Новини з АОЗ: 78 млрд, міни та поглинання ДОТ

В п’ятницю, 2 травня, я потрапила на зустріч директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ) зі стейкхолдерами про оголошення планів злиття Державного оператора тилу (ДОТ) в АОЗ. Зустріч відбулася англійською, адже цільовою аудиторією розмови в першу чергу були міжнародні партнери.Треба віддати належне готовності Арсена Жумаділова вперше запросити ЦПК на таку розмову, яка навряд чи була для нього приємною.

78 млрд з бюджету АОЗ до ДПСУ

Жумаділов підтвердив передачу 78 млрд грн з бюджету АОЗ на закупівлі зброї Державній прикордонній службі (ДПСУ). Раніше на запит ЦПК підтвердити чи спростувати такий перерозподіл Міноборони відмовило надати відповідь, пояснивши, що "зазначена інформація є службовою у сфері оборони, розголошення її в умовах правового режиму воєнного стану може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки та шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні".

Передача 78 млрд в ДПСУ, за словами Жумаділова, відбулася через невпевненість Міністерства оборони в спроможностях АОЗ швидко і ефективно провести закупівлі. Гроші перерозроділили всередині лютого, вже після того як міністр Умєров, поламавши через коліно наглядову раду АОЗ й відкликавши звідти Тараса Чмута й Юрія Джигира, призначив свого директора АОЗ – Жумаділова.

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Якщо призначення відбувалося, аби посилити спроможності АОЗ професійнішим керівництвом, то чому після заходження Жумаділова на посаду Міноборони забирає п’яту частину річного бюджету агенції та віддає її прикордонникам?

Нагадаю, за попереднього керівництва АОЗ (Марини Безрукової) в листопаді 2024 року Міноборони забрало з бюджету агенції 23 млрд грн і передало Державній прикордонній службі. Приводом для цього було нібито повільне витрачання грошей Агенцією. Вся сума пішла авансом на контрактування боєприпасів в польської контори Lechmar, бо ті нібито обіцяли дуже швидке постачання. Хоча ДПСУ і досі не пояснили, який відсоток з того контракту вже поставлений. Натомість – опублікували псевдоіронічний допис із фото боєприпасів, отриманих невідомо за яким контрактом. Загалом в 2024 Міноборони через Кабмін перекинуло 60 млрд грн з бюджету АОЗ в ДПСУ.

Схоже, проблеми в Умєрова з АОЗ за минулого керівництва були не в повільному витрачанні коштів чи інших проявах неефективності. В підсумку передача 78 млрд в лютому цього року з АОЗ в ДПСУ демонструє, що головною причиною змін було бажання просто витрачати і передавати гроші так як потрібно міністру в ручному режимі і без заперечень з боку нового керівництва АОЗ.

Показники контрактування зброї

На зустрічі Жумаділов відзвітувався партнерам про швидке виконання показників порівняно з попереднім роком – з 398 млрд грн, які лишилися в АОЗ на 2025 рік після перекидання 78 млрд в ДПСУ, вже законтрактовано зброї на 314 млрд. Цікаво, які умови передоплати передбачені у контрактах. За попереднього керівництва середній відсоток передоплати становив максимум 50% від суми контракту, а до створення АОЗ відповідальний за закупівлі Департамент військово-технічної політики (ДВТП) виплачували стабільно 90% суми наперед.

Зі слів Жумаділова, на всю цю суму були взяті бюджетні зобов’язання. Тепер відкритим лишається головне питання – своєчасне виконання збройних контрактів та забезпечення фронту необхідною зброєю.

Керівник АОЗ не розповів про те, чи користується послугами скандальних спецімпортерів, зокрема "Спецтехноекспорту", заборгованість з постачання зброї якого сягає мільярдів гривень. Поки невідомо, який відсоток передоплати АОЗ здійснив у цьому році спецекспортерам на кшталт "Спецтехноекспорту" та іншим збройним посередникам.

Головне в збройних контрактах не кількість та сума підписаних договорів, а – оперативність та якість постачання озброєння за цими контрактами для війська.

Щодо рівня виконання збройних поставок та обсягів контрактування зі спецімпортерами Жумаділов не надав інформації, тому ми звернемося окремо в АОЗ з офіційним запитом.

Контрактування мін та іншого озброєння в скандального державного заводу

Серед іншого, Жумаділов також підтвердив продовження контрактування озброєння із державного заводу, посадовцям якого СБУ нещодавно вручила підозру за свідоме постачання війську неякісних мін. За словами директора АОЗ, виглядає так, що завод вже виправив проблему з якістю мін та нові постачання не викликають питань у військових.

