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Путіна покатають Україною

Понеділок, 14 лютого 2005, 20:57

Привіт, читачу і читачко УП! Вочевидь, ви не змогли пройти повз такого інформаційного приводу і клікнули на новину. Насправді – ми теж. Щоправда 14 лютого 2005 року, саме тоді ми опублікували цю новину.

Вона застаріла і геть не віддзеркалює реального стану речей. А отже, є ідеальною нагодою для маніпуляцій вашими емоціями, до чого вдаються недобросовісні ЗМІ. І роблять це не заради першоквітневого жарту (див. на календар), а заради введення вас в оману.

Цим повідомленням ми хочемо привернути вашу увагу до потенційних маніпуляцій і закликати прискіпливо читати новини від першого рядка і до останнього. У випадку сумнівів – перевіряти їх в інших джерелах.

Адже різниця в 16 років між публікаціями змінює все, особливо, якщо йдеться про Путіна та умови його візиту в Україну.

Президент Росії Володимир Путін в ході планованого візиту в Україну, як очікується, відвідає низку українських областей.

Про це повідомив державний секретар України Олександр Зінченко в ході зустрічі з активом Харківської області в понеділок.

Він зазначив, що домовленість про візит Путіна в Україну була досягнута в ході першого візиту українського президента Віктора Ющенка в Росію.

"Думаю, що він (Путін) буде з візитом не тільки в Криму й у Києві. Ми хотіли показати йому регіони, які він ще не бачив. Він буде у Львові, він буде в Центральній Україні", - сказав Зінченко.

Він також відзначив, що Україна хотіла б показати підприємцям, бізнесменам, керівникам з Росії "по-справжньому можливості нашого східного регіону".

Держсекретар підкреслив, що Україна має намір відкривати з Росією "нові сторони взаємодії найближчим часом".

За словами Зінченка, "ключовою проблемою" у відносинах з Росією на нинішньому етапі є розвиток ресурсного потенціалу Харківської області й інших східних регіонів країни.

Відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції, Зінченко зазначив, що дата візиту в Україну Путіна ще уточнюється.


За його словами, Україна запропонувала здійснити цей візит у березні, однак остаточне рішення буде приймати російська сторона.

Держсекретар підкреслив, що Україна має намір підготувати до майбутніх переговорів з російським вищим керівництвом 8-10 проектів документів про співробітництво в сфері авіації, транспорту, суднобудування, космічній сфері.

Зінченко також повідомив, що з адміністрацією російського президента погоджений візит 11 російських бізнесменів в Україну, що відбудеться найближчим часом.

В ході цього візиту бізнесмени мають намір зустрітися з українським президентом, керівництвом парламенту й уряду, а також областей, і обговорити перспективи економічного співробітництва.

Інтерфакс-Україна



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