Схема "яєць по 17 гривень": НАБУ і САП викрили у Міноборони розкрадання понад 733 млн грн

НАБУ і САП оголосили підозру посадовцю Міноборони та постачальникам у справі про розкрадання 733 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ у 2022-2023 роках.

Джерело: НАБУ

Деталі: Про підозру повідомили колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі, причетним до розкрадання державних коштів на закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення Росії.

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Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках постачання продуктів для ЗСУ здійснювалося через закупівлю так званих продуктових комплектів. Вони формувалися за каталогом із 409 найменувань, проте лише 10% з них були затребуваними – зокрема овочі, крупи, м’ясо та вода. Решта, як-от спеції, желатин чи ягоди, майже не замовлялися.

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Вартість комплекту визначалася за середньою ціною всіх товарів у каталозі.

Дослівно: "Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку). Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки".

Деталі: За цією схемою за серпень-грудень 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, отримали понад 733 млн грн надприбутків, що підтверджується експертизою. Частину цих коштів вивели під виглядом дивідендів і фінансової допомоги пов’язаним компаніям. За інформацією слідства, ці гроші могли бути використані для купівлі готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

У відомстві зазанчили, що злочин став можливим завдяки посадовцю Міноборони, який під час укладання контрактів "не помічав" аномальних цін у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів, що запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

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