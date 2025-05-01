Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Марина Лук'янова
комунікаційниця, психолог, мати дитини з аутизмом

Істота, яка привертає до себе увагу

Четвер, 01 травня 2025, 17:00

Під час фестивалю "Книжкова країна" пролунав резонансний вислів. У відповідь на поведінку хлопчика з аутизмом, письменниця, вимовила: "Істота, що привертає до себе увагу".

Сказано це було прилюдно, у місці, повному дітей, вчителів, батьків, колег. Замість того, щоб запитати чи уточнити, доросла авторитетна людина озвучила визначення, яке має лише один ефект — знецінення. Але ця історія — не лише про одну дитину. Вона про всіх нас.

Коли жертви міняють місцями

Згодом у публічному просторі з’явився новий наратив. Його озвучили колеги, письменники, друзі авторки. Вони говорили про "хейт", "атаку", "цькування", про те, що "усі помиляються", і про те, що цькувати талановиту людину — гірше, ніж помилитися прилюдно. Ніби талант автоматично стає індульгенцією.

Реклама:

Це — газлайтинг, і дуже класичний. І спроба повернути дискусію так, щоби жертвою вважали вже не дитину, яку принизили, а дорослого, якого публічно закликали до відповідальності.

Так звана "цехова солідарність" — тривожний симптом. Вона ставить успіх вище гідності. Позиція "вона ж хороша людина" — не аргумент у ситуації, де йдеться про приниження. Це не лише небезпечно. Це виховує нову норму: ображати можна, якщо ти "відомий" і "щирий".

Цей риторичний переводить увагу від системної проблеми до особистої репутації. І замість того, щоб говорити про гідність дитини, ми обговорюємо — чи не надто сувора була реакція на письменницю.

Мовчання як свідома стратегія

Особливо прикрою стала відсутність офіційної реакції з боку організаторів фестивалю і видавництва. Жодної публічної заяви, жодного посту, жодної фрази на зразок: "Ми вивчаємо ситуацію". Це не розгубленість — це вибір. Вибір не говорити, щоб не загострювати, не втратити обличчя і не входити в конфлікт.

У таких випадках це публічне знецінення проблеми і підтвердження: ситуація не є важливою. Вона не варта обговорення і не має значення в контексті іміджу події.

Такий тип мовчання — не нейтральність. Це стратегія, що лунає гучніше за будь-які вибачення. Бо показує, що для інституційної культури гідність дитини менш важлива за власний імідж. 

Що могла б зробити авторка — і що вона вже зробила

Останній крок письменниці — запрошення до зустрічі між усіма сторонами конфлікту. Це важливий сигнал: розмова можлива. Звучить як можливість слухати.

Цей жест важливо визнати. Але це — лише початок. Бо справжнє пробачення починається не з допису, а з усвідомлення. І закінчується не словами, а зміною. Якщо письменниця хоче справді понести відповідальність, стати голосом інклюзії, підтримати родину дитини в їхній видимості, пробачення — можливе. Але не як компроміс. А як крок, що змінює не лише одну ситуацію, а підхід загалом.

Чи ми як суспільство готові до інклюзії?

Ця історія — не про одну дитину. І навіть не про одного автора. Це історія про системну невидимість дітей з аутизмом у публічному просторі. Бо щойно така дитина починає поводитися інакше — ми не знаємо, що робити. Ми озираємося на інших. Ми роздратовано мовчимо. Ми хочемо, щоб вона поводилася так, "як усі". І щойно цього не стається — зринає роздратування, відсторонення, або — як цього разу — приниження.

Ми не створили середовище, де така дитина почуватиметься рівною. Ми не навчили спікерів працювати з особливими аудиторіями. Ми не маємо стандартів, які б пояснювали — як діяти в такій ситуації. Ми боїмося інакшості — й перетворюємо це на агресію або тишу.

Але саме ця ситуація — може змінити суспільство. Якщо ми винесемо з неї урок. Якщо не забудемо її через два тижні, назвавши "неприємним, локальним інцидентом". Бо насправді — це дзеркало. І питання в тому, чи готові ми дивитися в нього без відводу очей.

Памʼятка для всіх, хто працює з дітьми — і не тільки

  1. Не принижуйте дитину публічно. Навіть якщо вона порушує правила. Діти — не публічні фігури. Їх не можна "виводити на місце".
  2. Не переходьте на оцінки. "Істота", "неадекватний", "зверніть увагу на себе" — це травматичні формулювання.
  3. Реагуйте не агресією, а запитом. Запитайте у вчителя, супровідника, дорослого поруч: як допомогти? що робити? хто поруч із дитиною?
  4. Вибачайтесь на місці. Особисто. Щиро. Не чекайте, поки вас змусять. Це і є людяність.
  5. Організатори подій мають бути навчені. Не варто кликати авторів до дітей без інструктажу про інклюзію. Не варто створювати "простір для всіх", який не витримує зустрічі з реальністю.
  6. Підтримуйте тих, кого знецінили. Не тому, що це вигідно. А тому, що вони не мають голосу без нас.
  7. Мовчання — це теж дія. Якщо ви організатор, видавець, колега — ваша тиша може завдати ще більшого болю. Говоріть. Проговорюйте. Підтримуйте.
  8. Інклюзія — не модне слово. Це базова вимога до всіх, хто має справу з публікою. Ігнорувати її — означає свідомо будувати простір, у якому не всі діти мають право бути.
  9. Захищайте дитину, а не бренд. Гідність — не те, чим можна поступитися в обмін на репутацію. І коли ви обираєте тишу — ви обираєте бік сили, а не справедливості.

Це історія не про одну дитину. Це історія про суспільство, яке має шанс змінитися. Але тільки якщо не закриє очі.

Марина Лукʼянова, комунікаційниця, психолог, мати дитини з аутизмом

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
суспільство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Марина Лук'янова
Пам'яті Героя Дмитра Придатка: туди, де моє справжнє місце
7 листопада 2020, 08:00
Принципи конструктивного діалогу в соціальних медіа
26 липня 2020, 09:00
Держава – це ти, або Про ефективний механізм впливу громадськості на політику
1 жовтня 2019, 12:00
Усі колонки автора
Реклама:
Колонки

Істота, яка привертає до себе увагу

Марина Лук'янова
комунікаційниця, психолог, мати дитини з аутизмом

Виклики документування війни: як захистити факти від перетворення на "фейки"?

Антон Дробович
керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки

Українське питання залишається на порядку денному

Андрій Пишний
Голова Національного банку України

Життя без Pax Americana

Олег Дунда
народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

Українська нерухомість 2.0: підписка, токенізація, пенсійна реформа

Андрій Длігач
генеральний директор Advanter Group

Як підсилити потенціал українського виробництва

Олексій Геращенко
економіст, підприємець, викладач фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи