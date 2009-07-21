Ющенко зводив Байдена у пивний паб. Пили "Кока-Колу"

Привіт, читачу і читачко УП! Вочевидь, ви не змогли пройти повз такого інформаційного приводу і клікнули на новину (як же Байден міг піти на колу з Ющенком, якщо він досі не подзвонив Зеленському?)

Насправді – ми теж. Щоправда 21 липня 2009 року, саме тоді ми опублікували цю новину. Тоді ще дерева були високими, трава – зеленою, Ющенко – президентом України, а Байден – віце-президентом США.

Ця новина застаріла і геть не віддзеркалює реального стану речей. А отже, є ідеальною нагодою для маніпуляцій вашими емоціями, до чого вдаються недобросовісні ЗМІ. І роблять це не заради першоквітневого жарту (див. на календар), а заради введення вас в оману.

Цим повідомленням ми хочемо привернути вашу увагу до потенційних маніпуляцій і закликати прискіпливо читати новини від першого рядка і до останнього. У випадку сумнівів – перевіряти їх в інших джерелах.

Адже різниця в 12 років між публікаціями змінює все – як президентів, так і умови роботи пабів у карантин.