До того ж, Жумаділов зазначив, що завод виготовляє інше важливе для війська озброєння, стосовно якості якого не було сумнівів. Нам незрозуміло, на основі чого очільник АОЗ робить такий позитивний висновок, адже, якщо досі якість збройного обладнання, виробленого в Україні, гарантують не реформовані воєнпреди, лишається високий ризик закупівель бракованої зброї в українських виробників. Після скандалу з мінами вітчизняного виробництва, які не вибухають, де воєнпреди Міноборони видали завідомо неправдивий позитивний висновок про якість, сама процедура контролю якості в Міноборони не була змінена.

Отже, нібито ефективна робота АОЗ, яка в травні законтрактувала близько 80% свого річного бюджету (правда на п’яту частину скороченого після перекидки в ДПСУ), стала красивим обґрунтуванням міжнародним партнерами для злиття ДОТ в АОЗ.

Для цього в Міноборони була створена комісія з реорганізації, метою якою є підготовка обох агенцій до об’єднання після воєнного стану. Як не дивно, очолив комісію Арсен Жумаділов.

Де-факто злиття ДОТ в АОЗ

Нагадаю, що у вересні Умєров вперше озвучив плани об’єднати агенції, але тоді планувалося АОЗ ліквідувати через злиття в ДОТ. Тоді своє невдоволення озвучили міжнародні партнери, зокрема в НАТО, адже лише в липні 2024 року були затверджені результати огляду оборонних закупівель, де в рекомендаціях експерти НАТО зазначили необхідність незалежної роботи обох агенцій до завершення воєнного стану. Це зупинило спробу ліквідації АОЗ через злиття в ДОТ, але як тільки Жумаділов очолив АОЗ, концепція злиття змінилася – тепер АОЗ поглинає ДОТ. І це вже на практиці відбулося. Хоча міжнародним партнерам розповідають байку лише про "підготовчі заходи до об’єднання агенцій після завершення воєнного стану".

Жумаділов зазначив, що очолювана ним комісія з реорганізації є управлінським органом ДОТ. Тобто вона, наприклад, приймає всі кадрові рішення в агенції. Роль теперішнього виконуючого обов’язки директора ДОТ зводиться до ролі "весільного генерала", аби робити видимість для міжнародних партнерів про функціонування двох агенцій.

Рішення про підписання контрактів т.в.о. ДОТ не приймає, зі стейкхолдерами також особливо інтереси ДОТ не представляє. Ніякого нового директора ДОТ наглядова рада агенції не планує призначати, бо навіщо, якщо все одно планується злиття в АОЗ.

Взагалі позиція наглядової ради в ДОТ виглядає дивно, бо члени ради, які мали би забезпечувати базові гарантії незалежності в корпоративному управлінні агенції, надали свою мовчазну згоду на перехід ДОТ в управління АОЗ через комісію з реорганізації. І хоча публічно говориться про злиття агенцій в майбутньому, наглядова рада прекрасно усвідомлює, що де-факто злиття вже відбулося і зараз керує на практиці в ДОТ Жумаділов. Міжнародним партнерам наглядова рада ДОТ та Жумаділов описують, що злиття необхідне задля поширення в АОЗ корпоративної культури з прозорості та підзвітності, яка вибудувана в ДОТ.

Замість висновків

Але зброя – це не яйця, які можна купувати на PROZORRO в українського ринку. І навіть з яйцями, точніше закупівлями харчів, у ДОТ далеко ще не все виправили.

Як Міноборони та Жумаділов будуватимуть прозорість, підзвітність та довіру партнерів та ринку в АОЗ, де абсолютна більшість збройних закупівель є закритими, та де переважає імпорт – поки що велике питання, яке керівник АОЗ лишає без відповіді. Адже проводити зустрічі з партнерами для вирішення цих питань – мало. Бо все будується не завдяки словам, а завдяки діям, які поки протилежне доводять.

Лише факт передачі 78 млрд бюджету з АОЗ в ДПСУ нам з партнерами довелося підтверджувати місяцями, адже не на всі наші запити очільники цих відомств готові надавати відповіді попри вимоги закону. Тому ми в ЦПК надалі виконуємо нашу роль громадського нагляду і надсилаємо чергову серію офіційних запитів в АОЗ та Міноборони.



Дар'я Каленюк

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