому повчитися у неї, коли йдеться про надання цифрових державних послуг.

Ми також раді підтримати онлайн-освіту, але більше того, ми намагаємося відродити офлайн-навчання, яке вкрай важливо для українських дітей. У вересні цього року в Чернігові я відвідав пошкоджені школи, які зараз ремонтуються за кошти Швейцарії у межах проєкту Decide. Крім цього, ми намагаємося зосередитися на професійно-технічній освіті, яка дуже популярна в Швейцарії. В Україні вона все ще вважається, на жаль, не надто престижною, але це єдиний спосіб підготувати затребуваних спеціалістів, які будуть залучені до розбудови та відновлення України.

Коли мова заходить про Швейцарію, ми не можемо не згадати про наші зусилля у розбудові миру та ініціатив з прав людини. Ця участь охоплює широкий спектр тем – від доставки ДНК-аналізаторів для ідентифікації зниклих безвісти до підтримки українських правозахисних НГО та забезпечення правосуддя для постраждалих.

Що означає нейтралітет у 2020-х?

Військова агресія Російської Федерації проти України вплинула на зовнішню політику Швейцарії та зусилля Швейцарії в Україні. Швейцарія є нейтральною країною. Але це не означає байдужість. Зовсім навпаки. Швейцарія прийняла понад 100 000 біженців з України, наразі близько 67 000 все ще перебувають у країні. Швейцарія адаптувала санкції ЄС. Протягом двох років свого обрання членом Ради Безпеки ООН Швейцарія знову і знову найрішучішим чином засуджувала порушення Росією міжнародного права та Статуту ООН, зокрема суверенітету та територіальної цілісності України.

Дуже важливу роль у полегшенні страждань українського народу відіграють міжнародні організації, зокрема ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Багато партнерів з Женеви, як-от Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування, Женевський центр з врядування у секторі безпеки, Швейцарський фонд протимінної діяльності FSD, Женевський заклик, Центр гуманітарного діалогу та багато інших, активно працюють в Україні. І міжнародне гуманітарне право – Женевські конвенції – спрямоване на збереження хоча б мінімуму гуманності навіть у збройному конфлікті. Цей дорогоцінний набір правил слід зберігати недоторканим. У нас немає альтернативи цьому.

Однак, все ще питання нейтралітету Швейцарії – це те, про що у мене питають багато українців. Дозвольте мені коротко пояснити це тут. Основою нейтралітету Швейцарії є Акт про нейтралітет. Він стосується лише військової сфери. По суті, нейтральна держава не може робити двох речей: приєднуватися до військових альянсів і підтримувати будь-які сторони конфлікту у військовому плані. Але, крім Акту про нейтралітет, на уряд також накладено певні обмеження Законом про військові товари, який містить положення, яке виключає експорт або реекспорт військового обладнання воюючим сторонам. Але в нашому парламенті деякий час йдуть розмови, як знайти вирішення цього питання. У парламенті обговорюють декілька ідей.

Я думаю, що наш нейтралітет був однією з причин, чому перший Саміт з питань миру в Україні відбувся саме в Швейцарії і чому так багато країн погодилися брати в ньому участь. Безперечно, цей захід став піком наших двосторонніх відносин цього року. Місяці підготовки, координації та напруженої роботи як української, так і швейцарської сторони. І відчутні результати. 100 держав з усього світу та міжнародних організацій. Метою цього саміту було ініціювати мирний процес і вперше розпочати діалог на рівні глав держав і урядів про те, як міг би виглядати такий мирний процес. Спільне комюніке є важливою віхою в цьому відношенні.

Безсумнівно, 2025 рік стане ще одним інтенсивним роком у наших двосторонніх відносинах. Швейцарія продовжить докладати зусиль для підтримки України та міжнародної спільноти на шляху до всеосяжного, справедливого та сталого миру. І нехай 2025 рік принесе мужньому українському народу надію на краще майбутнє.

Фелікс Бауманн, Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова

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