Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Руслана Величко-Трифонюк
ексзаступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції

Не чіпайте Мінветеранів. Якщо ви не готові тримати війну після фронту — відійдіть

Вівторок, 15 липня 2025, 14:05

У війні є учасники. І є глядачі, які переконали себе, що це теж роль. І поки перші мовчки витягують на собі країну, другі генерують "оптимізації". Цього разу — Мінветеранів.

Знову хтось вирішив, що можна злити його в Мінсоц. Бо "багато структур", бо "оптимізація ресурсів", бо "схожі функції".

Схожі? Вибачте, але ви не розумієте, з чим маєте справу. Це не управлінське рішення. Це — філософська помилка. І стратегічна сліпота.

Реклама:

Перше. Онтологічна несумісність.

Мінсоц — це про перерозподіл.
Мінветеранів — це про суб’єктизацію.
Одне — обслуговує, друге — повертає.

Мінсоц працює в логіці потреби. Мінветеранів — в логіці досвіду. У Мінсоц — довідка. У Мінветеранів — це про ту правду, яку не відмиєш — ні від крові, ні від втрат, ні від того, що виносиш на плечах, коли вже несеш не зброю, а тіло побратима. І цю правду не вписати в форму №12345.

Це різні мови. Різна природа. Різна вага.

Друге. Ветеран — не бенефіціар.

Не клієнт. Не категорія. Не "соцстатус".
Це — учасник. Це — носій досвіду, якого більшість суспільства не має і ніколи не матиме.

І саме тому ветеранська політика — не про послуги. А про відповідь держави на питання: "Що ми робимо з тими, хто тримав країну тоді, коли вона могла впасти?"

Третє. Мінвет — це частина архітектури безпеки.

Не "надбавки". Не "програми". А інституційна лінія оборони після фронту.

Облік. Центри. Кабінет ветерана. Перехід на цивілку. Психологічна підтримка. Зв’язок із ветеранськими спільнотами. І культура повернення.

Знищити Мінветеранів — це обрізати канал, через який війна повертається додому не як травма, а як трансформація.

Четверте. Ви не тримаєте війну. Ви оформлюєте її.

У політики є три опори:

  • структура, яка тримає,
  • інструмент, який працює,
  • підзвітність, яка не втікає.

При злитті все це сиплеться.

Зникає фокус. Розчиняється відповідальність. А ветеран знову зависає між МОУ, ЦНАПом і розгубленими регіонами, які не знають, куди його подіти.

Бо ви намагаєтеся створити зручну реальність — де є "герої", "подяки", "символи". Але не лишаєте місця для мовчання, втоми, ізоляції, залежностей і посттравми, які не проходять з часом.

Справжня війна не вміщується у сторіс. Вона — у тиші кухні, де не відповідає телефон. У погляді дитини, яка десять років чекає на тата чи маму і може не дочекатися. 

Однак ви робите, що в паперах — це "послуга". А насправді — біль, досвід і потреба у системі, яка не розсипається при першій зустрічі з реальністю.

П’яте. Адикції, агресія, самотність, втрати — це не "фактори ризику". Це вже частина людини.

Ветеранський досвід — це інша психіка, інша нервова система, інша відповідальність. Інакше тіло. Інша реакція. Інша вага мовчання.

Ви думаєте, що достатньо передати цю тему в соціальний блок?
А що ви зробите з тим, що не лікується довідкою? З вибуховістю? З залежностями? З агресією, яка не вкладається в опитувальник депресії?

Війна — триває.

І ви або будуєте політику повернення, або залишаєте країну наодинці з наслідками.

І коли наступного разу спитаєте, чому "ветерани не довіряють", чому "знову вибух", чому "не змогли адаптуватися" — згадайте, як вирішили, що їхній досвід — це просто ще одна послуга.

А поки — просто не чіпайте.

Бо якщо ви не тримали фронт — не ламайте тил.

Руслана Величко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
ветераниКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Руслана Величко-Трифонюк
Списки недоторканних: ти волонтерив? Значить, не проходиш
2 липня 2025, 10:35
Зцілення душі: виклики та рішення для реабілітації ветеранів та ветеранок
9 серпня 2024, 18:00
Ветерани отримуватимуть в Україні медичні послуги, як за кордоном
20 червня 2024, 18:00
Усі колонки автора
Реклама:
Колонки

Електронна система розподілу до інтернатури. Що змінюється для випускників медичних вишів

Марія Карчевич
заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку

Не чіпайте Мінветеранів. Якщо ви не готові тримати війну після фронту — відійдіть

Руслана Величко-Трифонюк
ексзаступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції

Цифрова хвиля рятує морські порти

Володимир Крейденко
заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури

Аеростатні загороджувальні екрани як засіб боротьби проти російського шахедного терору

Олексій Бруслик
експерт Центру демократії та верховенства права

Мільярд на відбудову

Артем Кузьменко
старший юрист Eterna Law

Як держава супроводжуватиме дитину від народження до повноліття

Дарина Марчак
перша заступниця Міністра соціальної політики України