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Ющенко зводив Байдена у пивний паб. Пили "Кока-Колу"

www.ПРАВДА.com.ua — Вівторок, 21 липня 2009, 18:53

Привіт, читачу і читачко УП! Вочевидь, ви не змогли пройти повз такого інформаційного приводу і клікнули на новину (як же Байден міг піти на колу з Ющенком, якщо він досі не подзвонив Зеленському?)

Насправді – ми теж. Щоправда 21 липня 2009 року, саме тоді ми опублікували цю новину. Тоді ще дерева були високими, трава – зеленою, Ющенко – президентом України, а Байден – віце-президентом США.

Ця новина застаріла і геть не віддзеркалює реального стану речей. А отже, є ідеальною нагодою для маніпуляцій вашими емоціями, до чого вдаються недобросовісні ЗМІ. І роблять це не заради першоквітневого жарту (див. на календар), а заради введення вас в оману.

Цим повідомленням ми хочемо привернути вашу увагу до потенційних маніпуляцій і закликати прискіпливо читати новини від першого рядка і до останнього. У випадку сумнівів – перевіряти їх в інших джерелах.

Адже різниця в 12 років між публікаціями змінює все – як президентів, так і умови роботи пабів у карантин.

Президент Віктор Ющенко запросив віце-президента США Джозефа Байдена до пивного паба, розташованого неподалік від меморіалу пам'яті жертв Голодомору у Києві.

Як вдалося дізнатися "Українській правді", у пабі Ющенка і Байдена супроводжували також глава секретаріату президента Віра Ульянченко, мер Києва Леонід Черновецький та його перший заступник Євген Червоненко.

Як стверджує персонал закладу, візит президента України і віце-президента США був для них повною несподіванкою.

Фото прес-служби президента
Фото прес-служби президента

За словами співробітників паба, перед приходом високих гостей ніхто з охорони не здійснював попереднього огляду приміщення чи перевірок.

Ющенко, Байден та інші високопосадовці зайшли до паба, в якому сиділи інші клієнти, і, пройшовши до дальньої зали, сіли за один зі столиків.

Персонал закладу також розповів, що Ульянченко замовила Ющенку і Байдену "Кока-колу", а іншим гостям – каву.

У закладі високопосадовці перебували 15-20 хвилин. По завершенні зустрічі Ющенко розплатився за всіх з власного портмоне.

Як відомо, раніше прес-служба президента повідомляла, що після офіційної частини програми, Ющенко запросив Байдена у кафе.

Докладніше про візит Байдена в Україну дивіться тут.

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