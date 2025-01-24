Рік результатів та трансформацій. Що робитиме НАБУ у 2025 році

Трансформація принципів організації роботи, зростання ефективності, фокус на інституалізацію, нарешті розпочатий міжнародний аудит та успішно подолана внутрішня криза – з таким багажем Національне антикорупційне бюро входить у 2025 рік.

Власне, бажання суспільства більше знати про те, чим зайняті антикорупційні органи, чим вони живуть, чим дихають і є головною причиною появи цього тексту. Адже подолання корупції стало ледь не головним суспільним запитом для країни, яка веде війну за право існувати, як держава. І я, як директор НАБУ, маю на ці запити суспільства відповідати.

Про результати

Почну з приємного та зрозумілого – результатів. Але перед тим, як перейти до цифр, хочу в двох словах розповісти про причини зростання ефективності роботи Бюро. Протягом минулого року нам вдалося налагодити нову систему організації роботи, яка має дві головні компоненти.

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Перша – пріоритезація справ, коли зосереджуємо левову частку ресурсів НАБУ на виявлення корупції серед топпосадовців, корупції у сенситивних для країни сферах та корупції, яка призводить до великих збитків. Друга компонента – фокус на чинних корупційних схемах, коли ми зупиняємо їх не ретроспективно, а буквально тут і зараз.

Втім, про нові підходи пізніше, а зараз повернемося до результатів.

Почати можна з мого власного рейтингу найбільш резонансних справ минулого року. У топпідозрюваних потрапили:

заступник міністра енергетики, який знайшов власний "інтерес" у вивезенні гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району;

керівник Антимонопольного комітету, підозрюваний у незаконному збагаченні на 72,1 мільйонів гривень та декларуванні недостовірної інформації;

лідер організованої групи, яка впродовж 2022-2024 рр. завдала 94,8 мільйонів гривень збитків Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів;

ексміністр аграрної політики, колишній народний депутат України, який підозрюється у заволодінні державними землями у Сумській області;

строкатий набір народних депутатів, підозрюваних у отриманні неправомірної вигоди та незаконному збагаченні;

колишній заступник керівника Офісу Президента України, підозрюваний у незаконному збагаченні;

фігуранти багатомільярдних схеми в енергетиці, відновленні, махінаціях з нафтопродуктами.

Якщо говорити про загальні цифри, то протягом минулого року детективи НАБУ розслідували 1545 кримінальних проваджень, з яких 658 було розпочато саме у 2024-му.

Про структуру цих 658 проваджень слід поговорити окремо, адже вона показово ілюструє вищезгаданий курс на пріоритезацію справ. Минулого року НАБУ розпочало 95 проваджень у сфері оборонної галузі, 37 проваджень в енергетичній сфері. Та 101 провадження, які ми відносимо до категорії "Правоохоронні та контролюючі органи". У детективів була задача збільшити увагу саме до цих напрямків, і вони з цією задачею впорались.

Ще з цікавих цифр – кількість скерованих до суду обвинувальних актів, яких торік було 113. Серед них – 10 актів стосовно народних депутатів, 5 членів Кабінету міністрів та їхніх заступників, 9 суддів, 7 державних службовців категорії "А", 4 прокурори.

У завершених розслідуваннях встановлено збитків на понад 26 мільярдів гривень. Заарештовано 6,8 мільярдів активів, ще на 23 мільярди подано цивільні позови. Державі відшкодовано 304 мільйони гривень.

Також з позитивного – ми зрушили з місця процес екстрадиції, який через специфіку законодавства інших країн з початку повномасштабного вторгнення став вкрай складним. З 24 лютого 2022 до іноземних юрисдикцій скеровано 59 запитів про видачу осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. За результатами їхнього розгляду в Україну екстрадовано 4 особи. Серед них – підозрювані у заволодінні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни, справі ПЛР-тестів та справі ДПЗКУ.

З досягнень – арешт закордонних активів підозрюваних. Завдяки діяльності спільної слідчої групи у складі НАБУ і САП та представників правоохоронних органів Австрії та Франції виявлено і накладено арешт на активи учасників злочинної організації, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна України. Йдеться про автомобілі преміумкласу, якими підозрювані користувались за кордоном.

Окремо хочу наголосити, що всі ці результати – спільна заслуга не лише НАБУ, а й наших колег з САП.

