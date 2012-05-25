Мовне питання розділило українців навпіл

46% українців виступають проти надання російській мові статусу державної.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби "Рейтинг".

45% виступають за надання державного статусу російській мові. Ще 8% - не визначились.

"Слід зазначити, що протягом останніх двох років кількість противників та прихильників двомовності майже рівні. Проте, якщо порівнювати з 2009 роком, рівень підтримки надання російській мові статусу державної зменшився (з 54 до 46%), відповідно кількість противників виросла з 40 до 45%", - йдеться у прес-релізі служби.

Серед найбільших прихильників двомовності мешканці Донбасу (84%), Сходу (71%) та Півдня (65%). Серед противників – Центру (58%), Півночі (68%) та Заходу (89%).

Переважно підтримують надання російській мові статусу державної прихильники Компартії (72%) та Партії регіонів (71%). Переважно проти – прихильники УДАРу (59%), Громадянської позиції (66%), Батьківщини (69%), Фронту змін (70%) та 100% виборців Свободи.

Незважаючи на те, що українською мовою більше спілкуються старші люди, проти двомовності виступає більше молодь.

Крім того, згідно з результатами дослідження, 50% опитаних вважають рідною мовою українську, 29% - російську. При цьому 20% вважають рідною мовою в рівній мірі як українську, так російську. Ще 1% вважають рідною іншу мову.

На Заході (96%), в Центрі (75%) та на Півночі (58%) рідною вважають переважно українську мову. Водночас на Сході (36%), Півдні (56%) та Донбасі (67%) – переважно російську. Частіше українську мову вважають рідною мешканці сіл, старші люди.

45% опитаних зазвичай розмовляють вдома українською мовою, 39% – російською і 15% – в рівній мірі українською та російською.

На Заході (91%), в Центрі (73%) та на Півночі (51%) переважно спілкуються вдома українською, на Сході (65%), Півдні (67%) та Донбасі (83%) – російською.

Аудиторією дослідження було населення України віком від 18 років і старші. Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю в лютому 2012 року (опитано 4000 респондентів, похибка не перевищує 1,5%) і в березні 2012 року (опитано 1201 респондент, похибка – не більше 2,8%).

Українська правда