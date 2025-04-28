Театр на крові. Від кого залежить фінал п'єси під назвою "Остаточна пропозиція Трампа"

Кілька днів тому на світовій політичній сцені розпочалася вистава під умовною назвою "Остаточна пропозиція Дональда Трампа". В самій назві начебто криється основна інтрига – "остаточна", майже "остання". Тут начебто одночасно міститься обіцянка швидкої розв’язки та, водночас, погроза про можливий вихід США з переговорів. Цю погрозу, власне, й озвучив держсекретар США Марко Рубіо.

Сюжет п’єси так чи інакше пов’язаний з перебігом війни, тому мало б сенс вчитатися в текст. Перша проблема полягає в тому, що завершеного тексту документу в природі не існує. Замість нього є проєкти та низка пунктів, які адміністрація американського президента надала кільком вашингтонським медіа: Axios, NYP, WSJ та WP.

Отже, "пропозиція" Трампа починається з того, що США погоджуються визнати Крим "російським" (тобто, американський президент провалив тест, що містить питання: чий Крим). А закінчується перелік тим, що "Україна погоджується на підписання із США угоди про розподіл прибутку від надр". Але ж, знов-таки, тексту цієї угоди ніхто не бачив, адже умови договору досі не визначені.

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Пропозиції США містять безліч відкритих питань, майже кожне з яких – про наше виживання. Наприклад, Україна має отримати "гарантії безпеки"... Але які саме?! Або таке: "Росія отримує обіцянку, що Україна не стане членом НАТО, але може стати членом ЄС". Від кого має бути ця обіцянка? Чинний президент США буде ветувати вступ до Альянсу? Чи має з’явитись документ, що зафіксує позицію країн-членів НАТО?

В останньому випадку це буде довга та погано прогнозована додаткова сюжетна лінія. То що ж тоді в цих пропозиціях "остаточного"? Нічого. Так звана "Остаточна пропозиція" це початок довготривалої політичної гри. Причому гра росіян відрізняється максимальною підступністю – й не тільки стосовно України, а й стосовно Трампа.

Спеціальний посланник президента Стів Віткофф прибув до Москви на наступний день після масованої ракетної атаки росії на Київ, від якої загинуло 12 людей. Як це можна інтерпретувати?

Російська політична еліта виросла з організованої злочинності 90-х, коли представники силових структур злились з криміналом. Тому немає нічого дивного у спробі Кремля замазати американців українською кров’ю, зробити заокеанських партнерів своїми спільниками. Світ цинічний і став він таким не сьогодні.

Дипломатичні відносини між США та СРСР були встановлені в 1933 році, в розпал Голодомору. У політичних колах правда була відома: на той момент у мейнстрімних західних газетах вже з’явились блискучі репортажі британського (валлійського) журналіста Гарета Джонса про голод в Україні. Проте тоді в українців, як сказав би Трамп, "не було карт".

Чи є ці карти зараз? Трамп недостатньо обізнаний з цього приводу. Це питання про нашу готовність битися в умовах війни на виснаження, що триває. Щоб дати на нього вичерпну відповідь, треба зазирнути в душу тих, хто воює. В наші душі. Поставити запитання собі, побратимам, волонтерам, кожній людині, яка дотична до оборони. Кожному з нас відома правильна відповідь: ми будемо битися стільки, скільки треба.

Це не порожня риторика – від нашої стійкості та рішучості залежить сюжет розпочатої дипломатичної п’єси. В неї відкритий фінал. Його будемо писати ми з вами, його буде писати нація.

Юрій Федоренко "Ахіллес", командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"

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