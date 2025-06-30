Де шукати правничу допомогу українцям за кордоном?

Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримати гарантовані державою безоплатні правничі послуги дистанційно. Як саме і куди звертатися – розповідаю в цій колонці.

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу", наша держава гарантує усім, хто перебуває під її юрисдикцією, безоплатну правничу допомогу. Жодні обмеження чи привілеї за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, політичних або релігійних переконань, етнічного чи соціального походження, місця проживання тощо – не допускаються.

Війна, що триває, та повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року спричинили масштабні міграційні процеси. Мільйони українців втратили свої домівки та вимушено перемістилися за кордон. Проте, незалежно від місця їхнього перебування, вони мають право на захист та необхідну підтримку, зокрема і правничу.

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В Україні діє система надання безоплатної правничої допомоги (БПД). Це гарантована державою можливість отримати юридичну підтримку безкоштовно. Вона включає як первинну допомогу – надання правової інформації, консультації, допомогу у складанні звернень, так і вторинну – захист, представництво інтересів у суді, складання процесуальних документів тощо. Система охоплює понад 400 бюро правничої допомоги по всій країні, а також надає послуги онлайн і за номером 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні).

Українці за кордоном можуть скористатися такою підтримкою дистанційно. Хоча особисте відвідування бюро за межами України неможливе, механізм отримання допомоги онлайн добре організований, простий і ефективний.

Тож яким чином можна отримати безоплатну правничу допомогу за кордоном?

Якщо ви потребуєте правничої консультації, звернутися по допомогу можна дистанційно у зручному для вас форматі – усно або письмово. Щоб поспілкуватися з юристом телефоном, варто сконтактувати за номером +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку) або зателефонувати за допомогою мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103. Юристи працюють на лінії з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00 за київським часом.

Якщо людині зручніше отримати послугу письмово – питання можна поставити у приватному повідомленні у Telegram. Цей формат спілкування дозволяє за потреби надіслати фото документів клієнта, щоб юрист зміг їх проаналізувати і надати необхідне роз’яснення, або якщо тема консультації складна і містить багато деталей. Щоб отримати правову консультацію письмово, напишіть у Telegram-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot (юристи відповідають у робочі дні).

З якими питанням найчастіше звертаються українці та як це працює на прикладах?

Серед найпоширеніших питань з якими звертаються українці – оформлення чи обмін українського або закордонного паспорта, отримання РНОКПП, питання військового обліку та повісток, стягнення аліментів, реєстрація народження дитини, розлучення на відстані через електронний суд, спадщина, використання довіреностей, пенсійні питання, зняття з реєстрації місця проживання, відкриття чи закриття ФОП, податки, дозволи на виїзд дитини, відкриття кримінального провадження з-за кордону та подання заяв до державних органів онлайн тощо.

Наприклад, клієнтка, яка перебуває за межами України, звернулася із запитанням щодо паспортів дітей, які вона замовила ще вдома. Паспорти були готові, але батькові, який прийшов їх забрати, відмовили у видачі. Юристи пояснили, що отримати документи може лише заявник – у цьому випадку мати, але вона має право оформити довіреність на батька навіть з-за кордону. Жінці надали детальну інструкцію, як це зробити дистанційно. В іншому випадку українка з Миколаївщини, яка нині живе в Польщі, звернулась одразу з двома питаннями: як зареєструвати народження сина в Україні та чи можна оформити грошову допомогу при народженні дитини без повернення додому. Вона отримала вичерпний перелік необхідних документів і покрокову інструкцію, як усе оформити онлайн.

Ще одна харків’янка звернулась із запитанням, як подати клопотання до суду без особистої присутності. Вона перебуває в Польщі з дитиною і не має можливості приїхати в Україну. Юрист пояснив, що є два варіанти: електронна подача з використанням КЕП або через систему "Електронний суд" і детально описав кожен з них. У всіх випадках люди отримали чіткі роз’яснення й готові рішення, які дозволили їм діяти впевнено навіть на відстані.

Водночас, бувають ситуації, коли консультації недостатньо…

У деяких випадках консультація юриста – це лише початок, і розв’язання проблеми потребує допомоги зі зверненням до суду, тобто вторинної правничої допомоги. Система надання БПД ще у 2023 році розробила та впровадила механізм подання звернення на вторинну правничу допомогу онлайн з використанням електронного цифрового підпису. Як оформити та надіслати таке звернення читайте у покроковій інструкції за посиланням.

Крім того, можна самостійно проаналізувати потрібну правову інформацію, а готові правові консультації можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.

Всі сервіси системи надання БПД, а також детальні інструкції розміщені на ресурсі: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/ .

Спільна мета для всіх – справедливе, демократичне та правове суспільство, де верховенство права – непорушний принцип, а доступ до правової допомоги – реальність для кожного. І ми докладаємо всіх зусиль для досягнення цієї мети. Щодня система БПД працює над тим, щоб кожна людина могла отримати підтримку тоді, коли вона найбільше потрібна і не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Людмила Сугак

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