Про посилення НАБУ

2024-й став роком початку інституційного посилення Національного антикорупційного бюро, адже протягом трьох років нам потрібно дібрати 300 нових працівників, переважно детективів та аналітиків.

На оголошені минулого року конкурси подалося 3753 кандидатів, серед них 2399 – на посаду детектива. Цікаво, що серед кандидатів було багато жінок – 1126 особи. І ми вже маємо понад 90 нових колег, які успішно пройшли відбір.

Розуміючи виклики, ми запровадили поглиблену перевірку доброчесності кандидатів на посади. А також напрацьовуваємо програми професійного росту та набуття детективами і аналітиками Бюро нових "скілів".

Впровадження пріоритезації – лише частина нового менеджерського інструментарія, який має покращити роботу Бюро. Перед нами стоїть виклик імплементації дієвої системи KPI, оновлення цифрових інструментів аналізу та розслідування, робота з розшуку та повернення активів з-за кордону.

Серед успішних минулорічних кейсів – ми далеко просунулись у впровадження системи eCase, яка має цифровізувати весь процес, від розслідування до суду, та покращити взаємодію НАБУ, САП та ВАКС. Торік ВАКС прийняв 1000+ клопотань в електронному вигляді, що дозволило зекономити часовий та грошовий ресурс Бюро.

Звісно, є виклики, які нам ще потрібно подолати. Перший – це створення незалежної експертної установи для розслідування справ НАБУ і САП. Це дозволило б значно пришвидшити розслідування та мінімізувати ризики витоків та зовнішнього впливу. Тут ми сподіваємося на підтримку партнерів, громадянського суспільства, прогресивного політичного істеблішменту.

Другий виклик – реалізація права НАБУ на автономне прослуховування.

Про кризу

Один з головних людських та менеджерських уроків – внутрішня криза, через яку пройшло НАБУ. Вона почалася з суспільного резонансу про можливі витоки інформації та закінчилася кадровими рішеннями та зміцненням внутрішніх протоколів та систем.

Станом на зараз НАБУ не лише пройшло кризу. Ми стали сильнішими, як з точки зору цінностей і мотивацій. Так і з точки зору управління, адже ми значно покращити систему внутрішніх запобіжників та маркерів.

Окремо хочу подякувати всім, хто підтримував та переживав за НАБУ, як за інституцію. Бо дбати про Бюро, як про деперсоналізовану незалежну структуру – це єдина правильна стратегія.

Але головна моя подяка – колективу НАБУ, який вчергове довів свій високий рівень відповідальності та професіоналізму.

Про плани

Де ми будемо ловити велику рибу у 2025 році? Це оборонка. Це енергетика, де вже є свіжі справи. Це прискіплива увага до податкової та митниці, де відбуваються процеси, скажімо так, далекі від ідеальних.

Разом з тим, маємо ще два важливі напрямки, над якими НАБУ працюватиме посилено. Це відновлення країни, що звучить логічно. Адже через цю сферу найближчими роками пройдуть сотні мільярдів гривень. Також ми хочемо значно посилити свою присутність в регіонах. В тому числі, кадрово.

Загалом, один з головних позитивних моментів з моменту створення НАБУ – розуміння того, що недоторканних більше не існує .До створення Бюро всі знали, хто де краде, хто у якій схемі. Всі бачили, де і у яких умовах живуть президенти, міністри, депутати. Всі все знали, але ніхто нічого не робив. Тепер ситуація змінилася. Вони живуть страхом, що вночі у їхні двері постукають працівники НАБУ. А ми працюємо так, щоб ці страхи лише посилювались.

Але не страхом єдиним. Якщо ми говоримо про проблему викорінення корупції в країні, то ефективного антикорупційного органа мало. Якщо екосистема державного управління і далі буде сприятливим середовищем для появи корупціонерів, то наша робота буде і далі нагадувати протистояння з гідрою, де замість відрубаної голови через певний час зростатиме.

І ми не лише розслідуємо, а й активно працюємо над запобіганням. Наші фахівці постійно аналізують справи, потенційні ризики, прогалини та готують рекомендації, які ми надаємо різним державним органам та підприємствам.

Вірю, що колись у НАБУ буде набагато менше робити.

А поки нехай сплять неспокійно та бояться стуку у двері.

Семен Кривонос

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