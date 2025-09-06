Russians kill six civilians in Donetsk and Kherson oblasts
Saturday, 6 September 2025, 08:45
Russian forces killed six people in Donetsk and Kherson oblasts on 5 September.
Source: Donetsk Oblast Military Administration; Kherson Oblast Military Administration
Details: The Russians killed three people in Siversk and one in Bilytske in Donetsk Oblast.
One person was injured in Oleksiievo-Druzhkivka.
Meanwhile, Russian aggression claimed the lives of two people in Kherson Oblast, with another two injured, including a child.
Russian forces struck critical and social infrastructure and residential areas, damaging a high-rise building and eight houses.
