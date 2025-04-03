Як ЗСУ роками годували м'ясом з водою та тушенкою зі свининою замість яловичини

Історія із "яйцями по 17" повільно, але невпинно котиться до фінішу. З тим, що ЗСУ годують дорого та неякісно, погодилися НАБУ та САП – там заявили про викриття масштабної схеми розкрадання державних коштів та оголосили підозру колишньому керівникові одного з департаментів Міноборони, власниці компаній-постачальників, двом керівникам цих компаній та ще одному підприємцеві.

Про махінації із харчами ЗСУ першим розповів Юрій Ніколов у січні 2023-го. Тоді спалахнув скандал, що коштував посади тодішньому міністру оборони Олексію Резнікову та спонукав Міноборони вийти із закупівлями харчів на Prozorro і створити Громадську антикорупційну раду при МОУ.

Неодноразово зловживання на продуктах висвітлювала і журналістка та членкиня ГАР МОУ Тетяна Ніколаєнко. У матеріалах медійників йшлося про кілька впливових родин – Глиняної та Гриневичів, які фактично підім'яли під себе поставки продуктів до армії. Так, наприклад Тетяна Глиняна є лідеркою бізнес-групи, яка вже 28 років постачає харчі для Збройних Сил України.І Тепер дійшло до підозр: за даними "Суспільного", в справі НАБУ та САП фігурують Глиняна, низка керівників підприємств, ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький. Вони у результаті різних махінацій протягом серпня-грудня 2022 року отримали понад 733 млн грн прибутку.

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Які ж це були махінації? Розслідування додає ще більше барв для створення портрету одіозної персони Глиняної. Розслідувачі виклали аудіозаписи розмов по мобільному, де жінка, її сестра і постачальники обговорюють різні маніпуляції із продуктами, які допомагають учасникам оборудки збагатитися. Наприклад, додавання до яловичої тушонки дешевшої свинини та жиру замість сала.

"То ви будете виріжете саме пісне м'ясо із свиноматок і перекрутите його на половину із яловичиною. То туди можна додати жир, і воно вже дешевше буде"

А ще, щоб здешевити сире м’ясо, його наколюють рідиною і постачають замороженим. Мовляв, якість задовільна, для армії піде. А якщо частини відмовлялися брати кригу з м’ясом – на них намагалися тиснути через зв’язки із Міністерством оборони.

– Вона на армію піде, вона хороша на армію. Три машини сьогодні не поїхало. Кажуть, що не хочуть брати м'ясо. –Та хто, хто такий? А чого вони не хочуть брати? – Чи води багато, чи що. – Жді мого звоночка, я позвонив одній людині, зараз будуть видаватись піз*ліни".

І ще одна, певно найцинічніша історія про здорожчання хліба для армії. Глиняна та інші учасники оборудки користуються такою собі шпариною у законодавстві: каталогом продуктів, у якому має бути 409 найменувань. І постачальники повинні привезти продукти саме комплектом за каталогом, а не окремими групами. До того ж – за фіксованою ціною комплекту. Шахраюваті постачальники робили наступним чином: на дорогі та несезонні товари (типу черешні та абрикосів взимку) ставили низькі ціни – возили їх мало чи не привозили взагалі. А на ходові, як картопля – високі. Таким чином не виходячи за рамки сукупної вартості продуктів з каталогу. Але після розслідування Ніколова про яйця, постачальники почали у лихоманці "перекроювати" комплекти, щоб здешевити яйця. І, аби зберегти маржу – зокрема, збільшили вартість хліба тривалого зберігання.

"Тепер хліб отрегулює. Увеличуйте все хлібом"

Коли про схеми Глиняної писала Тетяна Ніколаєнко, то пояснювала: не може довести поставки. Для цього потрібно вилучити накладні з військових частин, а відповідні повноваження є у НАБУ і ДБР. Тепер слідчі це зробили: говорять, що зі 140 військових частин було зібрано близько 5 тисяч актів наданих послуг.Слідство триває.

Те, що відбулося зараз – уже перемога. Що громадські активісти та журналісти достукалися, допомогають системі очиститися. Щоправда, шлях до забезпечення армії якісними харчами за справедливою ціною тернистий.Коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, важливо не зводити все лише до покарання й розслідувань. Має формуватися інститут репутації — як у людини, так і в бізнесу як юридичної особи. Це культура довіри й відповідальності, яка напрацьовується роками.

Бо такі люди, як Тетяна Глиняна, її сестра, сім’я Гринкевичів — це люди, які повинні бути в "чорному списку" суспільства. Їм не мають подавати руки. Бо займатися таким під час війни — це аморально.А натомість ми бачимо: Глиняна створює одну компанію, потім другу, третю — і вже у 2024 році ця третя компанія знову виграє тендери. Це ненормально. Репутація повинна мати значення.

У перехоплених розслідувачами розмовах є цікавий епізод, де Глиняна дає команду вимкнути на підприємстві світло – в той момент, коли там йдуть обшуки. На мою думку, світло треба вимкнути для Глиняної і ко. Будемо сподіватися, що правоохоронцям це вдасться. Ми, як представники громадянського суспільства, вдячні НАБУ та САП за пророблену роботу. І хочеться, щоб були встановлені і понесли покарання усі причетні у МОУ, а колишній керівник одного з департаментів Міноборони – не став єдиним "цапом-відбувайлом".

Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ

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