Russians kill six civilians in Donetsk and Kherson oblasts

Roman PetrenkoSaturday, 6 September 2025, 08:45
Russians kill six civilians in Donetsk and Kherson oblasts
Aftermath of the Russian attack. Stock photo: Donetsk Oblast Military Administration

Russian forces killed six people in Donetsk and Kherson oblasts on 5 September.

Source: Donetsk Oblast Military Administration; Kherson Oblast Military Administration

Details: The Russians killed three people in Siversk and one in Bilytske in Donetsk Oblast. 

One person was injured in Oleksiievo-Druzhkivka.

Meanwhile, Russian aggression claimed the lives of two people in Kherson Oblast, with another two injured, including a child.

Russian forces struck critical and social infrastructure and residential areas, damaging a high-rise building and eight houses.

Donetsk OblastKherson OblastattackCasualties
