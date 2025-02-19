Чому українська політика потребує ветеранів

Вмотивовані ветерани мають посідати ключові позиції в українській політиці – це не питання дискусії, а вимога турбулентного часу. Вони пройшли найважчі випробування, розуміють, що таке справжня відповідальність, а головне – діятимуть в інтересах нашої країни. Їхній досвід не обмежується лише військовою справою – це про лідерство, кризовий менеджмент і стратегічне бачення.

В умовах повномасштабної війни, непередбачуваної політики нової американської адміністрації, постійних викликів на міжнародній арені, країна не може дозволити собі керівників, які не розуміють цінності державності. Політика без ветеранів – це політика без стійкості, рішучості та реального бачення майбутнього.

Наприклад, після Другої світової війни ветерани стали ключовими фігурами в політичному житті США, обіймаючи високі посади в законодавчій та виконавчій владі. Вони активно впливали на формування політики у сферах національної безпеки, соціального захисту та міжнародних відносин. Поступово кількість носіїв ветеранського статусу в Конгресі та інших державних органах зменшилася, але й досі ветерани становлять значний відсоток серед американських політиків.

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Як ми писали раніше, дослідницький центр Pew Research Center проаналізував результати американських виборів восени 2022 року. Він засвідчив, що тоді до нового складу Палати представників США увійшли 80 членів, які служили в армії на певному рівні. Це 18,4% від загального складу Палати.

Як приклад успішної роботи з ветеранами можна навести організацію Американський легіон. Тут активно сприяють залученню ветеранів до громадської та політичної діяльності, надаючи їм платформи для вираження своїх поглядів та ініціатив. Це ветеранське об'єднання приділяє значну увагу освіті молоді, зокрема навчанню принципів американського самоврядування, а також допомагає виховувати майбутніх лідерів та інтелектуальну еліту серед школярів молодшого та старшого віку.

Кремль вже почав використовувати ветеранів у політиці

Кремль розуміє, що вплив колишніх військових у суспільстві може бути значним, і тому вже формує з них лояльну управлінську еліту. І на це треба звернути увагу вже зараз, адже ворог не просто залучає ветеранів до влади, а використовує їх як спосіб утримання контролю та ідеологічного впливу.

У 2024 році в Росії була ініційована програма "Время героев". Вона спрямована на створення нової управлінської еліти з-поміж ветеранів так званої "спеціальної військової операції" проти України. За задумом пропагандистів, ця програма має демонструвати російському суспільству, як держава піклується про ветеранів. Проте реальна мета полягає в зміцненні патріотичних настроїв і забезпеченні лояльності у владних російських структурах.

Водночас російські медіа намагаються представити українських військових як "нерегулярні формування", "бойовиків" і "радикалів", звинувачуючи їх у "воєнних злочинах". Це робиться для того, щоб дискредитувати Збройні сили України та виправдати власну агресію. І не лише щоб знизити моральний дух, посіяти зневіру та підірвати авторитет, а також через те, що найбільший страх Кремля – бачити ветеранів і ветеранок як представників органів влади в Україні.

Необхідність навчання

Політичне лідерство ветеранів – це не просто тимчасова тенденція. Це об’єктивна реальність у багатьох країнах світу й на тлі російського вторгнення в Україну. Колишні військові, які мають досвід ухвалення складних рішень, довіру суспільства та прагнення служити країні, можуть стати ефективними політиками.

Для України питання ветеранського лідерства є особливо актуальним. Воно може сприяти реформам у секторі безпеки, зміцненню громадянського суспільства та розвитку демократичних інститутів.

Рух ЧЕСНО уже запровадив перші навчання для ветеранів і ветеранок, які мають політичні амбіції та хочуть впливати на життя своїх громад і країни. Наприклад, наразі ми запрошуємо ветеранів і ветеранок на регіональну програму у Вінниці, яка відбудеться на початку березня та розкриє учасникам основи місцевого самоврядування.

За час, поки ЧЕСНО проводить вже третій етап навчання з ветеранського лідерства, ми усвідомили, що залучення ветеранів до політики потребує підтримки не тільки громадських організацій, а й держави. Інакше існує ризик, що військовий досвід використовуватимуть у популістських цілях, а не для того щоб реально розвивати країну.

Глобально ми як країна зараз не можемо вплинути на те, що відбувається в адміністрації Трампа і які насправді плани щодо припинення війни він будує з Путіним. Але наше суспільство може формувати запобіжники від нових можливих агресій у майбутньому, інвестувати ще більше в розбудову своєї сильної держави, яка має бути самостійною і не залежати на 100% від зовнішніх чинників. І саме ветерани як найбільш ціннісні, сміливі та рішучі люди нашої держави можуть зіграти в цьому ключову роль.

Команда Руху ЧЕСНО переконана: якщо ми підтримуватимемо ветеранів у їхніх політичних амбіціях, це, зокрема, стане запорукою нашого успіху та сильної позиції в майбутньому.

Алла Бєлошенко

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