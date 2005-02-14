Путіна покатають Україною

Привіт, читачу і читачко УП! Вочевидь, ви не змогли пройти повз такого інформаційного приводу і клікнули на новину. Насправді – ми теж. Щоправда 14 лютого 2005 року, саме тоді ми опублікували цю новину.

Вона застаріла і геть не віддзеркалює реального стану речей. А отже, є ідеальною нагодою для маніпуляцій вашими емоціями, до чого вдаються недобросовісні ЗМІ. І роблять це не заради першоквітневого жарту (див. на календар), а заради введення вас в оману.

Цим повідомленням ми хочемо привернути вашу увагу до потенційних маніпуляцій і закликати прискіпливо читати новини від першого рядка і до останнього. У випадку сумнівів – перевіряти їх в інших джерелах.

Адже різниця в 16 років між публікаціями змінює все, особливо, якщо йдеться про Путіна та умови його візиту в Україну.